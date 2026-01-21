STREAMWIDE define importante marco na região da Ásia-Pacífico com implantação do sistema de segurança pública UPCAD nas Filipinas

MANILA, Filipinas--(BUSINESS WIRE)--A STREAMWIDE foi selecionada pela UPCAD (Unified Platform for Communication and Dispatch) das Filipinas para impulsionar sua plataforma de comunicações cruciais de próxima geração para socorristas, integrada aos centros de atendimento de emergência nacionais (911).

Através desta cooperação, a UPCAD integra a tecnologia de missão crítica comprovada em campo da STREAMWIDE aos serviços nacionais de emergência 911. A nova solução foi criada para garantir comunicação ininterrupta, segura e confiável durante emergências, permitindo tempos de resposta mais rápidos, maior consciência situacional e melhores resultados em segurança pública.

Ao se integrar diretamente com as centrais de atendimento de emergência (911), a plataforma possibilita o compartilhamento em tempo real de informações essenciais, como a localização de quem liga, detalhes do incidente e status da resposta, com os socorristas e equipes de comando.

Mediante nossa API, a plataforma integra recursos de fluxo de trabalho digital, permitindo que informações fluam perfeitamente para o mesmo sistema. Isto possibilita gerar relatórios atualizados, além da criação automática de fluxos de trabalho para incidentes, atribuição de tarefas, monitoramento do progresso e obtenção de atualizações em tempo real, recursos indisponíveis em sistemas LMR legados.

Diferentemente das comunicações via rádio apenas por voz, este enfoque integrado proporciona aos despachantes, socorristas e supervisores uma visão operacional compartilhada através do histórico de incidentes, relatórios automatizados, procedimentos operacionais padronizados e visibilidade em tempo real. Ao combinar fluxos de trabalho digitais com recursos de voz e cooperação, a plataforma suporta uma tomada de decisão mais rápida, melhor coordenação e responsabilidade durante todo o ciclo de vida do incidente.

A plataforma preenche a lacuna entre o recebimento de chamadas de emergência e as operações em campo, garantindo que nenhuma informação crucial seja perdida durante situações de alta pressão. Os operadores e as equipes de resposta podem cooperar em um sistema unificado que suporta comunicação de voz, dados e multimídia.

As principais funcionalidades incluem:

Integração direta com sistemas de centrais de atendimento de emergência (911) para compartilhar informações em tempo real

Comunicação de voz e dados de missão crítica com alta disponibilidade e redundância

Canais seguros e criptografados para proteger dados de emergência sensíveis

Rastreamento de localização em tempo real e atualizações situacionais para tomar decisões com mais rapidez

Arquitetura escalável para suportar redes de emergência municipais, regionais ou nacionais

Pascal Beglin, Diretor Executivo da STREAMWIDE, comentou:

"Fornecer tecnologia confiável e de missão crítica, no mais alto nível, é essencial para nosso objetivo. A parceria com uma importante autoridade de segurança pública nas Filipinas reforça a confiança depositada em nossas capacidades e reflete a comprovada maturidade de nossas soluções para equipes de resposta a emergências. Temos particular orgulho de que a integração de nossa plataforma com os serviços nacionais de emergência (911), combinada com fluxos de trabalho digitais e recursos de cooperação por voz, irá aprimorar diretamente a eficiência operacional, o conhecimento da situação e a coordenação das equipes de resposta a emergências em campo."

"Ser selecionado pela UPCAD representa um marco importante para nossa expansão na região da Ásia-Pacífico e reforça nossa capacidade de prestar serviços de missão crítica seguros, resilientes e inovadores em grande escala."

Rob Llaguno, Dirigente e Diretor Nacional de Projetos Unificados para Serviços de Emergência 911, comentou:

"É uma honra liderar este projeto revolucionário que irá unificar as comunicações entre nossos departamentos de Polícia, Bombeiros e Serviços de Emergência 911."

"As aplicações e casos de uso são inúmeros: facilitar as comunicações durante respostas a desastres e calamidades, gerenciar eventos nacionais, bem como oferecer aos comandantes em campo e de incidentes uma solução de comunicação para missões críticas, ferramentas de cooperação multimídia e recursos de última geração que melhorem significativamente a coordenação e o conhecimento situacional dos profissionais da linha de frente. Este novo nível de eficiência garante maior segurança tanto para o público como para nossos socorristas."

Sobre a STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW - FR0010528059)

A STREAMWIDE é líder mundial reconhecida em soluções de comunicação segura, de missão crítica e negócios essenciais. Com a confiança de agências de segurança pública e empresas em todo o mundo, a STREAMWIDE oferece soluções inovadoras que combinam resiliência, interoperabilidade e facilidade de uso. Suas soluções permitem que organizações nas áreas de segurança pública, defesa, energia, transporte e indústria colaborem com mais eficiência, respondam com mais rapidez e operem com máxima segurança em ambientes mais exigentes.

Para mais informações: http://www.streamwide.com

