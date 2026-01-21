Společnost Colgate-Palmolive a Nadace WHO oznamují globální partnerství v oblasti ústního zdraví
Víceleté financování podpoří zdraví ústní dutiny, protože nemoci ústní dutiny patří mezi nejrozšířenější a nejpřehlíženější nepřenosné nemoci, které celosvětově ovlivňují 3,7 miliardy lidí.1
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Společnost Colgate-Palmolive dnes oznámila novou víceletou spolupráci s Nadací WHO, která podpoří činnost Světové zdravotnické organizace v oblasti ústního zdraví. Čtyřletý finanční závazek pomůže rozšířit vzdělávání v oblasti ústního zdraví, podpoří integraci ústního zdraví do národních zdravotních systémů a zvýší povědomí o ústním zdraví jako prioritě veřejného zdraví. Tato iniciativa navazuje na závazek společnosti Colgate poskytovat komunitám vzdělávání a zdroje v oblasti ústního zdraví. Společnost nedávno oznámila, že program Colgate Bright Smiles, Bright Futures® oslovil od roku 1991 přibližně dvě miliardy dětí a jejich rodin na celém světě s osvětou o ústním zdraví.
„Ve společnosti Colgate-Palmolive nás pohání naše poslání znovu definovat zdravější budoucnost pro všechny – a přinášet více úsměvů. Tuto spolupráci s Nadací WHO zahajujeme s ohledem na její jedinečné postavení při řešení globálních zdravotních výzev a na vedoucí pozici značky Colgate v oblasti ústního zdraví jako značky, která je zastoupena ve více domácnostech než jakákoli jiná,2“ uvedl Ram Raghavan, prezident divize Enterprise Oral Care společnosti Colgate-Palmolive. „Ústní zdraví je zásadní, a přitom často opomíjenou součástí globální zdravotní agendy. Jsme odhodláni povýšit ústní zdraví na prioritu veřejného zdraví prostřednictvím rozšiřování prevence a vzdělávání a podporou řešení založených na důkazech, která pomáhají posilovat zdravotní systémy a zlepšovat životy lidí v komunitách po celém světě.“
Ústní zdraví je základním předpokladem celkového zdraví a životní pohody, přesto mu v mnoha zdravotních systémech není věnována dostatečná pozornost. Tento nedostatek je dále umocňován faktory, jako jsou ekonomická situace, úroveň vzdělání, zdravotní gramotnost a dostupnost zdravotní péče.1 U dětí mohou mít problémy s ústním zdravím zejména závažné dopady – vedou k fyzické bolesti, emocionálním potížím i obtížím ve vzdělávání, včetně problémů se soustředěním a zvýšené absence ve škole.3-5 Prostřednictvím této spolupráce společnost Colgate, jako součást rodiny značek Colgate-Palmolive, a Nadace WHO podporují Světovou zdravotnickou organizaci v odstraňování přetrvávajících bariér, které se dotýkají přibližně poloviny světové populace, a v úsilí začlenit ústní zdraví do širších agend a systémů veřejného zdraví.“
„Nadace WHO podporuje poslání Světové zdravotnické organizace mobilizací soukromých finančních prostředků na podporu priorit veřejného zdraví,“ uvedl Anil Soni, generální ředitel Nadace WHO. „Ústní zdraví hraje zásadní roli v celkovém zdraví a pokrok v této oblasti závisí na dlouhodobých investicích do prevence, důvěryhodného odborného vedení a silných zdravotních systémů. Podpora, jako je tato, umožňuje WHO posouvat ústní zdraví kupředu a zlepšovat zdravotní výsledky komunit po celém světě.“
Společné zaměření na systémový dopad
Cílem partnerství je urychlit pokrok tím, že povýší ústní zdraví na základní prioritu veřejného zdraví, a to na základě tří strategických oblastí činnosti:
Rozšiřování vzdělávání v oblasti ústního zdraví: Pomoc při začleňování klíčových principů prevence a vzdělávání do stávající státní zdravotnické infrastruktury – například do školních zdravotních systémů – ve vybraných regionech.
Podpora politik a metodických doporučení: Podpora klíčového výzkumu, který pomůže ministerstvům zdravotnictví vytvářet doporučení založená na důkazech a nákladově efektivní postupy pro začlenění intervencí v oblasti ústního zdraví do národních zdravotních systémů.
- Zvyšování priority: Podpora povědomí prostřednictvím strategického, globálního a mezioborového zapojení s cílem zvýšit význam ústního zdraví a představit dopad i výsledky tohoto partnerství.
Společnosti Colgate a Nadace WHO zahajují toto partnerství v době, kdy je spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem klíčová pro dosažení pokroku v oblasti globálních zdravotních cílů. Na nedávném čtvrtém zasedání OSN na vysoké úrovni bylo ústní zdraví uznáno a zahrnuto jako priorita veřejného zdraví v prevenci a kontrole neinfekčních onemocnění, přičemž členské státy tuto oblast podpořily a vyzvaly k akci. Zaměřením na preventivní opatření v oblasti ústního zdraví, politiku založenou na důkazech a širší povědomí veřejnosti o souvislosti mezi ústním zdravím a celkovým zdravím a životní pohodou usiluje toto partnerství o zlepšení kvality života lidí po celém světě.
O společnosti Colgate-Palmolive Company
Společnost Colgate‑Palmolive je pečující a inovativní růstová společnost, která přetváří představu zdravější budoucnosti pro všechny lidi, jejich domácí mazlíčky a naši planetu. Zaměřuje se na ústní hygienu, osobní péči, péči o domácnost a výživu domácích zvířat a prodává své výrobky ve více než 200 zemích a teritoriích pod značkami jako Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline a Suavitel, stejně jako Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet a Prime100. Společnost je uznávána pro své vedení a inovace v prosazování udržitelnosti a blahobytu komunit, včetně úspěchů v snižování plastového odpadu, podpoře recyklovatelnosti, úsporách vody, ochraně přírodních zdrojů a zlepšování ústního zdraví dětí prostřednictvím programu Colgate Bright Smiles, Bright Futures, který od roku 1991 zasáhl přibližně dvě miliardy dětí a jejich rodin. Pro více informací o globálním podnikání společnosti Colgate‑Palmolive a o tom, jak společnost buduje budoucnost, kvůli které se můžete usmívat, navštivte www.colgatepalmolive.com.
O Nadaci WHO
Nadace WHO („WHO Foundation“) je nezávislá organizace se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku, založená v roce 2020 za účelem podpory mise Světové zdravotnické organizace (WHO). Nadace mobilizuje filantropický kapitál a vytváří katalytická partnerství k prosazování zdravotní rovnosti, řešení naléhavých zdravotních výzev a posilování systémů, které zachraňují životy. Propojujíc partnery a odborníky, nadace pomáhá rozšiřovat důvěryhodná řešení, financovat život zachraňující projekty a přispívat k trvalým změnám směřujícím k Health for All (zdraví pro všechny). who.foundation
