OPEX®與Peltier合作推出業界首見的自動化訂單履行系統冷藏解決方案

紐澤西州，穆爾斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 下世代自動化全球先驅OPEX® Corporation致力為倉儲、檔案和郵件自動化提供創新解決方案。該公司今天宣布與冷鏈商務創新者Peltier達成戰略技術合作關係，計畫聯手推出業界首見的自動化訂單履行系統用多溫區、多深度冷藏解決方案。這份合作關係為OPEX Corporation領先同業的產品引進Perfect Pick®先進多溫功能以及Infinity®自動化儲存和檢索系統 (ASRS)，協助食品雜貨、製藥和生命科學市場的客戶使用Peltier的主動冷卻、人工智慧週轉箱無縫儲存並檢索冷藏與冷凍產品，降低對造價不斐的冷凍室或專用基礎設施之需求。

「許多客戶都曾經表示需要多溫能力，但往往因為傳統解決方案必須建造高價基礎設施與進行複雜系統改換而卻步。」OPEX倉儲自動化產品主任Monty McVaugh說，「將Peltier的週轉箱技術整合到我們的既有框架後，我們現在可以提供彈性、可擴展、高效以及高成本效益的解決方案，卻又無需修改我們的核心系統。」

Peltier週轉箱TM 採用精確的獨立溫度設定點和物聯網連接設計，整合API訊息即時監控並管理儲存狀況。在多層儲存環境中的每個週轉箱均有電力供應，並透過OPEX iBOT®機器人車輛在運輸過程中維持溫度，確保冷鏈連續完整。這項突破性創新使企業能夠將冷藏和冷凍庫存直接整合到常溫倉庫環境中，顯著簡化操作並充份利用空間，同時又降低資本支出。

除此之外，員工無須在嚴酷的冷凍環境中工作，提高了員工的舒適度和安全性。該系統的實體人工智慧功能可做到動態能源管理，為敏感產品（包括受美國食品藥物管理局 (FDA) 嚴格監管的產品）提供詳細報告。傳統冷藏室若發生冷凍故障，可能導致產品全部損失；Peltier週轉箱則不同。它可將任何潛在問題限制於單一週轉箱內，將風險和浪費減至最低。這些週轉箱採用專利固態冷卻技術，而不是使用有害冷媒的壓縮機式冷氣系統，兼具環保效益。

「Peltier週轉箱徹底改變了全世界應用冷藏於商務的方式。」Peltier執行長Hanson Li說，「OPEX搭配Peltier可提出打破傳統的先進解決方案。傳統模式視冷度和溫度為主要限制因素。客戶現在可以優化營運、流程與空間，無須受制於這些問題。我們很榮幸能與OPEX合作，提供切實可行的方案，解決多年來的一大難題。」

關於OPEX® Corporation

OPEX® Corporation為新一代自動化全球先驅，提供獨到的創新倉儲、檔案和郵件自動化解決方案。OPEX總部位於美國紐澤西州穆爾斯敦，並在紐澤西州彭索肯、德克薩斯州普萊諾、法國、德國、瑞士、英國及澳洲設廠。OPEX聘有近1600名員工，不斷重構並提出可擴展的客製化技術解決方案，以解決目前與未來的業務挑戰。如需進一步資訊，請造訪：opex.com。

關於Peltier

Peltier打造配合未來商業的主動連網、精準解決方案，重新定義冷鏈產業。Peltier的模組化冷鏈 (MC²) 是全球第一個可擴展的固態冷卻生態系統。這個模組化系統和支援物聯網的Peltier ToteTM 佈署於多種Peltier框架TM （手動、自動和最後一英哩）中，靈活應對並巧妙處理以保護冷鏈薄弱環節。Peltier CloudTM 使實體人工智慧能夠提升關鍵營運，並以前所未見的方式管理能源。Peltier的願景是掌握低溫的藝術以改善工作和生活方式。如欲了解更多資訊，請造訪：peltierpro.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。