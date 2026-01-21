Board、Microsoftとの協業により、企業プランニングの中核に「エージェンティックAI」を導入

米国マサチューセッツ州ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エンタープライズ向けプランニングプラットフォームを提供するリーディングカンパニーの一社であるBoardは、本日、Microsoft Foundry上で構築されたBoard Agentsの提供開始を発表しました。Board Agentsは、財務、サプライチェーン、マーチャンダイジングといった分野における実務に即した計画策定の意思決定を支援する、ドメイン特化型かつエンタープライズ対応のインテリジェントAIエージェント群を提供します。これは、Microsoft Azureのエージェント型AIツールおよびサービスを活用し、安全性を重視したクラウドネイティブなAIイノベーションを加速する、Microsoft Foundryを用いて開発された初のBoardエンタープライズ・プランニング機能となります。

初期リリースでは、ファイナンス部門向けにFP&A AgentおよびController Agentを提供し、今後、Merchandiser AgentおよびSupply Chain Agentの追加を予定しています。Board Agentsは、Board エンタープライズ向けプランニングプラットフォームにネイティブに組み込まれており、影響度の高い計画策定ユースケースにエージェント型AIを適用するための、安全かつガバナンスの効いたプラットフォームを提供します。

「AIへの関心が急速に高まる中、多くのお客様は、実際のROIを実現するための明確な道筋を求めています」と、Boardのプロダクト担当シニア・バイス・プレジデントであるDavid Marmerは述べています。「Board Agentsは、現実の課題を解決するビジネス文脈に基づいたユースケースを中心に設計されているため、お客様はより短期間で価値を創出でき、ビジネスの進化に合わせてこれらのエージェントを容易に適応させることができます。私たちはBoardにAIを後付けするのではなく、エンジンの中核に深く組み込み、お客様のデータ、業務プロセス、そしてデータアクセス方針を理解できるようにしています。」

Board Agentsの特長

ペルソナベースかつユースケース特化型のエージェント： Boardは、特定の計画業務の役割やユースケースに最適化されたインテリジェントエージェントのネットワークを提供します。これにより、業務文脈を正しく理解し、即座に実践的で価値の高いアウトプットを提供します。

Boardは、特定の計画業務の役割やユースケースに最適化されたインテリジェントエージェントのネットワークを提供します。これにより、業務文脈を正しく理解し、即座に実践的で価値の高いアウトプットを提供します。 協調型マルチエージェント・オーケストレーション： 複雑な計画シナリオにおいては、Board Agentsが相互に連携し、それぞれの専門性を活かしながら、部門や優先事項をまたぐ多面的な意思決定に対応します。

複雑な計画シナリオにおいては、Board Agentsが相互に連携し、それぞれの専門性を活かしながら、部門や優先事項をまたぐ多面的な意思決定に対応します。 企業の計画モデルに対する深い理解： Board AgentsはBoard Platformにネイティブ統合されており、チームが日常的に利用しているデータ、前提条件、計算ロジックと同一の基盤上で動作します。

Board AgentsはBoard Platformにネイティブ統合されており、チームが日常的に利用しているデータ、前提条件、計算ロジックと同一の基盤上で動作します。 予測およびシナリオ・プランニングとの統合：Board AgentsはBoard Foresightと連携し、高度な予測分析やシナリオ・プランニングを支援します。これにより、トレードオフの評価、成果のモデリング、そして業績に影響を与える外部要因の把握が可能になります。

EBSCO Industriesの財務計画・分析（FP&A）担当バイス・プレジデントであるAdam Hancockは、次のように述べています。「私が最も感銘を受けたのは、FP&A Agentの“トライアンギュレーション”能力です。詳細な貸借対照表と損益計算書を基に、全体を整理・統合し、明確で実行可能なインサイトへと落とし込んでくれます。EBSCOにとって、非常に価値の高い機能です。」

Board Agentsは、Microsoftとの協業により、エンタープライズ展開を前提として設計されています。

MicrosoftのEMEA地域担当シニア・ディレクターであるPeter Skovは、次のように述べています。「エンタープライズにAIを導入するには、柔軟性、ガバナンス、そして信頼に基づく基盤が不可欠です。Microsoft Foundry上で構築されたBoard Agentsは、AI技術の進化に迅速に適応できるマルチエージェント・オーケストレーションのアプローチを採用しつつ、正確性、セキュリティ、データプライバシーを確保するための強固な倫理的統制を維持するよう設計されています。Boardとの協業を通じて、結果に対する高い信頼性が求められる複雑な計画環境においても、企業が責任ある形でAIを活用できるよう支援しています。」

FP&A AgentおよびController Agentは、2026年3月31日よりグローバルで提供開始され、Microsoft Marketplaceを通じても提供される予定です。Merchandiser AgentおよびSupply Chain Agentは、年内の提供開始を予定しています。

Board Agentsの詳細は、board.com/ai をご覧ください。

Boardについて

Boardは、ビジネスパフォーマンスの加速、継続的なプランニングの実現、そして自信を持った一貫性のある意思決定を支援するために設計されたエンタープライズ・プランニング・プラットフォームです。エンタープライズ内部および外部データをリアルタイムで可視化することで、より高精度な予測を可能にします。また、単一の信頼できるデータ基盤を通じて、財務とオペレーションを統合します。さらに、あらゆる役割に対応したAI活用型のユーザー体験により、チームは継続的に、より賢明な意思決定を行い、予測可能で収益性の高いビジネス成果を実現できます。

その結果、H&M、BASF、Burberry、Toyota、Coca-Cola、HSBCをはじめとする先進的なグローバルブランドや数千社もの企業が、複雑な市場環境を自信を持って乗り切るためにBoardを信頼しています。