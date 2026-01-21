OPEX® und Peltier schließen Partnerschaft, um eine einzigartige Kühlspeicherlösung für automatisierte Fulfillment-Systeme anzubieten

MOORESTOWN, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Die OPEX® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Automatisierung von Lager-, Dokumenten- und Postprozessen, gab heute eine strategische Technologiepartnerschaft mit Peltier bekannt, einem Innovator im Bereich der Kühlkettenlogistik. Ziel dieser Partnerschaft ist es, eine einzigartige Lösung für automatisierte Fulfillment-Systeme anzubieten, die mehrere Temperaturzonen und mehrere Tiefkühlbereiche umfasst. Diese Zusammenarbeit erweitert die branchenführenden automatisierten Lager- und Bereitstellungssysteme (ASRS) Perfect Pick® und Infinity® der OPEX Corporation um fortschrittliche Multitemperaturfunktionen. Damit können Kunden in den Marktbereichen Lebensmittel, Pharmazie und Biowissenschaften gekühlte und tiefgekühlte Produkte mithilfe der aktiv gekühlten, KI-fähigen Taschen von Peltier nahtlos lagern und bereitstellen, ohne dass kostspielige Gefrierkammern oder spezielle Infrastruktur erforderlich sind.

„Viele unserer Kunden haben den Bedarf an Multi-Temperatur-Funktionen geäußert, werden jedoch oft durch herkömmliche Lösungen abgeschreckt, die kostspielige Infrastruktur und komplexe Systemänderungen erfordern“, sagte Monty McVaugh, Leiter Produktentwicklung, Lagerautomatisierung, OPEX. „Durch die Integration der Taschentechnologie von Peltier in unsere bestehende Infrastruktur können wir nun eine flexible, skalierbare, effiziente und äußerst kostengünstige Lösung anbieten, ohne unsere Kernsysteme ändern zu müssen.“

Die Peltier ToteTM verfügt über präzise, individuell steuerbare Temperatursollwerte und IoT-Konnektivität, wodurch eine Überwachung und Verwaltung der Lagerbedingungen in Echtzeit über integrierte API-Meldungen ermöglicht wird.

Darüber hinaus erhöht dieser Ansatz für die Kühllagerung den Komfort und die Sicherheit der Mitarbeiter, da diese nicht mehr in rauen Tiefkühlumgebungen zu arbeiten brauchen. Die physikalischen KI-Fähigkeiten des Systems ermöglichen ein dynamisches Energiemanagement und bieten detaillierte Berichte für empfindliche Produkte, einschließlich solcher, die strengen FDA-Vorschriften unterliegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kühlräumen, in denen ein Ausfall der Kühlung zum vollständigen Verlust der Produkte führen kann, isolieren die Peltier Totes potenzielle Probleme auf einzelne Behälter und minimieren auf diese Weise sowohl das Risiko als auch die Verluste. Die Totes sind außerdem umweltfreundlich, da sie mit einer patentierten Festkörper-Kühltechnologie betrieben werden, im Gegensatz zu kompressorbasierten Kühlsystemen, die schädliche Kältemittel verwenden.

„Die Peltier Tote verändert grundlegend die Art und Weise, wie die Welt Kühllagerung im Handel einsetzt“, sagte Hanson Li, Chief Executive Officer von Peltier. „Gemeinsam bieten OPEX und Peltier eine fortschrittliche Lösung, die mit dem traditionellen Paradigma bricht, bei dem Kälte und Temperatur als erhebliche Einschränkungen betrachtet wurden. Kunden können nun ihre betrieblichen Abläufe, Prozesse und Räumlichkeiten frei von diesen Sorgen optimieren. Wir sind sehr stolz darauf, mit OPEX zusammenzuarbeiten, um eine konsequente Lösung für ein Problem anzubieten, das für so viele Menschen seit langem eine Herausforderung darstellt.“

Über OPEX® Corporation

Die OPEX® Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lager-, Dokumenten- und Postprozessen. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und bereitstellen, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter opex.com.

Über Peltier

Peltier definiert die Kühlkettenbranche neu, indem es aktive, vernetzte und präzise Lösungen für die Zukunft des Handels entwickelt. Die Modular Cold Chain (MC²) von Peltier ist das weltweit erste skalierbare Kühlsystem auf Festkörperbasis. Die modulare und IoT-fähige Peltier ToteTM , die auf unterschiedliche Weisen im Peltier FrameworkTM eingesetzt wird (manuell, automatisiert und Last Mile), schützt sensible Bereiche der Kühlkette mit Flexibilität und Intelligenz. Die Peltier CloudTM ermöglicht physikalischer KI, kritische Vorgänge zu optimieren und gleichzeitig einen bisher unerreichten Grad an Energiemanagement zu bieten. Peltier hat die Vision, die Kunst der Kälte zu meistern, um unsere Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter peltierpro.com.

