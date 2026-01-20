コルゲート・パーモリーブとWHO財団、口腔衛生に関するグローバルパートナーシップを発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- コルゲート・パーモリーブは、世界保健機関（WHO）の口腔衛生に関する活動を支援するため、WHO財団との新たな複数年にわたるコラボレーションを発表しました。4年間にわたる資金提供は、口腔衛生に関する教育の促進、国の保健システムへの口腔衛生の統合支援、そして公衆衛生上の優先事項としての口腔衛生に対する意識向上に役立ちます。この取り組みは、地域社会に口腔衛生教育とリソースを提供するというコルゲートのコミットメントに基づいています。同社は、コルゲートのBright Smiles、Bright Futures®プログラムは1991年以来、世界中で約20億人の子供とその家族に口腔衛生教育を提供したことを発表しました。

コルゲート・パーモリーブのエンタープライズ・オーラルケア部門プレジデントであるラム・ラガバンは、「コルゲート・パーモリーブは、すべての人々のより健康な未来を改めて思い描き、より多くの笑顔を創り出すことをそのミッションとしています。WHO財団は世界的な健康課題を支援する独自の立場にあり、コルゲートは口腔衛生において他のどのブランドよりも多くの家庭に普及している市場におけるリーダーシップを誇りとしており、この度のWHO財団とのコラボレーションを喜ばしく思います2。口腔衛生は、世界的な健康課題において極めて重要でありながら、あまりにも見過ごされがちな課題です。当社は、予防と教育の拡充、そして世界中の地域社会における保健システムの強化と生活の向上に役立つエビデンスに基づくソリューションの支援を通じて、口腔衛生を公衆衛生の優先事項として高めることに尽力しています」と述べています。

口腔衛生は、健康と幸福全体の基盤となるにもかかわらず、多くの医療制度において依然として軽視されています。経済状況、教育、健康リテラシー、医療へのアクセスといった要因によって、この状況はさらに深刻化しています1。特に子供たちの場合、口腔衛生状態が悪いと、身体の痛み、情緒的問題、集中力の低下や欠席の増加など、教育上の課題につながるおそれがあります3-5。コルゲート・パーモリーブのブランドファミリーの一部であるコルゲートとWHO財団は、このコラボレーションを通じて世界保健機関が世界人口の約半数に影響を与える根深い障壁に対処し、口腔衛生をより広範な公衆衛生の課題やシステムに統合するための取り組みを支援しています。

WHO財団の最高経営責任者（CEO）であるアニル・ソニは、「WHO財団は、公衆衛生上の優先事項を支援するために民間資金を動員することで、WHOの使命を支援しています。口腔衛生は健康全般において重要な役割を果たしており、その進歩は予防、信頼できるガイダンス、そして強固な保健システムへの長期的な投資にかかっています。このような支援は、世界中の地域社会における口腔衛生の推進と健康増進に向けたWHOの活動を支えるものです」と述べています。

システムレベルの影響への共通の焦点

このパートナーシップは、3つの戦略的行動分野に沿って、口腔衛生を公衆衛生の基本的な優先事項として位置づけることで状況の改善を加速することを目指しています。

口腔衛生教育の拡大 ：指定された地域の学校保健システムなどの既存の政府の保健インフラに、中核となる予防と教育の原則を統合するのを支援します。





：指定された地域の学校保健システムなどの既存の政府の保健インフラに、中核となる予防と教育の原則を統合するのを支援します。 サポートポリシーとガイダンス ：口腔衛生への介入を国家保健システムに統合するための証拠に基づいた費用対効果の高い勧告を保健省が策定できるよう、重要な研究活動を支援します。





：口腔衛生への介入を国家保健システムに統合するための証拠に基づいた費用対効果の高い勧告を保健省が策定できるよう、重要な研究活動を支援します。 優先順位の引き上げ：戦略的、世界的、部門横断的な取り組みを通じて認識を高め、口腔衛生の重要性を認識し、このパートナーシップによるインパクトと成果を紹介します。

コルゲートとWHO財団は、グローバルな保健目標の達成に向け官民の連携が不可欠となるこの時期に、このパートナーシップを開始します。先日開催された第4回国連ハイレベル会合において、口腔衛生は非感染性疾患の予防と管理における公衆衛生上の優先事項として認識され、加盟国もこれを支持し、行動を呼びかけています。今回のパートナーシップは、口腔衛生における予防策、エビデンスに基づく政策、そして口腔衛生と健康全般の関連性に関する国民の意識向上に焦点を当てることで、世界中の人々の生活向上を目指すものです。

コルゲート・パーモリーブについて

コルゲート・パーモリーブは、思いやりと革新性を兼ね備えた成長企業として、すべての人々、ペット、そして地球にとってより健康的な未来を創造し続けています。オーラルケア、パーソナルケア、ホームケア、ペット栄養に特化し、Colgate、Palmolive、elmex、hello、meridol、Sorriso、Tom's of Maine、EltaMD、Filorga、Irish Spring、Lady Speed Stick、PCA SKIN、Protex、Sanex、Softsoap、Speed Stick、Ajax、Axion、Fabuloso、Murphy、Soupline、Suavitelなどのブランドに加え、Hill's Science Diet、Hill's Prescription Diet、Prime100といったブランドで、200以上の国と地域で製品を販売しています。コルゲート・パーモリーブは、持続可能性と地域社会の福祉を促進するリーダーシップとイノベーションが高く評価されています。これには、プラスチック廃棄物の削減、リサイクルの促進、節水、天然資源の保全、そして1991年以来約20億人の子供とその家族に支援を提供してきたコルゲート・ブライト・スマイルズ、ブライト・フューチャーズ・プログラムを通じて子供の口腔衛生の向上といった成果が含まれます。コルゲートのグローバルビジネスと、コルゲート・パーモリーブがどのように笑顔あふれる未来を築いているかについての詳細は、www.colgatepalmolive.comをご覧ください。

WHO財団について

WHO財団は、スイスのジュネーブに本部を置く独立組織で、世界保健機関（WHO）のミッションを支援するために2020年に設立されました。慈善資金を動員し、触媒的なパートナーシップを構築することで、健康の公平性の向上、緊急の健康課題への対応、そして命を救うシステムの強化に取り組んでいます。パートナーと医療従事者を結びつけることで、信頼できるソリューションの拡大、命を救う資金の調達、そして「すべての人に健康を」を目標とする永続的な変化の推進を支援しています。詳細は、who.foundationをご覧ください。

参考文献

世界保健機関「Oral health（口腔衛生）」2025年3月17日（https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health） NumeratorによるWorldpanel、Brand footprint 2025: winning the 50:50 game（ブランドフットプリント2025：50:50のゲームに勝利、https://reports.worldpanelbynumerator.com/story/brand-footprint-2025-p/page/3/2）、2025年公開。 Dörfer, C, et al. The Relationship of Oral Health with General Health and NCDs: A Brief Review（口腔衛生と全身の健康およびNCDとの関係：簡潔なレビュー）、Int Dent J. 2017年。 Kisely S. No Mental Health without Oral Health（口腔衛生なくして精神の健康なし）、Can J Psychiatry、2016年。 米国疾病予防管理センター（CDC）「Oral Health Fast Facts（口腔衛生に関する早わかりデータ）」、2025年8月18日アクセス。

