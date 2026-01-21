Colgate-Palmolive et la WHO Foundation annoncent un partenariat mondial pour la santé bucco-dentaire

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Colgate-Palmolive a annoncé une nouvelle collaboration pluriannuelle avec la WHO Foundation afin de soutenir le travail de l’Organisation mondiale de la Santé en matière de santé bucco-dentaire. Cet engagement financier de quatre ans contribuera à développer l’éducation à la santé bucco-dentaire, à soutenir l’intégration de la santé bucco-dentaire dans les systèmes de santé nationaux et à sensibiliser le public à la santé bucco-dentaire en tant que priorité de santé publique. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de l’engagement de Colgate à fournir aux communautés une éducation et des ressources en matière de santé bucco-dentaire. La société a récemment annoncé que le programme Colgate Bright Smiles, Bright Futures® avait permis de sensibiliser environ deux milliards d’enfants et leurs familles à travers le monde depuis 1991 grâce à l’éducation à la santé bucco-dentaire.

« Chez Colgate-Palmolive, nous sommes animés par notre volonté de réinventer un avenir plus sain pour tous et de créer davantage de sourires. Nous lançons cette collaboration avec la WHO Foundation en raison de sa position unique pour soutenir les défis mondiaux en matière de santé et de la position de leader de Colgate dans le domaine de la santé bucco-dentaire en tant que marque présente dans plus de foyers que toute autre2 », déclare Ram Raghavan, président de la division Enterprise Oral Care de Colgate-Palmolive. « La santé bucco-dentaire est un élément essentiel, mais trop souvent négligé, du programme mondial en matière de santé. Nous nous engageons à faire de la santé bucco-dentaire une priorité de santé publique en renforçant la prévention et l’éducation et en soutenant des solutions fondées sur des données probantes qui contribuent à renforcer les systèmes de santé et à améliorer la vie des communautés à travers le monde. »

La santé bucco-dentaire est fondamentale pour la santé et le bien-être général, mais elle reste sous-prioritaire dans de nombreux systèmes de santé. Cette négligence est exacerbée par des facteurs tels que la situation économique, l’éducation, les connaissances en matière de santé et l’accès aux soins.1 Pour les enfants en particulier, les conséquences d’une mauvaise santé bucco-dentaire peuvent entraîner des douleurs physiques, des problèmes émotionnels et des difficultés scolaires, notamment des troubles de la concentration et une augmentation de l’absentéisme.3-5 Grâce à cette collaboration, Colgate, qui fait partie de la famille de marques Colgate-Palmolive, et la WHO Foundation soutiennent l’Organisation mondiale de la Santé dans sa lutte contre les obstacles persistants qui touchent environ la moitié de la population mondiale, en soutenant les efforts visant à intégrer la santé bucco-dentaire dans les programmes et les systèmes de santé publique au sens large.

« La WHO Foundation soutient la mission de l’OMS en mobilisant des fonds privés pour soutenir les priorités de santé publique », déclare Anil Soni, directeur général de la WHO Foundation. « La santé bucco-dentaire joue un rôle essentiel dans la santé globale, et les progrès dépendent d’investissements à long terme dans la prévention, de conseils fiables et de systèmes de santé solides. Un soutien comme celui-ci permet à l’OMS de faire progresser la santé bucco-dentaire et d’améliorer les résultats sanitaires des communautés à travers le monde. »

Une attention commune portée à l’impact au niveau des systèmes

Ce partenariat vise à accélérer les progrès en faisant de la santé bucco-dentaire une priorité fondamentale de santé publique, guidée par trois domaines d’action stratégiques :

Développement de l’éducation à la santé bucco-dentaire : aider à intégrer les principes fondamentaux de prévention et d’éducation dans les infrastructures de santé publiques existantes, telles que les systèmes de santé scolaire, dans les régions désignées.





: aider à intégrer les principes fondamentaux de prévention et d’éducation dans les infrastructures de santé publiques existantes, telles que les systèmes de santé scolaire, dans les régions désignées. Soutien aux politiques et orientations : soutenir la recherche essentielle afin d’aider les ministères de la Santé à élaborer des recommandations fondées sur des données probantes et rentables pour intégrer les interventions en matière de santé bucco-dentaire dans les systèmes de santé nationaux.





: soutenir la recherche essentielle afin d’aider les ministères de la Santé à élaborer des recommandations fondées sur des données probantes et rentables pour intégrer les interventions en matière de santé bucco-dentaire dans les systèmes de santé nationaux. Meilleure hiérarchisation : soutenir la sensibilisation grâce à un engagement stratégique, mondial et intersectoriel afin de mieux faire connaître la santé bucco-dentaire et de mettre en avant l’impact et les résultats de ce partenariat.

Colgate et la WHO Foundation lancent ce partenariat à un moment où la collaboration entre les secteurs public et privé est cruciale pour progresser vers la réalisation des objectifs mondiaux en matière de santé. Lors de la récente quatrième réunion de haut niveau des Nations unies, la santé bucco-dentaire a été reconnue et incluse comme une priorité de santé publique dans la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, les États membres apportant leur soutien et appelant à l’action. En mettant l’accent sur les mesures préventives en matière de santé bucco-dentaire, les politiques fondées sur des données probantes et une sensibilisation plus large du public au lien entre la santé bucco-dentaire et la santé et le bien-être en général, ce partenariat vise à améliorer la vie des populations dans le monde entier.

À propos de Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive Company est une entreprise innovante et attentionnée qui réinvente un avenir plus sain pour tous, leurs animaux de compagnie et notre planète. Spécialisée dans les soins bucco-dentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition animale, nous commercialisons nos produits dans plus de 200 pays et territoires sous des marques telles que Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet et Prime100. Nous sommes reconnus pour notre leadership et notre innovation dans la promotion du développement durable et du bien-être communautaire, notamment pour nos réalisations en matière de réduction des déchets plastiques et de promotion du recyclage, d’économie d’eau, de conservation des ressources naturelles et d’amélioration de la santé bucco-dentaire des enfants grâce au programme Colgate Bright Smiles, Bright Futures, qui a touché environ 2 milliards d’enfants et leurs familles depuis 1991. Pour plus d’informations sur les activités mondiales de Colgate et sur la manière dont nous construisons un avenir qui donne le sourire, rendez-vous sur www.colgatepalmolive.com.

À propos de la WHO Foundation

La WHO Foundation est une organisation indépendante dont le siège est à Genève, en Suisse, créée en 2020 pour soutenir la mission de l’Organisation mondiale de la Santé. Elle mobilise des capitaux philanthropiques et établit des partenariats catalyseurs afin de promouvoir l’équité en matière de santé, de répondre aux défis sanitaires urgents et de renforcer les systèmes qui sauvent des vies. En mettant en relation des partenaires et des praticiens, la fondation contribue à développer des solutions fiables, à financer des interventions qui sauvent des vies et à favoriser un changement durable vers la santé pour tous. who.foundation

Références

Organisation mondiale de la Santé « Oral health ». 17 mars 2025, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health Worldpanel by Numerator. Brand footprint 2025: winning the 50:50 game. https://reports.worldpanelbynumerator.com/story/brand-footprint-2025-p/page/3/2. Publié en 2025. Dörfer, C, et al. The Relationship of Oral Health with General Health and NCDs: A Brief Review. Int Dent J. 2017. Kisely S. No Mental Health without Oral Health. Can J Psychiatry. 2016. Centers for Disease Control and Prevention. Oral Health Fast Facts. Consulté le 18 août 2025.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.