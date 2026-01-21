Ramboll y Acutro forman una alianza estratégica para construir edificios inteligentes más sostenibles y eficientes
Ramboll y Acutro forman una alianza estratégica para construir edificios inteligentes más sostenibles y eficientes
LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ramboll, líder internacional en ingeniería, arquitectura y consultoría, ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Acutro, especialista en mejora del rendimiento de edificios y mantenimiento predictivo basado en datos. La colaboración aúna la experiencia internacional de Ramboll en ingeniería y las prestaciones de inteligencia digital para edificios de Acutro, creando conexiones que favorecen la innovación, el aprendizaje y la obtención de beneficios tanto para las organizaciones como para sus clientes.
Esta colaboración permite a Ramboll explorar herramientas avanzadas de inteligencia para edificios que pueden reforzar su capacidad de diseño digital, al tiempo que brinda a Acutro la oportunidad de aplicar y desarrollar su plataforma en proyectos complejos y realistas.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Para saber cómo podemos ayudarle, póngase en contacto con nosotros
Acutro Ltd
Hello@acutro.co.uk
0333 577 2019