Ramboll y Acutro forman una alianza estratégica para construir edificios inteligentes más sostenibles y eficientes

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ramboll, líder internacional en ingeniería, arquitectura y consultoría, ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Acutro, especialista en mejora del rendimiento de edificios y mantenimiento predictivo basado en datos. La colaboración aúna la experiencia internacional de Ramboll en ingeniería y las prestaciones de inteligencia digital para edificios de Acutro, creando conexiones que favorecen la innovación, el aprendizaje y la obtención de beneficios tanto para las organizaciones como para sus clientes.

Esta colaboración permite a Ramboll explorar herramientas avanzadas de inteligencia para edificios que pueden reforzar su capacidad de diseño digital, al tiempo que brinda a Acutro la oportunidad de aplicar y desarrollar su plataforma en proyectos complejos y realistas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.