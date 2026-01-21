FEM26 : « Le capital humain est le moteur clé de la compétitivité économique »

DAVOS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Pour que les économies restent compétitives à l’avenir, elles doivent donner la priorité à l’investissement dans le capital humain, a déclaré Son Altesse Royale la Princesse Reema Bandar Al-Saud, Ambassadrice du Royaume d’Arabie saoudite auprès des États-Unis d’Amérique, lors de la réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial (FEM).

S’exprimant lors d’un panel au Pavillon de l’Arabie Saoudite (“Saudi House”), Son Altesse Royale a souligné: «Le capital humain est aujourd’hui le moteur clé pour qui souhaite une économie moderne et compétitive.»

Elle a ajouté: «Si vous donnez aux personnes les moyens d’agir et l’espace pour diriger, elles sauront s’en saisir et réussir. Et lorsque vous placez les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, la magie opère. Le Royaume est ce lieu, nous avons les talents, et le moment est venu.»

Son Excellence Ahmed A. Alkhateeb, ministre du Tourisme, a déclaré: «Nous nous étions fixé pour 2030 l’objectif d’accueillir 100 millions de touristes par an. Nous avons atteint ce cap avec sept ans d’avance, et depuis 2023, nous continuons à le dépasser chaque année, avec une croissance soutenue des dépenses touristiques d’année en année.»

Son Excellence Khalid A. Alfalih, ministre de l’Investissement, a commenté: «Nos investissements directs étrangers sont cinq fois supérieurs à leur niveau d’avant la Vision 2030 ; nos investisseurs locaux s’engagent avec leurs propres capitaux, l’investissement local a doublé, et nous avons atteint le niveau de la Chine et de l’Inde en matière de formation de capital en pourcentage du PIB.»

Son Excellence Mohammed A. Aljadaan, ministre des Finances, a expliqué comment la Vision 2030 a servi de feuille de route à une transformation nationale crédible: «La véritable réforme ne se mesure pas à la rapidité ou aux succès précoces, mais à sa pérennité – à sa capacité à transformer durablement le comportement des institutions et des marchés.»

Son Excellence Bandar I. Alkhorayef, ministre de l’Industrie et des Ressources minérales, a souligné que la jeunesse est une ressource rare dans les économies développées, ajoutant que le Royaume d’Arabie saoudite est « béni par sa jeunesse».

Son Excellence Faisal F. Alibrahim, ministre de l’Économie et de la Planification, a déclaré: «Pour avancer vers plus de résilience et de durabilité, le secteur privé joue un rôle plus important , un rôle de co-leader ; l’innovation et la R&D occupent une place plus importante dans notre activité économique, et nous nous connectons et nous intégrons aux marchés mondiaux.»

Le ministère de l'Économie et de la Planification a annoncé qu'il lancera la plateforme SUSTAIN en version bêta en 2026 lors d'une conférence NextOn au Pavillon de l’Arabie Saoudite (“Saudi House”). SUSTAIN est un réseau de partenariat de mise en relation activé par l’IA, conçu pour renforcer la collaboration intersectorielle et accélérer la mise en œuvre des initiatives de développement durable. La plateforme a été développée en collaboration avec le FEM (Forum Économique Mondial) et Bain & Company.

Le Quality of Life Program Center et ONU-Habitat ont conjointement annoncé les résultats de l’Initiative Quality of Life, une plateforme mondiale qui soutient une approche du développement urbain centrée sur les personnes.

SDM a annoncé un partenariat avec Weill Cornell Medicine – Cornell University, intitulé «Frontier Science for Human Health: une collaboration de recherche spatiale entre l’Arabie saoudite et les États-Unis». Cet accord vise à faire progresser les technologies innovantes en biologie spatiale et computationnelle, en mettant l’accent sur la recherche spatiale et les missions dédiées à la santé humaine.

Source: AETOSWire