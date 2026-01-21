-

OPEX® e Peltier Partner forniranno la prima soluzione unica nel suo genere per lo stoccaggio refrigerato per sistemi di distribuzione automatizzata

original OPEX iBOTs efficiently transport and present Peltier chilled (light blue) and frozen (dark blue) totes at the pick station of the Perfect Pick ASRS.

OPEX iBOTs efficiently transport and present Peltier chilled (light blue) and frozen (dark blue) totes at the pick station of the Perfect Pick ASRS.

MOORESTOWN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, un leader globale nel settore dell'automazione di nuova generazione in grado di offrire soluzioni innovative per l'automazione di magazzini, documenti e posta, oggi ha annunciato una collaborazione tecnologica strategica con Peltier, un innovatore nel commercio della catena del freddo, per offrire una soluzione di stoccaggio refrigerato multi-temperatura e multi-profondità, prima nel suo genere, per sistemi di distribuzione automatizzata. Questa collaborazione introduce funzionalità multi-temperatura all'avanguardia e ai sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero (ASRS) Perfect Pick® e Infinity® di OPEX Corporation, consentendo ai clienti dei mercati di generi alimentari, farmaceutici e delle scienze della vita di conservare e recuperare facilmente prodotti refrigerati e congelati, utilizzando le sacche attivamente refrigerate e abilitate all'IA di Peltier, eliminando la necessità di costose celle frigorifere o di infrastruttura specializzata.

