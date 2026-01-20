A Colgate-Palmolive és a WHO Alapítvány globális partnerségre lép a szájhigiénia terén

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A Colgate-Palmolive a mai napon bejelentette, hogy új, többéves együttműködést kötött a WHO Alapítvánnyal, hogy támogassa a WHO szájhigiéniával kapcsolatos munkáját. A négyéves finanszírozási kötelezettségvállalás elősegíti a szájhigiéniai oktatás kiterjesztését, támogatja a szájhigiénia integrációját a nemzeti egészségügyi rendszerekbe, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy a szájhigiénia közegészségügyi prioritás kell legyen. Ez a kezdeményezés a Colgate azon elkötelezettségére épül, hogy a közösségeket szájhigiéniai oktatással és erőforrásokkal lássa el. A vállalat nemrégiben bejelentette, hogy a Colgate Bright Smiles, Bright Futures® programja 1991 óta világszerte mintegy kétmilliárd gyermekhez és családjukhoz juttatta el a szájhigiéniai oktatást.

„A Colgate-Palmolive-nál az a célunk, hogy újragondoljuk az egészségesebb jövőt mindenki számára – és még több mosolyt csaljunk az arcokra. Ezt az együttműködést a WHO Alapítvánnyal közösen indítjuk, tekintettel a globális egészségügyi kihívások támogatása terén betöltött egyedülálló helyzetére, valamint a Colgate vezető szerepére a szájhigiénia terén, mint az a márka, amely bármely másiknál több otthonban van jelen2 ” - árulta el Ram Raghavan, a Colgate-Palmolive vállalati szájhigiéniai részlegének elnöke. „A szájhigiénia a globális egészségügyi menetrend kritikus – és túl gyakran figyelmen kívül hagyott – része. Mi amellett köteleztük el magunkat, hogy a megelőzés és az oktatás bővítésével a szájhigiéniát közegészségügyi prioritásként kezeljük, és olyan bizonyítékokon alapuló megoldásokat támogassunk, amelyek világszerte elősegítik az egészségügyi rendszerek megerősítését és a közösségek életének javítását.”

A szájhigiénia alapvető fontosságú az általános egészség és jólét szempontjából, ám számos egészségügyi rendszerben továbbra is alulértékelt. Ezt az elhanyagolást olyan tényezők súlyosbítják, mint a gazdasági helyzet, az iskolázottság, az egészségügyi ismeretek és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.1 Különösen a gyermekek esetében a rossz szájhigiénia következményei fizikai fájdalomhoz, érzelmi problémákhoz és kihívásokhoz vezethetnek az oktatásban, köztük koncentrációs nehézséghez, valamint megnövekedett hiányzásokhoz.3-5 Ezen együttműködés révén a Colgate, a Colgate-Palmolive márkacsalád része, és a WHO Alapítvány támogatják az Egészségügyi Világszervezetet a világ népességének mintegy felét érintő tartós akadályok leküzdésében, valamint elősegítik a szájhigiénia tágabb közegészségügyi programokba és rendszerekbe való integrálására irányuló erőfeszítéseket.

„A WHO Alapítvány a közegészségügyi prioritások támogatására magánforrások mozgósításával támogatja a WHO küldetését” – nyilatkozta Anil Soni, a WHO Alapítvány vezérigazgatója. „A szájhigiénia alapvető szerepet játszik az általános egészségi állapotot illetően, és az előrelépés a megelőzésbe, a megbízható útmutatásba és az erős egészségügyi rendszerekbe való hosszú távú befektetésektől függ. Egy ilyen jellegű támogatás segíti a WHO a szájhigiénia előmozdítása és a közösségek egészségügyi eredményeinek javítása terén végzett munkáját szerte a világon.”

A rendszerszintű hatás közös középpontba helyezése

A partnerség célja a fejlődés felgyorsítása azáltal, hogy a szájhigiéniát alapvető közegészségügyi prioritásként kezeli, amely három stratégiai cselekvési területből áll:

A szájhigiénés oktatás : Az alapvető megelőzési és oktatási elvek integrálásának elősegítése a már meglévő kormányzati egészségügyi infrastruktúrába – például az iskolai egészségügyi rendszerekbe - a kijelölt régiókban.





: Az alapvető megelőzési és oktatási elvek integrálásának elősegítése a már meglévő kormányzati egészségügyi infrastruktúrába – például az iskolai egészségügyi rendszerekbe - a kijelölt régiókban. Támogatási politika és útmutatás : Alapvető kutatások támogatása annak érdekében, hogy az egészségügyi minisztériumok bizonyítékokon alapuló, költséghatékony ajánlásokat dolgozzanak ki az orális egészségügyi beavatkozások nemzeti egészségügyi rendszerekbe történő integrálására.





: Alapvető kutatások támogatása annak érdekében, hogy az egészségügyi minisztériumok bizonyítékokon alapuló, költséghatékony ajánlásokat dolgozzanak ki az orális egészségügyi beavatkozások nemzeti egészségügyi rendszerekbe történő integrálására. Növekvő prioritás: A tudatosság támogatása stratégiai, globális és ágazatok közötti elkötelezettség révén a szájhigiénia ismertségének növelése és e partnerség hatásának és eredményeinek bemutatása érdekében.

A Colgate és a WHO Alapítvány ezen partnersége egy olyan időszakban jön létre, amikor az állami és a magánszektor közötti együttműködés kulcsfontosságú szerepet játszik a globális egészségügyi célok elérése érdekében. Az ENSZ nemrégiben megrendezett negyedik magas szintű találkozóján a szájhigiéniát elismerték és közegészségügyi prioritásként vették fel a nem fertőző betegségek megelőzésébe és ellenőrzésébe, a tagállamok pedig támogatták azt és cselekvésre szólítottak fel. A megelőző szájhigiéniai intézkedésekre, a tényeken alapuló politikára és a szájhigiénia, valamint az általános egészség és jólét közötti kapcsolat szélesebb körű tudatosságára összpontosítva ez a partnerség az élet javítására törekszik szerte a világon.

Amit a Colgate-Palmolive vállalatról tudni érdemes

A Colgate-Palmolive Company egy gondoskodó, innovatív, növekvő vállalat, amely egészségesebb jövőt képzel el minden ember, háziállataik és bolygónk számára. Szájhigiéniára, testápolásra, otthoni ápolásra és állateledelre összpontosítva termékeinket több mint 200 országban és területen értékesítjük olyan márkanevek alatt, mint a Colgate, a Palmolive, az elmex, a hello, a meridol, a Sorriso, a Tom’s of Maine, az EltaMD, a Filorga, az Irish Spring, a Lady Speed ​​Stick, a PCA SKIN, a Protex, a Sanex, a Softsoap, a Speed ​​Stick, az Ajax, az Axion, a Fabuloso, a Murphy, a Soupline és a Suavitel, valamint a Hill’s Science Diet, a Hill’s Prescription Diet és a Prime100.A fenntarthatóság és a közösségi jólét előmozdítása terén is elismerésben részesültünk vezető szerepünkért és innovációnkért, beleértve a Colgate Bright Smiles, Bright Futures programján keresztül a műanyaghulladék csökkentésében és az újrahasznosíthatóság előmozdításában, a víztakarékosságban, a természeti erőforrások megőrzésében és a gyermekek szájhigiéniájának javításában elért eredményeinket, amely 1991 óta mintegy 2 milliárd gyermekhez és családjaikhoz ért el. Ha többet szeretne megtudni a Colgate globális üzleti tevékenységéről és arról, hogyan építünk egy mosolygós jövőt, látogasson el a következő weboldalra: www.colgatepalmolive.com.

Amit a WHO Alapítványról tudni érdemes

A WHO Alapítvány egy független szervezet, amelynek székhelye a svájci Genfben található, és amelyet 2020-ban az Egészségügyi Világszervezet küldetésének támogatására hoztak létre. Az egészségügyi méltányosság előmozdítása, a sürgős egészségügyi kihívásokra való reagálás és az életeket mentő rendszerek megerősítése érdekében mozgósítja a filantróp tőkét és katalitikus partnerségeket épít. A partnerek és a szakemberek összekapcsolásával az Alapítvány segít a megbízható megoldások kiterjesztésében, az életmentő válaszok finanszírozásában, és tartós változásokat hoz a Health for All program terén. who.foundation

Referenciák

