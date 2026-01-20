SEPHORA en OLIVE YOUNG werken samen om het beste van Koreaanse schoonheidsproducten naar SEPHORA-klanten te brengen

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--SEPHORA, wereldwijd marktleider op het gebied van luxe schoonheidsproducten, en CJ OLIVE YOUNG, de grootste winkel op het gebied van schoonheids- en gezondheidsproducten in Korea, hebben vandaag een nieuwe strategische samenwerking aangekondigd. Hiermee willen zij de uitgelezen selectie van toonaangevende en populaire Koreaanse schoonheidsproducten aan SEPHORA-klanten over de hele wereld aanbieden. Het partnerschap gaat dit najaar van start als een visionair omnichannel-partnerschap in de Verenigde Staten, Canada, Hongkong SAR en Zuidoost-Azië (Singapore, Maleisië, Thailand). In 2027 wordt het aanbod verder uitgebreid naar regio's zoals het Midden-Oosten, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Het partnerschap geeft SEPHORA-klanten een toegewijde zone online en in winkels, samengesteld door OLIVE YOUNG. Hier kunnen ze een uniek assortiment van de populairste Koreaanse beautymerken en de nieuwste trendy Koreaanse gezondheids- en schoonheidsproducten ontdekken, allemaal zorgvuldig gecombineerd door OLIVE YOUNG.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.