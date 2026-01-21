Board colabora con Microsoft para integrar la IA agéntica en la planificación empresarial

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, una de las principales plataformas de planificación empresarial, anunció hoy el lanzamiento de Board Agents, desarrollados sobre Microsoft Foundry. Se trata de un conjunto inteligente de agentes de IA, específicos por dominio y preparados para su uso en entornos corporativos, diseñados para respaldar decisiones reales de negocio en áreas como finanzas, cadena de suministro y gestión comercial. Esta iniciativa marca el primer desarrollo de planificación empresarial de Board realizado con Microsoft Foundry y se apoya en las herramientas y servicios de IA agéntica de Microsoft Azure para impulsar una innovación segura y nativa en la nube.

La primera versión incluye agentes de FP&A y control de gestión para el área de finanzas, a los que se sumarán próximamente agentes orientados a la gestión comercial y la cadena de suministro. Integrados de forma nativa en la plataforma de planificación empresarial de Board, los Board Agents ofrecen una base segura, con controles de gobernanza, para aplicar IA agéntica a casos de uso de alto impacto.

“A medida que aumenta el interés por la IA, muchos clientes buscan estrategias claras para lograr un retorno de la inversión tangible”, afirmó David Marmer, director de producto de Board. “Al estar diseñados a partir de casos de uso alineados con el contexto del negocio y orientados a resolver problemas concretos, los Board Agents permiten generar valor con mayor rapidez y adaptarse fácilmente a medida que evolucionan las operaciones. No se trata de sumar IA de manera superficial: la integramos de forma profunda en nuestra plataforma, para que comprenda los datos, los procesos y las políticas de acceso a la información de cada organización”.

Qué distingue a Board Agents

Agentes orientados a perfiles y casos de uso concretos: Board pone a disposición una red de agentes inteligentes diseñados para roles y escenarios específicos, lo que les permite comprender el contexto del negocio y aportar valor inmediato.

Board pone a disposición una red de agentes inteligentes diseñados para roles y escenarios específicos, lo que les permite comprender el contexto del negocio y aportar valor inmediato. Coordinación inteligente de múltiples agentes: ante escenarios complejos, los Board Agents trabajan de forma coordinada y combinan su conocimiento para abordar decisiones multidimensionales que atraviesan distintas áreas y prioridades de la organización.

ante escenarios complejos, los Board Agents trabajan de forma coordinada y combinan su conocimiento para abordar decisiones multidimensionales que atraviesan distintas áreas y prioridades de la organización. Integración nativa en el modelo de planificación: los agentes se incorporan directamente a la plataforma de Board y trabajan sobre los mismos datos, supuestos y cálculos que ya utilizan los equipos, sin necesidad de flujos paralelos.

los agentes se incorporan directamente a la plataforma de Board y trabajan sobre los mismos datos, supuestos y cálculos que ya utilizan los equipos, sin necesidad de flujos paralelos. Pronósticos y análisis de escenarios avanzados: en conjunto con Board Foresight, los Board Agents habilitan análisis predictivos y simulaciones de escenarios que ayudan a evaluar alternativas, proyectar resultados y comprender los factores externos que influyen en el desempeño.

Adam Hancock, vicepresidente de Planificación y Análisis Financiero de EBSCO Industries, destacó: “Lo que más me impresiona es la capacidad del agente de FP&A para cruzar información. A partir del balance y el estado de resultados en detalle, sintetiza los datos en conclusiones claras y accionables, lo que representa un valor enorme para EBSCO”.

Los Board Agents están diseñados para su implementación en entornos empresariales y cuentan con el respaldo de la colaboración estratégica entre Board y Microsoft.

“La implementación de IA en las organizaciones requiere flexibilidad, gobernanza y una base sólida de confianza”, afirmó Peter Skov, director sénior de EMEA en Microsoft. “Desarrollados sobre Microsoft Foundry, los Board Agents adoptan un enfoque de orquestación multiagente que les permite evolucionar al ritmo de la tecnología, manteniendo al mismo tiempo estrictos controles éticos en materia de precisión, seguridad y privacidad de los datos. Nuestra colaboración con Board permite a las organizaciones aplicar IA de manera responsable en entornos de planificación complejos, donde la confiabilidad de los resultados es un factor clave”.

Los agentes de FP&A y control de gestión estarán disponibles en todo el mundo a partir del 31 de marzo de 2026 y también podrán adquirirse a través de Microsoft Marketplace. En los meses siguientes se incorporarán los agentes para gestión comercial y cadena de suministro.

Más información sobre Board Agents en board.com/ai.

