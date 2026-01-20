-

Fill Up Média : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Fill Up Média (Paris:ALFUM), leader français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM), annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec TP Icap Midcap au 31 décembre 2025.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FILL UP MEDIA à TP Icap Midcap, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre de titres : 13 411
  • Solde en espèces : 31 624,27 €

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats

17 152 titres

113 854,45 €

242 transactions

Ventes

11 964 titres

82 785,95 €

212 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 8 223 titres
  • 63 851,07 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat au 7 avril 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre de titres : 14 190
  • Solde en espèces : 27 053,77 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À PROPOS DE FILL UP MÉDIA

Média de référence dans la publicité extérieure, Fill Up Média compte désormais 9 000 écrans implantés sur les distributeurs de carburant de 1 150 stations-service sur l’ensemble de l’Hexagone.

La Société a choisi ce moment d’attente pour proposer une communication innovante sur un support DOOH sonore unique, afin de capter l’attention et maximiser l’engagement des automobilistes. Avec une audience 100% mobile, la régie offre la possibilité aux marques de toucher plus de 6 millions de conducteurs chaque semaine lors de leurs déplacements et à l’intérieur d’un parcours de consommation (shopping, loisirs, travail, vacances…).

En 2024, Fill Up Média a réalisé un chiffre d’affaires de 9,7 M€ et comptait 62 collaborateurs. En savoir plus sur www.fillupmedia.fr

SECOND SEMESTRE 2025

 

Achats

Ventes

Date

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

TOTAL

242

17 152

113 854,45

212

11 964

82 785,95

01/07/2025

1

1

6,35

1

1

6,35

02/07/2025

1

1

6,35

1

1

6,35

03/07/2025

1

1

6,35

1

1

6,35

04/07/2025

2

221

1 392,35

1

1

6,35

07/07/2025

1

1

6,30

1

1

6,30

08/07/2025

1

1

6,10

1

1

6,10

09/07/2025

1

1

6,25

1

1

6,25

10/07/2025

1

1

6,30

2

111

704,80

11/07/2025

1

1

6,35

1

1

6,35

14/07/2025

1

1

6,40

2

111

715,90

15/07/2025

1

1

6,40

1

1

6,40

16/07/2025

1

1

6,40

2

111

721,40

17/07/2025

1

1

6,40

1

1

6,40

18/07/2025

1

1

6,45

2

111

721,45

21/07/2025

1

1

6,40

1

1

6,40

22/07/2025

1

1

6,50

1

1

6,50

23/07/2025

1

1

6,60

10

1 541

10 654,10

24/07/2025

4

761

5 465,80

4

331

2 495,80

25/07/2025

4

751

5 243,35

3

251

1 844,85

28/07/2025

5

1 061

7 172,60

1

1

7,10

29/07/2025

2

29

194,50

5

581

4 076,40

30/07/2025

2

82

553,50

2

101

701,75

31/07/2025

3

471

3 132,15

2

101

696,65

01/08/2025

1

1

6,85

1

1

6,85

04/08/2025

1

1

6,80

1

1

6,80

05/08/2025

2

15

100,55

2

111

765,75

06/08/2025

5

879

5 869,50

1

1

7,00

07/08/2025

2

11

71,60

1

1

6,60

08/08/2025

1

1

6,65

3

124

831,05

11/08/2025

2

116

771,65

2

221

1 524,90

12/08/2025

1

1

6,65

1

1

6,65

13/08/2025

2

2

12,85

1

1

6,45

14/08/2025

2

111

710,50

1

1

6,50

15/08/2025

1

1

6,55

2

121

798,55

18/08/2025

1

1

6,65

1

1

6,65

19/08/2025

3

221

1 435,60

1

1

6,60

20/08/2025

2

160

1 040,00

3

131

878,50

21/08/2025

3

421

2 767,25

1

1

6,75

22/08/2025

2

18

118,10

2

19

128,25

25/08/2025

3

234

1 541,90

1

1

6,75

26/08/2025

3

176

1 152,55

1

1

6,55

27/08/2025

2

171

1 111,70

1

1

6,70

28/08/2025

1

1

6,65

1

1

6,65

29/08/2025

1

1

6,65

2

131

884,15

01/09/2025

1

1

6,90

5

771

5 416,40

02/09/2025

4

581

4 048,00

1

1

7,00

03/09/2025

4

541

3 722,95

1

1

6,95

04/09/2025

1

1

6,70

1

1

6,70

05/09/2025

4

541

3 533,70

1

1

6,70

08/09/2025

1

1

6,55

2

141

930,55

09/09/2025

4

541

3 452,55

3

290

1 943,30

10/09/2025

2

11

71,65

1

1

6,65

11/09/2025

4

511

3 286,60

1

1

6,60

12/09/2025

1

1

6,65

1

1

6,65

15/09/2025

1

1

6,75

5

891

6 052,25

16/09/2025

4

371

2 508,85

1

1

6,85

17/09/2025

1

1

6,85

1

1

6,85

18/09/2025

1

1

6,80

6

1 071

7 634,80

19/09/2025

1

1

7,10

7

1 243

9 080,20

22/09/2025

3

431

2 983,60

2

111

793,60

23/09/2025

10

2 101

13 549,20

1

1

6,70

24/09/2025

4

491

3 281,30

1

1

6,80

25/09/2025

1

1

6,60

2

151

1 004,10

26/09/2025

1

1

6,85

2

151

1 034,35

29/09/2025

1

1

6,70

1

1

6,70

30/09/2025

1

1

6,55

5

871

5 900,55

01/10/2025

4

581

3 852,35

1

1

6,85

02/10/2025

2

41

268,75

2

151

1 019,25

03/10/2025

3

201

1 344,30

1

1

6,80

06/10/2025

4

495

3 234,50

2

151

1 026,70

07/10/2025

1

1

6,60

1

1

6,60

08/10/2025

3

331

2 126,10

3

235

1 571,10

09/10/2025

1

1

6,70

2

151

1 026,70

10/10/2025

3

321

2 141,85

1

1

6,85

13/10/2025

1

1

6,85

1

1

6,85

14/10/2025

1

1

6,70

1

1

6,70

15/10/2025

1

1

6,70

1

1

6,70

16/10/2025

1

1

6,80

1

1

6,80

17/10/2025

1

1

6,65

1

1

6,65

20/10/2025

1

1

6,75

1

1

6,75

21/10/2025

1

1

6,70

1

1

6,70

22/10/2025

1

1

6,70

1

1

6,70

23/10/2025

1

1

6,75

1

1

6,75

24/10/2025

1

1

6,70

1

1

6,70

27/10/2025

2

59

392,40

1

1

6,70

28/10/2025

1

1

6,65

1

1

6,65

29/10/2025

3

164

1 073,20

1

1

6,70

30/10/2025

3

301

1 963,15

1

1

6,65

31/10/2025

1

1

6,40

3

451

2 982,90

03/11/2025

2

141

909,60

2

26

172,85

04/11/2025

1

1

6,55

1

1

6,55

05/11/2025

1

1

6,60

1

1

6,60

06/11/2025

2

141

923,60

1

1

6,60

07/11/2025

1

1

6,55

1

1

6,55

10/11/2025

2

141

909,60

1

1

6,60

11/11/2025

1

1

6,60

1

1

6,60

12/11/2025

2

30

195,05

1

1

6,55

13/11/2025

3

201

1 303,05

1

1

6,55

14/11/2025

1

1

6,55

1

1

6,55

17/11/2025

1

1

6,60

2

8

53,15

18/11/2025

3

291

1 883,50

1

1

6,50

19/11/2025

1

1

6,50

1

1

6,50

20/11/2025

1

1

6,45

1

1

6,45

21/11/2025

1

1

6,45

1

1

6,45

24/11/2025

1

1

6,55

1

1

6,55

25/11/2025

2

121

780,50

1

1

6,50

26/11/2025

2

54

348,45

1

1

6,60

27/11/2025

1

1

6,50

1

1

6,50

28/11/2025

1

1

6,60

2

2

13,35

01/12/2025

3

251

1 649,65

1

1

6,65

02/12/2025

1

1

6,60

2

6

40,35

03/12/2025

2

111

727,20

2

181

1 221,70

04/12/2025

1

1

6,75

2

171

1 162,75

05/12/2025

2

111

738,20

1

1

6,70

08/12/2025

3

141

936,15

1

1

6,65

09/12/2025

3

241

1 596,20

1

1

6,70

10/12/2025

2

101

666,65

1

1

6,65

11/12/2025

1

1

6,50

1

1

6,50

12/12/2025

1

1

6,55

2

2

13,25

15/12/2025

2

2

13,00

1

1

6,50

16/12/2025

2

33

214,55

1

1

6,55

17/12/2025

2

52

340,60

1

1

6,55

18/12/2025

1

1

6,55

1

1

6,55

19/12/2025

1

1

6,50

2

2

13,15

22/12/2025

2

51

328,95

3

424

2 843,70

23/12/2025

3

241

1 572,15

1

1

6,65

24/12/2025

2

101

656,75

2

3

20,05

25/12/2025

0

0

0,00

0

0

0,00

26/12/2025

0

0

0,00

0

0

0,00

29/12/2025

1

1

6,75

2

2

13,50

30/12/2025

1

1

6,70

2

13

87,70

31/12/2025

1

1

6,65

1

1

6,65

 

Contacts

FILL UP MÉDIA
Relations investisseurs
investisseurs@fillupmedia.fr

NEWCAP
Thomas Grojean
Relations investisseurs
fillupmedia@newcap.eu
01 44 71 94 94

NEWCAP
Nicolas Merigeau
Elisa Play
Relations Médias
fillupmedia@newcap.eu
01 44 71 94 98

