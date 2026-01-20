Fill Up Média : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Fill Up Média (Paris:ALFUM), leader français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM), annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec TP Icap Midcap au 31 décembre 2025.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FILL UP MEDIA à TP Icap Midcap, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres : 13 411

Solde en espèces : 31 624,27 €

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 17 152 titres 113 854,45 € 242 transactions Ventes 11 964 titres 82 785,95 € 212 transactions Expand

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8 223 titres

63 851,07 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat au 7 avril 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres : 14 190

Solde en espèces : 27 053,77 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

