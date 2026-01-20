Colgate-Palmolive與WHO基金會宣布建立全球口腔健康合作夥伴關係

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Colgate-Palmolive今日宣布與WHO基金會達成全新多年期合作，為世界衛生組織(WHO)的口腔健康相關工作提供支援。這項為期四年的資金承諾將協助擴大口腔健康教育涵蓋範圍、支援將口腔健康納入各國衛生體系，並提高公眾對口腔健康做為一項公共衛生優先事項的體認。該措施延續了Colgate為社群提供口腔健康教育和資源的承諾。此前，公司宣布其Colgate「甜美的微笑，光明的未來」(Bright Smiles, Bright Futures®)計畫自1991年以來，已為全球約20億兒童及其家庭提供了口腔健康教育服務。

Colgate-Palmolive企業口腔照護部門總裁Ram Raghavan表示：「在Colgate-Palmolive，我們始終秉持『為所有人重塑更健康的未來——並創造更多笑容』的使命。我們選擇與WHO基金會展開此次合作，一方面是因為其在因應全球健康挑戰方面具有獨特優勢，另一方面是因為Colgate身為涵蓋家庭數量最多的品牌，在口腔健康領域居於領先地位。2口腔健康是全球健康議程中至關重要卻常被忽視的一環。我們致力於透過擴大預防和教育規模、支援有實證依據的解決方案，協助強化衛生體系並改善全球各地社群民眾的生活，從而推動口腔健康成為公共衛生優先事項。」

口腔健康是整體健康和福祉的基礎，但在許多衛生體系中仍未得到足夠重視。經濟狀況、教育水準、健康素養和醫療可及性等因素，進一步加劇了這種忽視。1尤其對於兒童而言，口腔健康不佳可能導致身體疼痛、情緒問題和學習困難，包括注意力不集中和缺勤率上升。3-5透過此次合作，Colgate-Palmolive旗下品牌之一Colgate和WHO基金會將支援世界衛生組織消除影響全球約一半人口的長期障礙，協助將口腔健康納入更廣泛的公共衛生議程和體系。

WHO基金會執行長Anil Soni表示：「WHO基金會透過調動私人資金支援公共衛生優先事項，從而協助實現WHO的使命。口腔健康在整體健康中扮演著關鍵角色，而相關進展離不開對預防工作、可靠指導和強大衛生體系的長期投資。此類支援有助於WHO推進口腔健康事業，改善全球各地社群的健康成果。」

共同關注系統層面的影響

該合作夥伴關係旨在透過將口腔健康提升為基礎性公共衛生優先事項，加快相關進展，具體將圍繞三大策略行動領域展開：

擴大口腔健康教育規模 ：在指定區域，協助將核心預防構想和教育原則納入已有的政府衛生基礎設施（如學校衛生體系）。





：在指定區域，協助將核心預防構想和教育原則納入已有的政府衛生基礎設施（如學校衛生體系）。 支援政策與指導工作 ：為必要研究提供支援，協助各國衛生部制定有實證依據、具成本效益的建議，推動口腔健康介入措施納入國家衛生體系。





：為必要研究提供支援，協助各國衛生部制定有實證依據、具成本效益的建議，推動口腔健康介入措施納入國家衛生體系。 提升重視程度：透過策略性、全球性和跨領域合作提升公眾認知，提高口腔健康議題的關注度，並展示該合作夥伴關係的影響力與成果。

Colgate與WHO基金會選擇在此時啟動合作，正是因為公私部門間的合作對於推進全球健康目標至關重要。在近期召開的第四屆聯合國高層級會議上，口腔健康被確認為非傳染性疾病預防和控制領域的公共衛生優先事項，各國成員均表示支援並呼籲採取行動。該合作夥伴關係將聚焦口腔健康預防措施、有實證依據的政策，以及提升公眾對口腔健康與整體健康福祉關聯的認知，致力於改善全球民眾生活。

關於Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive Company是一家富有愛心且注重創新的成長型企業，致力於為所有人、其寵物以及地球重塑更健康的未來。公司業務聚焦口腔照護、個人照護、家居照護和寵物營養，產品銷往全球200多個國家和地區，旗下品牌包括Colgate、Palmolive、elmex、hello、meridol、Sorriso、Tom’s of Maine、EltaMD、Filorga、Irish Spring、Lady Speed Stick、PCA SKIN、Protex、Sanex、Softsoap、Speed Stick、Ajax、Axion、Fabuloso、Murphy、Soupline、Suavitel，以及Hill’s Science Diet、Hill’s Prescription Diet和Prime100。公司在推動永續發展和社群福祉方面的領導力與創新力廣受肯定，包括在減少塑膠廢棄物、提升可回收性、節省用水、保護自然資源，以及透過Colgate「甜美的微笑，光明的未來」計畫改善兒童口腔健康等方面取得的成果——該計畫自1991年以來已涵蓋全球約20億兒童及其家庭。如欲瞭解更多關於Colgate的全球業務及公司如何開創美好未來的資訊，請造訪www.colgatepalmolive.com。

關於WHO基金會

WHO基金會是一家總部位於瑞士日內瓦的獨立組織，成立於2020年，旨在支援世界衛生組織的使命。該組織調動慈善資金、建立觸媒式合作夥伴關係，以促進健康公平、因應緊迫的健康挑戰，並強化拯救生命的體系。透過連結合作夥伴與執業者，基金會協助擴大可信解決方案的規模、為拯救生命的行動提供資金，並推動實現「全民健康」(Health for All)的持久變革。who.foundation

