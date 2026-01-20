A Evernote lança a v11 e inaugura um novo capítulo na produtividade impulsionada por IA

MILÃO--(BUSINESS WIRE)--A Evernote anunciou hoje o lançamento da v11, sua primeira grande atualização de produto em cinco anos. A nova versão inclui três poderosos recursos de inteligência artificial — Assistente de IA, Busca Semântica e Notas de Reunião com IA — criando formas mais inteligentes de capturar, recuperar e gerenciar informações no Evernote. Com o lançamento da v11, esses recursos passam a estar disponíveis para todos os clientes da Evernote.

Dois anos de trabalho culminam em uma grande atualização

A v11 representa o reconhecimento da evolução da Evernote sob a gestão da Bending Spoons. Desde 2024, a Evernote lançou mais de 250 novos recursos e melhorias, além de aprimorar significativamente a sincronização, a velocidade e a confiabilidade. Com a v11, a Evernote inaugura uma nova e empolgante fase de desenvolvimento e inovação, oferecendo aos clientes maneiras inéditas de interagir com sua ferramenta de produtividade preferida.

“Por anos — muitas vezes por décadas — a Evernote fez parte da vida das pessoas. Elas sempre nos inspiraram e ajudaram a moldar a evolução da nossa plataforma”, afirmou Federico Simionato, líder de Produto da Evernote. “Por meio de centenas de entrevistas e workshops, projetamos os recursos de IA da v11 para tornar as necessidades cotidianas de capturar, organizar e recuperar informações no Evernote mais intuitivas e eficientes do que nunca.”

Novos e poderosos recursos de IA

Os três novos recursos de IA da v11 — Assistente de IA, Busca Semântica e Notas de Reunião com IA — se baseiam diretamente nos principais fluxos de trabalho da Evernote, mantendo-se adaptáveis à forma única de cada usuário trabalhar e pensar. Qualquer pessoa pode desbloquear uma experiência mais poderosa de anotações, organização e produtividade, independentemente de sua experiência prévia com o Evernote.

O Assistente de IA — desenvolvido em estreita colaboração com a OpenAI — leva a inteligência conversacional diretamente para o Evernote, permitindo que os usuários interajam com suas notas, tarefas e calendário por meio de uma interface de chat dedicada. Ao ajudar a resumir conteúdos, destacar informações relevantes e buscar insights na web, o Assistente de IA torna os fluxos de trabalho do dia a dia mais produtivos.

A Busca Semântica apresenta uma nova experiência de busca muito aguardada. Agora, é possível usar consultas em linguagem natural para encontrar notas relevantes e detalhes importantes, sem a necessidade de correspondência exata de palavras-chave. Como resultado, os usuários podem acessar rapidamente e com eficiência as informações necessárias em suas contas.

As Notas de Reunião com IA gravam, transcrevem e resumem reuniões presenciais e online diretamente no Evernote, com suporte para múltiplos participantes. Ao capturar conversas com precisão e gerar resumos com os principais itens de ação, o recurso ajuda os usuários a se manterem focados durante as reuniões e facilita a revisão de informações importantes posteriormente.

Para oferecer mais controle sobre a experiência, os recursos individuais de IA podem ser ativados ou desativados por meio de novas configurações. No momento do lançamento, o Assistente de IA está disponível apenas no Evernote para Desktop e Web, enquanto a Busca Semântica e as Notas de Reunião com IA estão disponíveis no Desktop, Web e Mobile.

Saiba mais sobre os recursos de IA da v11 em evernote.com.

Construindo o futuro da Evernote além da IA

Além das novas capacidades de IA, a v11 inclui melhorias nas funções centrais do Evernote, como edição de notas, captura e navegação. Com a v11, a Evernote também apresenta uma identidade de marca renovada, incluindo um logotipo atualizado e uma linguagem visual modernizada. O novo design reflete a evolução da marca, preservando sua identidade essencial.

A v11 começará a ser disponibilizada para todos os usuários da Evernote a partir de 19 de janeiro de 2026.

Sobre a Evernote

A Evernote é o principal aplicativo de produtividade desenvolvido para ajudar as pessoas a capturar, organizar e colocar em prática suas ideias. Utilizada por milhões de pessoas em todo o mundo, a Evernote reúne notas, tarefas, documentos e agendas em um único espaço de trabalho flexível, facilitando a manutenção do foco e da produtividade em diferentes dispositivos.

Saiba mais em evernote.com.

Sobre a Bending Spoons

A Bending Spoons adquire e transforma negócios digitais. É proprietária de marcas como Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, WeTransfer, Vimeo, entre muitas outras. Os produtos da empresa já atenderam mais de um bilhão de pessoas, com mais de 400 milhões de usuários ativos mensais e 10 milhões de clientes pagantes, incluindo a maioria das empresas da Fortune 500. Saiba mais em bendingspoons.com.

