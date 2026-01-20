Datawave與Cerberus宣布新加坡-印度-海灣地區海底光纜系統投資和融資協議

賽普勒斯利馬索爾和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於賽普勒斯的獨立海底基礎設施供應商Datawave Networks Ltd (“Datawave”)今日宣布，已與全球另類投資公司Cerberus Capital Management, L.P. (“Cerberus”)的附屬公司達成具有約束力的投資和融資協議，雙方將合作開發新加坡-印度-海灣地區(SING)光纜系統。該系統是連接中東、南亞和東南亞地區的下一代海底光纖網路。

協議所涉交易完成後，Cerberus將對Datawave進行大額股權投資並獲得多數股權，同時提供專案融資以支援SING光纜系統的建設與部署。這筆投資將協助Datawave推動專案全面落地，使SING能夠滿足全球最具戰略意義的數位走廊之一對國際頻寬快速成長的需求。

與此同時，Datawave已與一家美國一流海底光纜系統供應商達成協議，涉及SING光纜系統的設計、製造和部署工作。該系統計畫於2030年具備服務就緒(RFS)能力。

SING光纜系統計畫在阿曼馬斯喀特、阿拉伯聯合大公國卡爾巴、印度孟買和金奈、馬來西亞吉打州以及新加坡登陸，從而打造一條高容量、低延遲的通訊線路，連接中東、南亞和東南亞的核心數位樞紐。系統建成後將包含16對光纖，每對光纖設計傳輸速率不低於每秒18 Tb，提供可擴充、適用於未來需求的通訊容量，以滿足該地區與日俱增的互連互通需求。

SING旨在為客戶提供靈活且具有韌性的連接解決方案，部署後將實現從阿曼和阿拉伯聯合大公國到歐洲的延伸連接，同時強化中東地區（包括沙烏地阿拉伯和阿布達比）的區域互連能力。該系統可望成為高效能互連樞紐，為印度、馬來西亞、新加坡和海灣地區AI、雲端運算和超大規模資料中心基礎設施的快速擴張提供關鍵支援。

Datawave執行長Mark Wickham就此次交易評論道：「我們非常榮幸能與Cerberus合作，採取進一步措施以推動SING光纜系統在全球最具活力、成長最快的數位區域之一落地成型。SING擁有得天獨厚的優勢，能夠滿足未來由AI和雲端基礎設施領域的大量投資所驅動的連接需求。這筆投資將使我們能夠果斷推進專案，儘快交付SING光纜系統以保障該地區的長期成長，尤其是在多條現有光纜即將退役的背景下。」

代表Cerberus的Gabriel Schulze補充說道：「我們很驕傲地宣布與Datawave達成這項協議。SING專案吸引我們的地方在於其獨特的定位——連接目前和未來成長潛力巨大的核心區域。同時，SING還為全球重要的東西向走廊提供了關鍵的線路多樣性。憑藉已落實的核心客戶承諾，我們預計該專案將獲得廣泛的市場肯定。Datawave團隊數年來一直致力於推進該專案，我們看到了明確的機會，可以利用我們的策略和財務能力加快SING專案的落地。」

關於Datawave

The Datawave Group是專注於海底光纖連接的獨立數位基礎設施供應商。集團的印度子公司Datawave Networks Private Ltd於2022年3月獲得國際長途(ILD)牌照，將擔任SING在印度的登陸方。Datawave新加坡子公司可望擔任新加坡的登陸方，其餘所有登陸方安排均已確定。敬請造訪www.datawavenetworks.com。

關於Cerberus

Cerberus成立於1992年，是一家全球另類投資公司，管理著約700億美元資產，業務涵蓋信貸、房地產和私人股權等互補性投資策略。Cerberus致力於獨資本結構投資，堅信其整合式投資平台和專有營運能力能夠提升績效表現並創造長期價值。Cerberus經驗豐富的團隊具備跨資產類別、跨產業和跨地區的合作經驗，致力於為投資人實現強勁的風險調整後報酬。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cerberus.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。