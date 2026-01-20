-

Evernote rilascia v11: un nuovo capitolo nella produttività potenziata dall'IA

Evernote v11 introduces three new AI features: AI Assistant, Semantic Search, and AI Meeting Notes.

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Evernote oggi ha annunciato il rilascio di v11, il suo primo importante aggiornamento di prodotti in cinque anni. La nuova versione comprende tre importanti funzionalità di intelligenza artificiale: AI Assistant, Semantic Search e AI Meeting Notes, creando modi più intelligenti di acquisire, recuperare e gestire informazioni in Evernote. Con il rilascio di v11, queste funzionalità sono ora disponibili a tutti i clienti Evernote.

L'importante aggiornamento ha richiesto due anni di lavoro

V11 è un riconoscimento dell'evoluzione di Evernote sotto la guida di Bending Spoons. Dal 2024, Evernote ha rilasciato più di 250 nuove funzionalità e miglioramenti, potenziando anche notevolmente la sincronizzazione, la velocità e l'affidabilità.

Industry:

Bending Spoons

