A American Eagle anuncia Lamine Yamal como embaixador global da marca

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) anunciou hoje que a marca American Eagle assinou com Lamine Yamal como embaixador global. O fenômeno internacional do futebol fará história com a primeira parceria plurianual da AE, evidenciando a dedicação da marca a talentos globais e seu investimento na cultura esportiva. A partir do verão de 2026, o acordo de cinco anos abrangerá múltiplas campanhas e incluirá colaborações de produtos em edição limitada. O apelo global e a confiança de Lamine Yamal, dentro e fora dos campos, fazem dele um parceiro ideal para a AE pelos próximos anos.

“Não poderia estar mais animado para começar essa jornada com a American Eagle”, afirma Lamine Yamal. “Fora de campo, gosto muito de brincar com tendências de moda, e como uma marca líder em lifestyle e denim, a AE tem os produtos certos para me ajudar a dar vida à minha energia e ao meu estilo.”

“A American Eagle se posiciona na interseção da cultura e, para a nossa comunidade, o esporte é uma parte enorme da identidade”, disse Jennifer Foyle, presidente e diretora criativa executiva da AE & Aerie. “O futebol atrai uma base global de fãs incomparável, e nossa parceria plurianual com Lamine Yamal coloca a AE no centro desse fandom — destacando nosso compromisso com ele, com o esporte e com nossos clientes.”

Sobre a American Eagle

Desde 1977, a American Eagle oferece uma variedade de roupas e acessórios especializados para todos, que permitem a autoexpressão e capacitam nossos clientes a celebrar sua individualidade. A AE incentiva a geração digital de hoje a aproveitar o mundo ao seu redor por meio do otimismo, da cultura e da conexão consigo mesma e com os outros, sempre vestindo as roupas que lhes dão mais confiança. A marca ampliou sua liderança em jeans ao desenvolver tecidos inovadores, com opções para todos os estilos e modelagens. Acesse www.ae.com para encontrar o seu par perfeito de #AEJeans.

Sobre a American Eagle Outfitters, Inc.

A American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) é uma varejista global líder no segmento de moda especializada, com um portfólio de marcas de vestuário admiradas, incluindo American Eagle, Aerie, OFFL/NE by Aerie, Todd Snyder e Unsubscribed. Enraizadas em otimismo, inclusão e autenticidade, as marcas da AEO capacitam cada cliente a celebrar seu estilo pessoal único, oferecendo peças casuais, confortáveis e atemporais, além de produtos de alta qualidade feitos para durar.

A AEO Inc. opera lojas nos Estados Unidos, Canadá e México, com produtos disponíveis em mais de 30 países por meio de uma rede global de parceiros licenciados. Além disso, a empresa mantém um sólido negócio de e-commerce em todas as suas marcas. Para mais informações, acesse aeo-inc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.