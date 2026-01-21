American Eagle正式宣布Lamine Yamal出任全球品牌大使

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- American Eagle Outfitters, Inc.（NYSE：AEO）今日宣布，旗下American Eagle品牌已与国际足坛现象级球星Lamine Yamal正式签约，聘任其出任全球品牌大使。作为AE首个多年度合作项目，此次签约具有里程碑意义，充分彰显了品牌对全球杰出人才的长期投入以及对体育文化的持续深耕。根据协议，自2026年夏季起，这项为期五年的合作将覆盖多轮品牌传播活动，并推出限量版联名产品。Lamine Yamal无论在赛场内外所展现的全球影响力与自信风采，使其成为AE面向未来数年的理想合作伙伴。

Lamine Yamal表示：“能够与American Eagle开启这段全新的合作旅程，我感到无比振奋。在赛场之外，我一直热衷于通过时尚表达自我。作为领先的生活方式与牛仔品牌，AE拥有出色的产品与创意，能够帮助我将自身的能量与个人风格真正呈现出来。”

Jennifer Foyle，AE与Aerie总裁兼执行创意总监表示：“American Eagle始终站在文化交汇的核心位置，而对我们的社群而言，体育是其身份认同的重要组成部分。足球拥有无与伦比的全球影响力，我们与Lamine Yamal的多年合作，使AE得以深度融入这一全球球迷文化的中心，充分体现了我们对他、对这项运动以及对消费者的长期承诺。”

关于American Eagle

自1977年创立以来，American Eagle始终为不同人群提供丰富多元的时尚服装与配饰，致力于激发自我表达，助力消费者自信彰显个性。品牌以乐观精神、文化共鸣与真实连接为核心，鼓励当代数字世代在探索周围世界、与自我及他人建立联系的同时，穿着最能赋予自信的服装。在牛仔品类领域，American Eagle持续拓展其领先优势，通过创新面料与设计，打造覆盖多种风格与全尺码版型选择的牛仔产品系列。欢迎访问www.ae.com，寻找属于您的理想之选#AEJeans。

关于American Eagle Outfitters, Inc.

American Eagle Outfitters, Inc.（NYSE：AEO）是一家领先的全球专业服装零售商，旗下汇聚多个人气服装品牌，包括American Eagle、Aerie、OFFL/NE by Aerie、Todd Snyder以及Unsubscribed。AEO以乐观、包容与真实为品牌根基，通过提供休闲舒适、经典耐穿且品质卓越的服装产品，助力每一位消费者自信表达独一无二的个人风格。

目前，American Eagle Outfitters, Inc.在美国、加拿大和墨西哥运营零售门店，并通过覆盖全球的授权合作伙伴网络，在30多个国家和地区提供品牌商品。同时，公司在旗下各品牌中持续拓展并运营强劲的电子商务业务。更多信息，请访问aeo-inc.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。