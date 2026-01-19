WHOOP成为法拉利惠普车队官方健康与健身可穿戴设备合作伙伴及车队合作伙伴

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人体表现科技公司WHOOP今日宣布与法拉利惠普车队(Scuderia Ferrari HP)达成全新全球合作伙伴关系，正式成为其官方健康与健身可穿戴设备合作伙伴及车队合作伙伴。自2026赛季起，法拉利惠普车队的赛车和车手将展示WHOOP品牌标识，同时车队全体成员将配备WHOOP设备，以获取关于自身健康、恢复状态和体能水平的深度洞察。

此次合作还实现了一级方程式赛车领域的首创性整合：支持法拉利惠普车队的医疗团队将与由Kristen Holmes博士领导的WHOOP运动表现科学团队紧密合作，共同提升车队全体人员的身体机能效率和恢复效果。双方将通过一项独特的人体潜能优化项目，围绕健康和体能的核心要素开展工作。

WHOOP创始人兼首席执行官Will Ahmed表示：“WHOOP和法拉利惠普车队有着对极致表现的共同执着追求。法拉利惠普车队数十年来一直致力于将数据和精准度转化为速度，而我们则在人体系统领域深耕细作。将这两个领域结合起来可谓天作之合——我们很自豪能将这些专业知识带入一级方程式赛车领域。”

这一全球合作伙伴关系将两大底蕴深厚的品牌联结在一起，双方的传承均建立在运用数据的基础上，以更深入地理解如何在最高水平领域实现卓越运营。法拉利惠普车队拥有数十年一级方程式赛车参赛经验和屡创纪录的辉煌成就，长期以来融合人体能力、卓越工程技术和持续优化理念，是最高竞技水平下数据驱动卓越表现的全球标杆。此次合作将这一理念与WHOOP提供的7天24小时持续健康监测相结合，为车队训练和人员健康提供支持。通过此次合作，WHOOP计划与法拉利惠普车队的医疗团队联合撰写一篇研究论文，汇总合作过程中获得的各项洞察。

WHOOP全球人体表现负责人、首席科学家Kristen Holmes博士表示：“此次合作远不止于在赛车车身上展示品牌标识。通过让车队全员配备WHOOP设备，我们能够提供关于恢复状态、睡眠质量、身体负荷和抗压能力的持续真实洞察，为法拉利惠普车队的车手及全体人员提供关键数据，帮助他们在这项运动的极端条件和巨大压力下更快适应环境、管理疲劳并维持身心健康。”

法拉利首席赛车营收官Lorenzo Giorgetti表示：“与WHOOP的合作让我们得以将数据驱动的方法从赛车本身延伸到与人体因素更为相关的领域，将我们在高性能工程方面的专长与WHOOP在人体健康领域的洞察相结合。此次合作是我们践行创新和持续改进承诺的又一重要举措，旨在为车队在赛道内外创造最佳条件。”

如需查看相关视觉素材，请访问数字新闻资料袋。如需了解更多关于WHOOP的信息，请访问whoop.com。

关于WHOOP ：

WHOOP是一家人体表现科技公司，致力于帮助人们释放潜能，实现更长寿、更健康的生活。WHOOP会员服务提供世界级的可穿戴科技产品、个性化指导，以及关于恢复、睡眠、训练和健康的实用洞见。

WHOOP可穿戴设备（包括WHOOP 5.0和WHOOP MG）具备多项突破性创新，如心血管健康筛查（包括经美国食品药品管理局(FDA)批准的心电图功能）、用于评估衰老速度和WHOOP年龄的“健康寿命”(Healthspan)指标，以及业内首创的可穿戴式血压洞察功能。

WHOOP成立于2012年，总部位于波士顿，已筹集超过4亿美元风险投资，产品销往全球56个市场。如需了解更多信息或开始一个月的免费试用，请访问 whoop.com ，并在 Instagram 、 X 、 Facebook 、 LinkedIn 和 YouTube 上关注WHOOP。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。