-

WHOOP成为法拉利惠普车队官方健康与健身可穿戴设备合作伙伴及车队合作伙伴

一级方程式赛车(Formula 1)领域首创：WHOOP为法拉利惠普车队提供全方位健康洞察支持

original

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人体表现科技公司WHOOP今日宣布与法拉利惠普车队(Scuderia Ferrari HP)达成全新全球合作伙伴关系，正式成为其官方健康与健身可穿戴设备合作伙伴及车队合作伙伴。自2026赛季起，法拉利惠普车队的赛车和车手将展示WHOOP品牌标识，同时车队全体成员将配备WHOOP设备，以获取关于自身健康、恢复状态和体能水平的深度洞察。

此次合作还实现了一级方程式赛车领域的首创性整合：支持法拉利惠普车队的医疗团队将与由Kristen Holmes博士领导的WHOOP运动表现科学团队紧密合作，共同提升车队全体人员的身体机能效率和恢复效果。双方将通过一项独特的人体潜能优化项目，围绕健康和体能的核心要素开展工作。

WHOOP创始人兼首席执行官Will Ahmed表示：“WHOOP和法拉利惠普车队有着对极致表现的共同执着追求。法拉利惠普车队数十年来一直致力于将数据和精准度转化为速度，而我们则在人体系统领域深耕细作。将这两个领域结合起来可谓天作之合——我们很自豪能将这些专业知识带入一级方程式赛车领域。”

这一全球合作伙伴关系将两大底蕴深厚的品牌联结在一起，双方的传承均建立在运用数据的基础上，以更深入地理解如何在最高水平领域实现卓越运营。法拉利惠普车队拥有数十年一级方程式赛车参赛经验和屡创纪录的辉煌成就，长期以来融合人体能力、卓越工程技术和持续优化理念，是最高竞技水平下数据驱动卓越表现的全球标杆。此次合作将这一理念与WHOOP提供的7天24小时持续健康监测相结合，为车队训练和人员健康提供支持。通过此次合作，WHOOP计划与法拉利惠普车队的医疗团队联合撰写一篇研究论文，汇总合作过程中获得的各项洞察。

WHOOP全球人体表现负责人、首席科学家Kristen Holmes博士表示：“此次合作远不止于在赛车车身上展示品牌标识。通过让车队全员配备WHOOP设备，我们能够提供关于恢复状态、睡眠质量、身体负荷和抗压能力的持续真实洞察，为法拉利惠普车队的车手及全体人员提供关键数据，帮助他们在这项运动的极端条件和巨大压力下更快适应环境、管理疲劳并维持身心健康。”

法拉利首席赛车营收官Lorenzo Giorgetti表示：“与WHOOP的合作让我们得以将数据驱动的方法从赛车本身延伸到与人体因素更为相关的领域，将我们在高性能工程方面的专长与WHOOP在人体健康领域的洞察相结合。此次合作是我们践行创新和持续改进承诺的又一重要举措，旨在为车队在赛道内外创造最佳条件。”

如需查看相关视觉素材，请访问数字新闻资料袋。如需了解更多关于WHOOP的信息，请访问whoop.com

关于WHOOP

WHOOP是一家人体表现科技公司，致力于帮助人们释放潜能，实现更长寿、更健康的生活。WHOOP会员服务提供世界级的可穿戴科技产品、个性化指导，以及关于恢复、睡眠、训练和健康的实用洞见。

WHOOP可穿戴设备（包括WHOOP 5.0和WHOOP MG）具备多项突破性创新，如心血管健康筛查（包括经美国食品药品管理局(FDA)批准的心电图功能）、用于评估衰老速度和WHOOP年龄的“健康寿命”(Healthspan)指标，以及业内首创的可穿戴式血压洞察功能。

WHOOP成立于2012年，总部位于波士顿，已筹集超过4亿美元风险投资，产品销往全球56个市场。如需了解更多信息或开始一个月的免费试用，请访问 whoop.com ，并在 InstagramXFacebookLinkedInYouTube 上关注WHOOP。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Taylor Georgeson
whoop@jacktaylorpr.com
Jack Taylor

Industry:
WHOOP LogoWHOOP Logo

WHOOP

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Taylor Georgeson
whoop@jacktaylorpr.com
Jack Taylor

More News From WHOOP

WHOOP与Samuel Ross MBE宣布达成多年期全球创意合作，开启功能时尚新纪元

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人体表现科技公司WHOOP宣布与知名设计师Samuel Ross MBE达成具有里程碑意义的创意合作，后者将出任WHOOP x SR_A全球创意总监，主导双方名为“PROJECT TERRAIN”的多年期合作项目。此次合作标志着WHOOP从先锋可穿戴科技公司持续演进，其打造的品牌不仅塑造个人健康的未来，更将触角延伸至功能时尚与文化设计的交叉领域。 作为WHOOP的首项功能设计类合作，该项目代表着品牌发展的全新篇章。在Ross的主导下，PROJECT TERRAIN将推出定制胶囊系列，包括限量版定制WHOOP手环。系列还将纳入WHOOP Body系列的全新服装单品——这些功能性服饰支持在手腕之外的部位佩戴WHOOP设备，将于今年起至2028年分阶段限量发售。 Ross旗下获奖设计工作室SR_A（曾创立知名品牌A-Cold-Wall*）成绩斐然，其合作项目涵盖与Nike和Converse联合打造的40款鞋履、与Oakley合作的三个系列、通过Hublot腕表设计及与Acqua di Parma合作实验性香氛实现的与LVMH的...

WHOOP推出经临床专家审阅的先进实验室服务 全面开启人体健康新视野

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人体表现领域的领先企业WHOOP今日宣布推出全新功能——WHOOP Advanced Labs。这一突破性创新将血液检测与持续可穿戴数据相融合，可为用户呈现更全面的健康全景。会员既可上传以往的血液检测结果，也可预约公司精心设计的Advanced Labs检测项目，从而获取涵盖多项关键生物标志物的深度健康洞察。 自今年5月首次预览该功能以来，已有逾35万名现有WHOOP会员加入候补名单，彰显出市场对更深层次健康洞察的旺盛需求。自今日起，美国会员将率先获得使用权限，全球范围的推广也将随之启动。本次发布是WHOOP在“为人类增添十亿个健康年”使命征程中的又一重要里程碑。 WHOOP创始人兼首席执行官Will Ahmed表示：“WHOOP Advanced Labs连接了两个领域：实验室诊断与全天候连续监测。我们的会员首次能够实时洞察血液生物标志物与日常行为之间的关联。这一创新是我们致力于打造‘健康操作系统’的重要一步，旨在帮助会员生活得更健康、更长久。” 专家视角 WHOOP此次产品的研发由公司医学顾问委员会协同完成。该委员会...

WHOOP发布WHOOP® 5.0与WHOOP® MG：强大新品，引领健康与长寿领域的突破性创新

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人体健康表现管理公司WHOOP今日正式发布两款新一代可穿戴设备——WHOOP 5.0与WHOOP MG，旨在开创个人健康与长寿管理的新方式。这两款设备配合全新设计的WHOOP使用体验，不仅具备长达14天的电池续航时间，还在体积上缩小了7%，外观更加轻巧时尚。新产品引入一系列行业领先功能，包括带有WHOOP年龄的健康寿命评估（Healthspan）、内置按需心电图的心脏筛查器（Heart Screener）、血压洞察（Blood Pressure Insights）等。 在每况愈下的医疗体系成本日益高涨、效率却不断下滑的关键时刻，WHOOP的这一系列创新应运而生。WHOOP正在引领一种全新更优的健康管理方式，使用户能够将每日决策与可衡量、可感知的健康与表现成果建立起清晰的联系。与其他可穿戴设备停留于表层数据不同，WHOOP通过深度解析身体的关键生命信号，转化为切实可行的健康指导信息，真正实现延长健康寿命，而不仅仅是延长生命长度。 WHOOP创始人兼首席执行官Will Ahmed 表示：“这不仅是一场新品发布，更标志着WHO...
Back to Newsroom