WHOOP、スクーデリア・フェラーリHPの公式ヘルス＆フィットネス・ウェアラブルパートナーおよびチームパートナーに

F1史上初：WHOOPがスクーデリア・フェラーリHPチーム全体に健康に関するインサイトを提供

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヒューマン・パフォーマンス・カンパニーのWHOOPは、公式ヘルス＆フィットネス・ウェアラブルパートナーおよびチームパートナーとして、スクーデリア・フェラーリHPとの新たなグローバルパートナーシップを発表しました。2026年シーズンより、スクーデリア・フェラーリHPのマシンおよびドライバーにはWHOOPのロゴを掲出し、チームメンバーにはWHOOPを提供し、健康・回復・フィットネスに関するインサイトを提供します。

このパートナーシップにより、スクーデリア・フェラーリHPをサポートする医療チームが、クリステン・ホームズ博士率いるWHOOPパフォーマンス・サイエンスチームと緊密に連携し、スクーデリア・フェラーリHP組織全体の身体効率および回復力の向上を目指すという、これまでにない統合が実現します。両チームは、独自の人間最適化プログラムを通じて、健康およびフィットネスの基盤要素に取り組んでいきます。

WHOOPの創業者兼CEOであるウィル・アーメッドは、「WHOOPとスクーデリア・フェラーリHPには限界でのパフォーマンスにこだわるという共通点があります。スクーデリア・フェラーリHPは何世代にもわたり、データと精度をスピードへと変換してきました。当社は人間の身体システムにおいて同様のことを行ってきました。この二つの世界が結びつくのは自然な流れであり、当社の専門知識をF1に活用できることを誇りに思います」と述べています。

このグローバルパートナーシップは、最高レベルでのオペレーションをデータ活用により深く理解してきた2つのブランドを結びつけるものです。数十年にわたるF1参戦において数々の記録を打ち立ててきた実績を持つスクーデリア・フェラーリHPは、長年にわたり人間の能力、卓越したエンジニアリング、継続的な最適化を統合し、最高レベルの競技におけるデータに基づく卓越性にて世界基準を体現してきました。このアプローチとWHOOPの24時間365日体制の継続的な健康モニタリングを組み合わせることにより、トレーニングおよび人々の健康をサポートします。このパートナーシップを通じて、WHOOPはスクーデリア・フェラーリHPを支援する医療チームと協力し、この取り組みを通じて得られたインサイトをまとめた研究論文を作成する予定です。

WHOOPヒューマン・パフォーマンスのグローバル責任者兼主任科学者であるクリステン・ホームズは、「このパートナーシップは、マシンにロゴを載せるだけのものではありません。WHOOPをチーム全体に導入することにより、回復・睡眠・負荷および回復力に関する実践的なインサイトを継続的に提供できます。このスポーツの過酷な環境およびプレッシャーにおいて、より迅速に適応し、疲労を管理し、健康を維持するために不可欠なデータをスクーデリア・フェラーリHPのドライバーおよび組織全体が活用できます」と述べています。

フェラーリのチーフ・レーシング収益責任者であるロレンツォ・ジョルジェッティは、「WHOOPとのパートナーシップにより、当社の高性能エンジニアリングの専門知識とWHOOPの人間の健康に関するインサイトを組み合わせ、当社のデータに基づくアプローチをマシンのみならず、より人的要因に関連する側面へと拡張することが可能になります。このコラボレーションは、トラック内外においてチームにとって可能な限り最高のコンディションを作り出すことを目標とし、革新および継続的な改善への取り組みをさらに前進させるものです」と述べています。

ビジュアル資料は、デジタルプレスキットにてご覧いただけます。WHOOPについての詳細は、whoop.comをご覧ください。

WHOOPについて

ヒューマン・パフォーマンス・カンパニーであるWHOOPは、人々が潜在能力を引き出し、より長く健康的な人生を送れるよう支援しています。WHOOPのメンバーシップは、世界最高水準のウェアラブル・テクノロジー、パーソナライズされたコーチング、そして回復・睡眠・トレーニング・健康にわたる行動につながるインサイトを提供します。

WHOOP 5.0およびWHOOP MGを含むWHOOPのウェアラブル・デバイスは、FDAクリアランスを取得した心電図（ECG）を含む心血管の健康スクリーニング、「Pace of Aging」および「WHOOP Age」を測定する「Healthspan」、そして業界初のウェアラブル「Blood Pressure Insights」など、画期的なイノベーションを備えています。

2012年に設立されボストンに本社を置くWHOOPは、ベンチャーキャピタルから4億米ドル超を調達し、世界56市場に出荷しています。詳細または1か月の無料トライアル開始については、 whoop.com をご覧ください。また、WHOOPは InstagramXFacebookLinkedIn 、および YouTube でも情報を発信しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

