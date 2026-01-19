-

WHOOP成為法拉利惠普車隊官方健康與健身穿戴式裝置合作夥伴及車隊合作夥伴

一級方程式賽車(Formula 1)領域首創：WHOOP為法拉利惠普車隊提供全方位健康洞察支援

original

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人體表現科技公司WHOOP今日宣布與法拉利惠普車隊(Scuderia Ferrari HP)達成新的全球合作夥伴關係，正式成為其官方健康與健身穿戴式裝置合作夥伴及車隊合作夥伴。自2026賽季起，法拉利惠普車隊的賽車和車手將展示WHOOP品牌標誌，同時車隊全體成員將配備WHOOP裝置，以取得關於自身健康、恢復狀態和體能水準的深度洞察。

此次合作還實現了一級方程式賽車領域的首創性整合：支援法拉利惠普車隊的醫療團隊將與由Kristen Holmes博士領導的WHOOP運動表現科學團隊密切合作，共同提升車隊全體人員的身體機能效率和恢復效果。雙方將透過一項獨特的人體潛能提升計畫，圍繞健康和體能的核心要素展開工作。

WHOOP創辦人兼執行長Will Ahmed表示：「WHOOP和法拉利惠普車隊具有對極致表現的共同執著追求。法拉利惠普車隊數十年來一直致力於將資料和精準度轉化為速度，而我們則在人體系統領域深耕細作。將這兩個領域結合起來可謂天作之合——我們很驕傲能將這些專業知識帶入一級方程式賽車領域。」

這一全球合作夥伴關係將兩大底蘊深厚的品牌強強聯手，雙方的傳承均建立在運用資料的基礎上，以更深入地理解如何在最高水準領域實現卓越營運。法拉利惠普車隊擁有數十年一級方程式賽車參賽經驗和屢創紀錄的輝煌成就，長期以來融合人體能力、卓越工程技術和持續最佳化構想，是最高競技水準下資料驅動卓越表現的全球標竿。此次合作將這一構想與WHOOP提供的7天24小時持續健康監測相結合，為車隊訓練和人員健康提供支援。透過此次合作，WHOOP計畫與法拉利惠普車隊的醫療團隊共同撰寫一篇研究論文，集中整理合作過程中獲得的各項洞察。

WHOOP全球人體表現負責人、首席科學家Kristen Holmes博士表示：「此次合作遠不止於在賽車車身上展示品牌標誌。透過讓車隊全員配備WHOOP裝置，我們能夠提供關於恢復狀態、睡眠品質、身體負荷和抗壓能力的持續真實洞察，為法拉利惠普車隊的車手及全體人員提供關鍵資料，協助他們在這項運動的極端條件和巨大壓力下更快適應環境、管理疲勞並維持身心健康。」

法拉利賽車營收長Lorenzo Giorgetti表示：「與WHOOP的合作讓我們得以將資料驅動的方法從賽車本身延伸到與人體因素更為相關的領域，將我們在高效能工程方面的專長與WHOOP在人體健康領域的洞察相結合。此次合作是我們踐行創新和持續改進承諾的又一重要措施，旨在為車隊在賽道內外創造最佳條件。」

如欲查看相關視覺素材，請造訪數位新聞資料袋。如欲瞭解更多關於WHOOP的資訊，請造訪whoop.com

關於WHOOP

WHOOP是一家人體表現科技公司，致力於協助人們釋放潛能，實現更長壽、更健康的生活。WHOOP會員服務提供世界一流的穿戴式科技產品、個人化指導，以及關於恢復、睡眠、訓練和健康的實用洞見。

WHOOP穿戴式裝置（包括WHOOP 5.0和WHOOP MG）具備多項突破性創新，如心血管健康篩查（包括經美國食品藥物管理局(FDA)核准的心電圖功能）、用於評估衰老速度和WHOOP年齡的「健康壽命」(Healthspan)指標，以及業界首創的穿戴式血壓洞察功能。

WHOOP成立於2012年，總部位於波士頓，已募集超過4億美元創投資金，產品銷往全球56個市場。如欲瞭解更多資訊或開始一個月的免費試用，請造訪 whoop.com ，並在 InstagramXFacebookLinkedInYouTube 上關注WHOOP。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Taylor Georgeson
whoop@jacktaylorpr.com
Jack Taylor

Industry:
WHOOP LogoWHOOP Logo

WHOOP

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Taylor Georgeson
whoop@jacktaylorpr.com
Jack Taylor

More News From WHOOP

WHOOP與Samuel Ross MBE宣布達成多年期全球創意合作，開啟功能時尚新紀元

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人體表現科技公司WHOOP宣布與知名設計師Samuel Ross MBE達成具有里程碑意義的創意合作，後者將擔任WHOOP x SR_A全球創意總監，主導雙方名為「PROJECT TERRAIN」的多年期合作專案。此次合作代表WHOOP從先鋒穿戴式科技公司持續演進，其打造的品牌不僅塑造個人健康的未來，更將觸角延伸至功能時尚與文化設計的交叉領域。 身為WHOOP的首項功能設計類合作，該專案代表著品牌發展的全新篇章。在Ross的主導下，PROJECT TERRAIN將推出客製化膠囊系列，包括限量版客製化WHOOP手環。系列還將納入WHOOP Body系列的全新服飾單品——這些功能性服飾支援在手腕之外的部位佩戴WHOOP裝置，將於今年起至2028年分階段限量發售。 Ross旗下得獎設計工作室SR_A（曾創立知名品牌A-Cold-Wall*）成績斐然，其合作專案涵蓋與Nike和Converse共同打造的40款鞋履、與Oakley合作的三個系列、透過Hublot腕表設計及與Acqua di Parma合作實驗性香氛實現的與LVMH...

WHOOP推出由臨床醫師協助審閱的Advanced Labs，全面監測人體健康

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人體表現提升公司WHOOP今天宣布推出一項突破性的新功能：「WHOOP Advanced Labs」。這項功能結合血液檢測與穿戴式設備不斷輸出的資料，全面觀察健康狀況。會員可以上載過去的血液檢測結果，或是預約進行該公司為個人量身打造的Advanced Labs檢測，取得多種血液生物標記資料。 自從五月開放預覽該功能以來，已有逾35萬名既有WHOOP會員登記加入等候名單，證明對人體健康深度分析的大量需求。從今天起，這項功能開放美國會員使用，並將逐步開放給全球各地的會員。WHOOP誓言為人類增加十億年的健康壽命，今天公布的這則消息是該公司為完成這項使命所跨出的一步。 「WHOOP Advanced Labs串聯兩個世界：實驗室檢測和全天候連續監測。」WHOOP創辦人暨執行長Will Ahmed說，「這是有史以來第一次，會員能夠即時觀察到血液生物標記和日常活動的關聯。我們立志建立一套能夠幫助會員活得更健康、更長久的健康運作系統，這是其中的一部分行動。」 專家觀點 WHOOP與WHOOP醫療顧問委員會聯手開發這項產品，該委員會知...

WHOOP推出WHOOP® 5.0和WHOOP® MG：具備突破性健康與長壽功能的強大新裝置

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人類表現提升公司WHOOP今日推出了WHOOP 5.0和WHOOP MG——兩款下一代穿戴式裝置，旨在開啟一種全新的個人健康與長壽管理方式。搭配經過重新設計的WHOOP體驗，這些裝置電池續航可達14天，外形更時尚小巧，尺寸縮小7%，並引進業界首屈一指的功能，包括基於WHOOP年齡的健康壽命評估(Healthspan with WHOOP Age)、按需心電圖的心臟篩查功能(Heart Screener with on-demand ECG)、血壓洞察分析(Blood Pressure Insights)等。 這些創新產品的推出正逢關鍵時期，目前健康系統問題重重，成本高昂但成效不佳。WHOOP正在推出一種新的解決方案和更好的方式——一種讓人們能夠將日常決策與可衡量、可感知的表現和健康結果聯繫起來的方式。當其他產品只追蹤表面趨勢時，WHOOP透過深度分析達成長壽目標——將人體最重要的生命訊號轉化為延長健康壽命（而不僅僅是壽命）的指導建議。 WHOOP創辦人兼執行長Will Ahmed表示：「這不僅僅是一次產品發表。這是WHO...
Back to Newsroom