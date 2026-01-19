WHOOP成為法拉利惠普車隊官方健康與健身穿戴式裝置合作夥伴及車隊合作夥伴

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人體表現科技公司WHOOP今日宣布與法拉利惠普車隊(Scuderia Ferrari HP)達成新的全球合作夥伴關係，正式成為其官方健康與健身穿戴式裝置合作夥伴及車隊合作夥伴。自2026賽季起，法拉利惠普車隊的賽車和車手將展示WHOOP品牌標誌，同時車隊全體成員將配備WHOOP裝置，以取得關於自身健康、恢復狀態和體能水準的深度洞察。

此次合作還實現了一級方程式賽車領域的首創性整合：支援法拉利惠普車隊的醫療團隊將與由Kristen Holmes博士領導的WHOOP運動表現科學團隊密切合作，共同提升車隊全體人員的身體機能效率和恢復效果。雙方將透過一項獨特的人體潛能提升計畫，圍繞健康和體能的核心要素展開工作。

WHOOP創辦人兼執行長Will Ahmed表示：「WHOOP和法拉利惠普車隊具有對極致表現的共同執著追求。法拉利惠普車隊數十年來一直致力於將資料和精準度轉化為速度，而我們則在人體系統領域深耕細作。將這兩個領域結合起來可謂天作之合——我們很驕傲能將這些專業知識帶入一級方程式賽車領域。」

這一全球合作夥伴關係將兩大底蘊深厚的品牌強強聯手，雙方的傳承均建立在運用資料的基礎上，以更深入地理解如何在最高水準領域實現卓越營運。法拉利惠普車隊擁有數十年一級方程式賽車參賽經驗和屢創紀錄的輝煌成就，長期以來融合人體能力、卓越工程技術和持續最佳化構想，是最高競技水準下資料驅動卓越表現的全球標竿。此次合作將這一構想與WHOOP提供的7天24小時持續健康監測相結合，為車隊訓練和人員健康提供支援。透過此次合作，WHOOP計畫與法拉利惠普車隊的醫療團隊共同撰寫一篇研究論文，集中整理合作過程中獲得的各項洞察。

WHOOP全球人體表現負責人、首席科學家Kristen Holmes博士表示：「此次合作遠不止於在賽車車身上展示品牌標誌。透過讓車隊全員配備WHOOP裝置，我們能夠提供關於恢復狀態、睡眠品質、身體負荷和抗壓能力的持續真實洞察，為法拉利惠普車隊的車手及全體人員提供關鍵資料，協助他們在這項運動的極端條件和巨大壓力下更快適應環境、管理疲勞並維持身心健康。」

法拉利賽車營收長Lorenzo Giorgetti表示：「與WHOOP的合作讓我們得以將資料驅動的方法從賽車本身延伸到與人體因素更為相關的領域，將我們在高效能工程方面的專長與WHOOP在人體健康領域的洞察相結合。此次合作是我們踐行創新和持續改進承諾的又一重要措施，旨在為車隊在賽道內外創造最佳條件。」

如欲查看相關視覺素材，請造訪數位新聞資料袋。如欲瞭解更多關於WHOOP的資訊，請造訪whoop.com。

關於WHOOP ：

WHOOP是一家人體表現科技公司，致力於協助人們釋放潛能，實現更長壽、更健康的生活。WHOOP會員服務提供世界一流的穿戴式科技產品、個人化指導，以及關於恢復、睡眠、訓練和健康的實用洞見。

WHOOP穿戴式裝置（包括WHOOP 5.0和WHOOP MG）具備多項突破性創新，如心血管健康篩查（包括經美國食品藥物管理局(FDA)核准的心電圖功能）、用於評估衰老速度和WHOOP年齡的「健康壽命」(Healthspan)指標，以及業界首創的穿戴式血壓洞察功能。

WHOOP成立於2012年，總部位於波士頓，已募集超過4億美元創投資金，產品銷往全球56個市場。如欲瞭解更多資訊或開始一個月的免費試用，請造訪 whoop.com ，並在 Instagram 、 X 、 Facebook 、 LinkedIn 和 YouTube 上關注WHOOP。

