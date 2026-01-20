Evernote lance v11, marquant un nouveau chapitre dans la productivité optimisée par l’IA

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Evernote a annoncé aujourd’hui la sortie de sa version 11 (v11), sa première mise à jour majeure depuis cinq ans. Cette nouvelle version comprend trois fonctionnalités puissantes d’intelligence artificielle — AI Assistant, Semantic Search et AI Meeting Notes (Assistant IA, Recherche sémantique et Notes de réunion IA) — qui permettent de capturer, de récupérer et de gérer les informations de manière plus intelligente dans Evernote. Avec la sortie de v11, ces fonctionnalités sont désormais accessibles à tous les utilisateurs d’Evernote.

Deux années de travail aboutissant à cette mise à jour majeure

V11 témoigne de l’évolution d’Evernote sous l'égide de Bending Spoons. Depuis 2024, Evernote a lancé plus de 250 nouvelles fonctionnalités et améliorations, tout en optimisant considérablement la synchronisation, la vitesse et la fiabilité. Avec v11, Evernote entame une nouvelle phase passionnante de développement et d’innovation, offrant à ses clients de nouvelles façons d’utiliser leur outil de productivité préféré.

« Evernote fait partie de la vie des personnes depuis des années, voire des décennies. Elles ont toujours inspiré et façonné l’évolution de notre plateforme », a déclaré Federico Simionato, chef de produit chez Evernote. « Grâce à des centaines d’entretiens et d’ateliers, nous avons conçu les fonctionnalités d’IA de v11 afin de répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs en matière de capture, d’organisation et de récupération d’informations dans Evernote, et de leur permettre de travailler de manière plus intuitive et plus efficace que jamais. »

De puissantes nouvelles fonctionnalités d’IA

Les trois nouvelles fonctionnalités d’IA de v11 (AI Assistant, Semantic Search et AI Meeting Notes) s’appuient directement sur les flux de travail fondamentaux d’Evernote tout en continuant de s’adapter à la manière unique de travailler et de penser de chaque utilisateur. Chacun peut ainsi bénéficier de fonctionnalités plus puissantes pour prendre des notes, s’organiser et gagner en productivité, qu’il soit ou non familier avec Evernote.

AI Assistant (Assistant IA), développé en étroite collaboration avec OpenAI, intègre directement l’intelligence conversationnelle dans Evernote, permettant aux utilisateurs d’interagir avec leurs notes, leurs tâches et leur calendrier via une interface de chat dédiée. En aidant les personnes à résumer du contenu, à faire ressortir les informations pertinentes et à effectuer des recherches sur le web, AI Assistant rend les flux de travail quotidiens plus productifs.

Semantic Search (Recherche sémantique) offre une nouvelle expérience de recherche très attendue. Il est désormais possible d’utiliser des requêtes en langage naturel pour faire apparaître les notes pertinentes et les détails pertinents, sans que les mots-clés aient besoin de correspondre exactement. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder rapidement et efficacement aux informations dont ils ont besoin dans leur compte.

AI Meeting Notes (Notes de réunion IA) enregistre, transcrit et résume les réunions en personne ou en ligne directement dans Evernote, avec prise en charge de plusieurs intervenants. En capturant les conversations avec précision et en générant des résumés reprenant les points d’action clés, AI Meeting Notes permet aux utilisateurs de rester concentrés pendant les réunions et de passer facilement en revue les informations importantes par la suite.

Afin de permettre aux utilisateurs de mieux contrôler leur expérience, les différentes fonctionnalités d’IA peuvent être activées ou désactivées via de nouveaux paramètres. À compter de la date de lancement, AI Assistant sera disponible uniquement sur le bureau Evernote et sur le web, tandis que Semantic Search et AI Meeting Notes seront disponibles sur le bureau Evernote, sur web, et sur mobile.

Pour en apprendre davantage sur les fonctionnalités IA de v11, rendez-vous sur evernote.com.

Construire l’avenir d’Evernote au-delà de l’IA

Outre les nouvelles fonctionnalités d’IA, v11 comprend des améliorations apportées aux fonctions principales d’Evernote, comme l’édition des notes, la capture et la navigation. Avec v11, Evernote présente également une nouvelle identité de marque, avec un logo actualisé et un langage visuel modernisé. Ce nouveau design reflète l’évolution de la marque tout en préservant son identité fondamentale.

V11 sera déployée auprès de tous les utilisateurs d’Evernote à compter du 19 janvier 2026.

À propos d’Evernote

Evernote est l’application de productivité leader qui aide les utilisateurs à capturer, organiser et exploiter leurs idées. Utilisée par des millions de personnes à travers le monde, Evernote rassemble notes, tâches, documents et calendriers dans un espace de travail flexible, facilitant ainsi la concentration et la productivité sur tous les appareils.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur evernote.com.

À propos de Bending Spoons

Bending Spoons est spécialisée dans l’acquisition et dans la transformation d’entreprises numériques. Elle est propriétaire de Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, WeTransfer, Vimeo, et de bien d’autres. Les produits de l’entreprise ont déjà servi plus d’un milliard de personnes, avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs par mois et dix millions de clients payants, dont la plupart des entreprises figurant dans le classement Fortune 500. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bendingspoons.com.

