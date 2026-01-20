Evernote brengt de release v11 uit, waarmee een nieuw hoofdstuk in productiviteit aangestuurd door AI wordt ingezet

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Evernote kondigde vandaag de release aan van v11, de eerste grote productupdate in vijf jaar. Deze nieuwe versie omvat drie krachtige AI-functies — AI Assistant, Semantic Search en AI Meeting Notes — waarmee intelligentere manieren ontstaan om informatie in Evernote vast te leggen, op te halen en te beheren. Met de v11-release zijn deze functies voortaan voor alle klanten van Evernote beschikbaar.

Twee jaar werk dat in een belangrijke update wordt gestold

V11 is een erkenning van de evolutie van Evernote onder het beheer van Bending Spoons. Sinds 2024 heeft Evernote meer dan 250 nieuwe functies en verbeteringen uitgebracht, terwijl ook synchronisatie, snelheid en betrouwbaarheid aanzienlijk werden verbeterd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.