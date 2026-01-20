-

Evernote发布v11版本，开启人工智能驱动生产力的新篇章

Evernote v11推出三项全新人工智能功能：AI 助手、语义搜索和AI会议笔记。

米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Evernote今日宣布推出v11版本，这是该产品五年来的首次重大更新。新版包含三项强大的人工智能功能：AI助手（AI Assistant）、语义搜索（Semantic Search）和AI会议笔记（AI Meeting Notes），为用户在Evernote中捕捉、检索和管理信息提供了更智能的方式。随着v11版本的发布，这些功能现已面向所有Evernote用户开放。

两年辛勤耕耘终迎重磅更新

V11是Evernote在Bending Spoons管理下取得的重大成果。自2024年以来，Evernote已发布超过250项新功能与改进，同时大幅提升了同步能力、运行速度和系统可靠性。Evernote借助v11开启了激动人心的创新发展新阶段，为用户带来了与其首选效率工具互动的全新方式。

Evernote产品负责人Federico Simionato表示，“Evernote多年来一直是人们生活的一部分，有时甚至长达数十年。用户始终激励并塑造着我们平台的发展方向。通过数百次访谈与专题研讨，我们设计了v11的人工智能功能，帮助用户在Evernote中捕获、整理和检索信息的日常需求变得比以往更加直观高效。”

强大的人工智能新功能

V11的三项全新AI功能（AI助手、语义搜索和AI会议笔记）在延续Evernote核心工作流的基础上，能够灵活适应每位用户独特的工作方式和思维模式。无论用户以往是否使用过Evernote，皆可开启更强大的笔记记录、信息整理与效率提升体验。

AI助手（由OpenAI参与深度开发）将对话智能直接融入Evernote，让用户能通过专属聊天界面与笔记、任务及日历进行交互。通过协助内容提炼、筛选相关信息及网络检索洞见，AI助手显著提升日常工作流程的效率。

语义搜索推出备受期待的全新搜索体验。用户现在无需精确匹配关键词，即可通过自然语言查询获取相关笔记和关键信息。由此，用户能够快速高效地获取账户中的必要信息。

AI会议笔记在Evernote中直接记录、转录并总结现场及线上会议内容，支持多发言者场景。通过精准捕捉对话并生成包含关键行动项的摘要，AI会议笔记帮助用户在会议中保持专注，并便于会后快速回顾重要信息。

为让用户更好地掌控使用体验，现可通过新设置启用或禁用各项AI功能。目前AI助手仅在Evernote桌面版和网页版提供，而语义搜索与AI会议笔记功能已在桌面版、网页版和移动端全面上线。

了解更多关于v11版本的AI功能，请访问evernote.com

构筑超越人工智能的Evernote未来

除了新增的人工智能功能外，v11还对Evernote的核心功能进行了优化，包括笔记编辑、内容捕捉和导航体验。此次更新同时推出了焕然一新的品牌形象，包含升级版标识与现代化视觉语言体系。全新设计在传承品牌精髓的同时，彰显了品牌发展的进化轨迹。

V11版本将于2026年1月19日起向所有Evernote用户逐步推送。

关于Evernote

Evernote是领先的生产力应用，旨在帮助人们捕捉、整理并落实灵感。全球数百万用户通过Evernote将笔记、任务、文档和日程整合于一个灵活的工作空间，轻松实现跨设备专注高效的工作体验。

有关更多信息，请访问evernote.com

关于Bending Spoons

Bending Spoons致力于收购并重塑数字化企业， 旗下拥有Brightcove、Evernote、komoot、Meetup、Remini、StreamYard、WeTransfer、Vimeo等众多知名品牌。公司产品已服务全球超过10亿用户，月活跃用户逾4亿，付费用户达1,000万，客户群体涵盖全球多数《财富》500强企业。有关更多信息，请访问bendingspoons.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系方式
Evernote：
Rebecca Shamritsky
rebs@bendingspoons.com

Bending Spoons：
Christy Keenan
ck@bendingspoons.com

