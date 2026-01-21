アメリカン・イーグル、ラミン・ヤマルをグローバル ブランド アンバサダーに任命

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（NYSE：AEO）は、アメリカン・イーグルブランド（AE）がラミン・ヤマルをグローバルアンバサダーに起用したことを発表しました。国際的なサッカー界のスターであるヤマル選手は、AE初の複数年契約パートナーとして歴史に名を刻むこととなり、グローバルな才能への献身とスポーツ文化への投資という同ブランドの姿勢を体現します。2026年夏から始まるこの5年契約では、複数のキャンペーンや限定版商品とのコラボレーションなども予定しており、フィールド内外でのラミン・ヤマルのグローバルな魅力と自信は、今後AEにとって理想的なパートナーとなるでしょう。

ラミン・ヤマルは、「アメリカン・イーグルとのパートナーシップをこれ以上ないほど感激しています。私はフィールドの外では、ファッショントレンドにとても関心があり、ライフスタイルとデニムのリーディングブランドであるAEは、私のエネルギーとスタイルを表現してくれる商品を提供してくれます」と述べています。

AE＆Aerieの社長兼エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターであるジェニファー・フォイルは、「アメリカン・イーグルは文化の交差点に位置づけられており、当社にとってスポーツはアイデンティティの重要な要素です。サッカーは比類なき世界的な支持を集めており、ラミン・ヤマル氏とのパートナーシップは、AEをファンの中心に据え、スポーツ、そしてお客様への当社のコミットメントを強調するものです」と述べています。

アメリカン・イーグルについて

1977年の創業以来、アメリカン・イーグルあらゆる人々が自己表現を促し、個性を輝かせるための特別なアパレルとアクセサリーを幅広く取り揃えてきました。AEは、現代のデジタル世代が、楽観主義、文化、そして自分自身や他者とのつながりを通じて周囲の世界を楽しむことを奨励し、同時に最も自信を持てる服を着ることを促しています。このブランドは、あらゆるスタイルとフィットに対応する革新的な生地を開発することで、ジーンズ分野におけるリーダーシップを拡大してきました。www.ae.comでは、それぞれにぴったりの#AEJeansを見つけることができます。

アメリカン・イーグル・アウトフィッターズについて

アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（NYSE：AEO）は、アメリカン・イーグル、エアリー、OFFL/NE by Aerie、トッド・スナイダー、アンサブスクライブドなど、人気アパレルブランドを擁する世界有数の専門小売企業です。楽観主義、包括性、本物志向を基盤とするAEOブランドは、カジュアルで快適、時代を超えた装いと長く愛用できる高品質な製品を提供することで、顧客一人ひとりが独自のスタイルを確立することを応援しています。

AEOは、米国、カナダ、メキシコに店舗を展開し、グローバルなライセンスパートナーネットワークを通じて30か国以上で商品を販売しています。さらに、各ブランドで強力なeコマース事業を展開しています。詳細は、aeo-inc.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。