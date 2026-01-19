WHOOP devient partenaire officiel pour les objets connectés portables de santé et de fitness et partenaire d'équipe de la Scuderia Ferrari HP

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, entreprise spécialisée dans la performance humaine, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat mondial avec la Scuderia Ferrari HP qui devient partenaire officiel pour les objets connectés portables de santé et de fitness, et partenaire de l'écurie. Dès le début de la saison 2026, les voitures et les pilotes de la Scuderia Ferrari HP arboreront le logo WHOOP, et les objets connectés WHOOP seront mis à la disposition des membres de l'écurie afin qu'ils puissent accéder à des informations sur leur santé, leur récupération et leur forme physique.

Ce partenariat ouvre la voie à une intégration inédite : l’équipe médicale de la Scuderia Ferrari HP collaborera étroitement avec l’équipe WHOOP Performance Science, dirigée par la Dre Kristen Holmes, afin d’améliorer l’efficacité physique et la récupération de l’ensemble de l’écurie. Ensemble, ils travailleront sur les fondements de la santé et de la forme physique grâce à un programme d’optimisation humaine unique.

« WHOOP et la Scuderia Ferrari HP ont une obsession commune : la performance en périphérie du réseau », a déclaré Will Ahmed, fondateur et CEO de WHOOP. « Depuis des générations, la Scuderia Ferrari HP transforme les données et la précision en vitesse. Nous avons fait de même pour l'organisme humain. La rencontre de ces deux univers est devenue une évidence, et nous sommes fiers d'offrir cette expertise à la Formule 1. »

Ce partenariat mondial réunit deux marques aux antécédents reposant sur l'utilisation des données afin d'optimiser leurs performances au plus haut niveau. Forte de plusieurs décennies d'expérience en Formule 1 et d'un palmarès exceptionnel, la Scuderia Ferrari HP allie depuis longtemps le potentiel humain, l'excellence technique et l'optimisation continue, devenant ainsi une référence mondiale fondée sur les données en matière d'excellence au plus haut niveau de compétition. Ce partenariat associe cette approche au système de surveillance continue de la santé 24h/24 et 7j/7 de WHOOP, afin d'accompagner l'entraînement et le bien-être des pilotes. Dans le cadre de ce partenariat, WHOOP souhaite collaborer avec l'équipe médicale de la Scuderia Ferrari HP pour élaborer un article de recherche regroupant les enseignements issus de cette collaboration.

« Ce partenariat en dit beaucoup plus long qu'un simple logo sur la voiture », a déclaré la Dre Kristen Holmes, responsable mondial de la performance humaine et chercheuse principale chez WHOOP. « En intégrant WHOOP à l'ensemble de l'écurie, nous sommes en mesure de fournir des données concrètes et continues sur la récupération, le sommeil, l'effort et la résilience. Ainsi, les pilotes et toute l'écurie de la Scuderia Ferrari HP disposeront des données essentielles pour s'adapter plus rapidement, gérer la fatigue et préserver leur bien-être dans les conditions et sous la pression extrêmes exigées par ce sport. »

« Ce partenariat avec WHOOP nous permet, au-delà de l'habitacle, d’élargir notre approche orientée données à des aspects davantage liés au facteur humain, en associant notre expertise haute performance en ingénierie avec les connaissances de WHOOP en matière de santé humaine. Cette collaboration représente une nouvelle étape dans notre engagement envers l’innovation et l’amélioration continue, et vise à créer les meilleures conditions possibles pour l’écurie, sur les circuits et au-delà », a déclaré Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de la course chez Ferrari.

Pour accéder aux images, veuillez consulter le kit presse numérique. Pour en savoir plus sur WHOOP, rendez-vous sur whoop.com.

À propos de WHOOP :

WHOOP, entreprise spécialisée dans la performance humaine, aide chacun à libérer son potentiel et à vivre plus longtemps et en meilleure santé. L'abonnement WHOOP donne accès à une technologie portable de pointe, un coaching personnalisé et des conseils pratiques pour optimiser la récupération, le sommeil, l'entraînement et la santé.

Les appareils portables WHOOP, notamment WHOOP 5.0 et WHOOP MG, présentent des innovations révolutionnaires telles que le dépistage de la santé cardiovasculaire (dont un ECG approuvé par la FDA), Healthspan pour mesurer le rythme du vieillissement et WHOOP Age, et le premier appareil portable de ce type pour la pression, Blood Pressure Insights.

Fondée en 2012 et basée à Boston, WHOOP a levé plus de 400 millions de dollars de capital-risque et distribue ses produits dans 56 pays. Pour en savoir plus ou bénéficier d'un essai gratuit d'un mois, rendez-vous sur whoop.com et rejoignez WHOOP sur Instagram, X, Facebook, LinkedIn, et YouTube.

