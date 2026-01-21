American Eagle presenta a Lamine Yamal como embajador global de la marca

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) anunció hoy que la marca American Eagle presentó a Lamine Yamal como su embajador global. El fenómeno internacional del fútbol hará historia al firmar el primer acuerdo plurianual con AE, una iniciativa que refleja el compromiso de la marca con el talento global y su inversión en la cultura deportiva. El acuerdo, que comenzará en el verano de 2026 y se extenderá por cinco años, incluirá campañas globales y lanzamientos de productos de edición limitada. El alcance global de Lamine Yamal y su atractivo dentro y fuera de la cancha lo convierten en el socio ideal para AE de cara a los próximos años.

“No podría estar más entusiasmado de comenzar este recorrido junto a American Eagle”, afirmó Lamine Yamal. “Fuera de la cancha, me gusta experimentar con la moda y las tendencias, y AE es una marca referente en lifestyle y denim con propuestas que reflejan mi energía y mi estilo”.

“American Eagle se posiciona en la intersección de la cultura y, para nuestra comunidad, el deporte es una parte fundamental de nuestra identidad”, señaló Jennifer Foyle, presidenta y directora creativa ejecutiva de AE & Aerie. “El fútbol despierta una pasión única a nivel mundial, y nuestra asociación plurianual con Lamine Yamal posiciona a AE en el centro de este fenómeno, a la vez que nos permite reafirmar nuestro compromiso con el jugador, con el deporte y con nuestros clientes”.

Acerca de American Eagle

Desde 1977, American Eagle ofrece una amplia variedad de prendas y accesorios para todas las personas, promoviendo la identidad personal y celebrando la diversidad. AE invita a la generación digital actual a disfrutar del mundo que la rodea con optimismo, en conexión con la cultura, consigo mismos y con los demás, mediante colecciones que combinan comodidad y confianza. La marca consolidó su liderazgo en el denim gracias al desarrollo de telas innovadoras, con propuestas para todos los estilos y una gran variedad de calces. Visitá www.ae.com para encontrar tu par ideal de #AEJeans.

Acerca de American Eagle Outfitters, Inc.

American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) es una de las principales empresas de indumentaria a nivel global, con un portafolio de marcas de indumentaria que incluye American Eagle, Aerie, OFFL/NE by Aerie, Todd Snyder y Unsubscribed. Inspiradas en valores como el optimismo, la inclusión y la autenticidad, las marcas de AEO impulsan a cada cliente a celebrar su estilo personal con prendas relajadas, cómodas y atemporales de alta calidad y diseñadas para perdurar.

AEO Inc. cuenta con tiendas en Estados Unidos, Canadá y México, y comercializa sus productos en más de 30 países a través de una red internacional de comercios autorizados. Además, la empresa cuenta con un sólido canal de comercio electrónico para todas sus marcas. Para obtener más información, visitá aeo-inc.com.

