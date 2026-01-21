American Eagle宣布Lamine Yamal加入其全球品牌大使之列

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) 今天宣布Lamine Yamal已與American Eagle簽約，加入其全球品牌大使之列。這位國際足球體壇上的旋風式人物首開American Eagle的先例，成為該品牌的第一位多年合作夥伴，展現該品牌呵護全球人才並投資體育文化的貢獻。這份為期五年的合約始自2026年夏季，包含多項宣傳活動以及合作推出限量產品。Lamine Yamal在場上與場下都煥發著自信光彩，攫取全球受眾的眼光，是American Eagle邁向未來的理想合作夥伴。

「能夠與American Eagle展開這趟合作之旅，令我欣喜若狂。」Lamine Yamal說，「不在足球場上的時候，我喜歡嘗試各種時尚造型。American Eagle是引領生活型態的丹寧布主流品牌，我可以藉著它的產品在日常生活中展現個人動能與風格。」

「American Eagle將自身定位在文化的交會點。運動是我們社群成員的一大認同。」American Eagle & Aerie總裁兼執行創意總監Jennifer Foyle說，「足球的全球影響力無與倫比，我們與Lamine Yamal的多年期合作讓American Eagle成為足球迷的焦點，證明我們對他、這項運動以及顧客的承諾。」

關於American Eagle

American Eagle自1977年起設計生產各式各樣的特色服裝和配件，協助人人表達自我，賦予他們綻現個性的力量。American Eagle鼓勵今天的數位世代擁抱樂觀主義、文化、以及與他人的連結，怡然融入身處的這個世界——穿上最能夠表達自信的服裝便是這樣的一種實踐。該品牌生產創新纖維，開發適合各種風格與所有顧客的選擇，擴大丹寧布產業的主導權。請造訪：www.ae.com搜尋您的完美#AEJeans。

關於American Eagle Outfitters, Inc.

全球專業零售商American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) 旗下擁有多個深受歡迎的品牌，包括American Eagle、Aerie、OFFL/NE by Aerie、Todd Snyder和Unsubscribed。植根於樂觀主義、包容文化與真實本我，AEO的品牌提供休閒、舒適、不退流行的耐穿服飾與高品質產品賦能每一位顧客，盡現他們獨特的個人風格。

AEO Inc.在美國、加拿大和墨西哥開設門店，並透過遍佈全球的授權合作夥伴網將產品銷往30多個國家。除此之外，該公司的所有品牌也經營強大的線上業務。如需進一步資訊，請造訪：aeo-inc.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。