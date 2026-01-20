Evernote發布v11版本，開啟AI驅動生產力的新篇章

米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Evernote今天宣布推出v11版本，這是其五年來的首次重大產品更新。新版本包含三大AI功能——AI助理、語意搜尋和AI會議筆記，為使用者在Evernote中捕獲、檢索和管理資訊提供了更智慧方式。隨著v11的發布，新功能面向所有Evernote使用者開放。

經過兩年努力，終於迎來重大更新

v11的發布標誌著Evernote在Bending Spoons的領導下取得了長足發展。自2024年以來，Evernote已發布了超過250項新功能和改進，同時大幅提升了同步速度和穩定性。v11的發布標誌著Evernote進入了一個令人興奮的發展和創新新階段，為使用者帶來與其常用生產力工具互動的新方式。

Evernote產品負責人Federico Simionato表示：「Evernote已融入人們的生活多年，甚至數十年。他們始終激勵著我們，並塑造著平台的發展方向。我們經過數百次訪談和研討會，精心設計了v11的AI功能，旨在讓使用者用Evernote捕捉、整理和檢索資訊的日常需求比以往任何時候都更加直覺高效。」

強大的AI新功能

V11的三大AI新功能——AI 助理、語意搜尋和AI會議筆記直接建構在Evernote的核心工作流程之上，同時又能適應每位使用者獨特的工作和思考方式。無論之前的Evernote的經驗如何，任何人都能解鎖更強大的筆記、整理和生產力功能。

AI助理與OpenAI緊密合作開發而成，將對話智慧直接引入Evernote，使用者能夠透過專屬的聊天介面與筆記、任務和日曆進行互動。AI助理能夠幫助使用者總結內容、尋找相關資訊以及在網路上搜尋洞察，進而提升日常工作流程的效率。

語意搜尋將帶來人們期待已久的全新搜尋體驗。現在，使用者可以自然語言查詢來尋找相關筆記和關鍵細節，而無需進行精確的關鍵字配對，從而能夠快速且有效率地存取帳戶中的必要資訊。

AI會議筆記可直接在Evernote中記錄、轉錄和總結線上、線下會議，並支援多位發言人。AI會議筆記能夠準確捕捉對話內容並產生包含關鍵行動項目的摘要，幫助使用者在會議期間保持專注，並在會後輕鬆回顧重要資訊。

為讓使用者能更自主地掌控使用體驗，現可透過新設定啟用或停用各項AI功能。目前，AI助理僅在Evernote桌面版和網頁版上可用，語意搜尋和AI會議筆記可在桌面版、網頁版和行動版上使用。

瞭解關於v11 AI功能的更多資訊，請造訪：evernote.com。

建構超越AI的Evernote未來

除新增的AI功能外，v11也改進了Evernote的核心功能，包括筆記編輯、捕捉和導航。v11還引入了全新的Evernote品牌形象，包括更新的徽標和現代化的視覺語言。新設計展現了品牌的演變，同時保留了其核心特色。

V11於2026年1月19日起向所有Evernote使用者開放。

關於Evernote

Evernote是首屈一指的生產力應用程式，旨在幫助人們捕捉、整理和執行想法。Evernote的全球使用者達數百萬，該應用程式將筆記、任務、文件和日程安排整合到一個靈活的工作空間中，讓使用者更輕鬆地在不同裝置間保持專注與高效。

瞭解更多：evernote.com。

關於Bending Spoons

Bending Spoons致力於收購並重塑數位化企業，旗下擁有Brightcove、Evernote、komoot、Meetup、Remini、StreamYard、Vimeo、WeTransfer、Vimeo等眾多知名品牌。公司產品已服務全球超過10億使用者，月活躍使用者逾4億，付費使用者超過1000萬，客戶群體涵蓋大多數《財星》500大企業。瞭解更多：bendingspoons.com。

