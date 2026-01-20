Datawave与Cerberus宣布新加坡-印度-海湾地区海底光缆系统投融资协议

塞浦路斯利马索尔和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于塞浦路斯的独立海底基础设施提供商Datawave Networks Ltd (“Datawave”)今日宣布，已与全球另类投资公司Cerberus Capital Management, L.P. (“Cerberus”)的附属公司达成具有约束力的投融资协议，双方将合作开发新加坡-印度-海湾地区(SING)光缆系统。该系统是新一代海底光纤网络，将连接中东、南亚和东南亚地区。

协议所涉交易完成后，Cerberus将对Datawave进行大额股权投资并获得多数股权，同时提供项目融资以支持SING光缆系统的建设与部署。这笔投资将助力Datawave推动项目全面落地，使SING能够满足全球最具战略意义的数字走廊之一对国际带宽快速增长的需求。

与此同时，Datawave已与一家美国领先的海底光缆系统供应商达成协议，涉及SING光缆系统的设计、制造和部署工作。该系统计划于2030年具备服务就绪(RFS)能力。

SING光缆系统计划在阿曼马斯喀特、阿联酋卡尔巴、印度孟买和金奈、马来西亚吉打州以及新加坡登陆，从而打造一条高容量、低延迟的通信线路，连接中东、南亚和东南亚的核心数字枢纽。系统建成后将包含16对光纤，每对光纤设计传输速率不低于每秒18太比特，提供可扩展、面向未来的通信容量，以满足该地区日益增长的互联互通需求。

SING旨在为客户提供灵活且具有韧性的连接解决方案，部署后将实现从阿曼和阿联酋到欧洲的延伸连接，同时加强中东地区（包括沙特阿拉伯和阿布扎比）的区域互联能力。该系统有望成为高性能互联枢纽，为印度、马来西亚、新加坡和海湾地区AI、云计算和超大规模数据中心基础设施的快速扩张提供关键支持。

Datawave首席执行官Mark Wickham就此次交易评论道：“我们非常荣幸能与Cerberus合作，采取进一步举措以推动SING光缆系统在全球最具活力、增长最快的数字区域之一落地成型。SING拥有得天独厚的优势，能够满足未来由AI和云基础设施领域的大量投资所驱动的连接需求。这笔投资将使我们能够果断推进项目，尽快交付SING光缆系统以保障该地区的长期增长，尤其是在多条现有光缆即将退役的背景下。”

代表Cerberus的Gabriel Schulze补充道：“我们很自豪地宣布与Datawave达成这项协议。SING项目吸引我们的地方在于其独特的定位——连接当前和未来增长潜力巨大的核心区域。同时，SING还为全球重要的东西向走廊提供了关键的线路多样性。凭借已落实的核心客户承诺，我们预计该项目将获得广泛的市场认可。Datawave团队数年来一直致力于推进该项目，我们看到了明确的机遇，可以利用我们的战略和财务能力加速SING项目的落地。”

关于Datawave

The Datawave Group是专注于海底光纤连接的独立数字基础设施提供商。集团的印度子公司Datawave Networks Private Ltd于2022年3月获得国际长途(ILD)牌照，将担任SING在印度的登陆方。Datawave新加坡子公司预计将担任新加坡的登陆方，其余所有登陆方安排均已确定。敬请访问www.datawavenetworks.com。

关于Cerberus

Cerberus成立于1992年，是一家全球另类投资公司，管理着约700亿美元资产，业务涵盖信贷、房地产和私募股权等互补性投资策略。Cerberus开展全资本结构投资，坚信其一体化投资平台和专有运营能力能够提升绩效表现并创造长期价值。Cerberus经验丰富的团队具备跨资产类别、跨行业和跨地区的协作经验，致力于为投资者实现强劲的风险调整后回报。如需了解更多信息，请访问www.cerberus.com。

