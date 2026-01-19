WHOOP wordt Official Health & Fitness Wearable Partner en Team Partner van Scuderia Ferrari HP

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, het human performance-bedrijf, maakte vandaag een nieuw, globaal partnerschap bekend met Scuderia Ferrari HP als Official Health & Fitness Wearable Partner en Team Partner. Met ingang van het seizoen 2026 zullen auto's en bestuurders van Scuderia Ferrari HP het WHOOP-logo dragen, terwijl WHOOP aan leden van het team zal worden verstrekt om inzichten in hun gezondheid, hun herstel en hun fitheid te verschaffen.

Dit partnerschap ontsluit ook een unieke integratie waarin het medische team dat Scuderia Ferrari HP ondersteunt nauw zal samenwerken met het WHOOP Performance Science-team, onder leiding van Dr. Kristen Holmes, voor het verbeteren van de fysieke efficiëntie en het lichamelijke herstel voor de hele organisatie van Scuderia Ferrari HP.

