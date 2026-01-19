WHOOP se convierte en el socio oficial de dispositivos "vestibles" para salud y fitness y socio del equipo Scuderia Ferrari HP

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, la empresa de rendimiento humano anunció el día de hoy una nueva alianza global con Scuderia Ferrari HP como socio oficial de dispositivos vestibles para salud y fitness y socio del equipo. A partir de la temporada 2026, los autos y pilotos de la Scuderia Ferrari HP lucirán el logotipo de WHOOP, mientras que WHOOP se proporcionará a los miembros del equipo para obtener información sobre su salud, recuperación y estado físico.

Esta colaboración también da lugar a una integración pionera en la que el equipo médico que brinda apoyo a Scuderia Ferrari HP trabajará en estrecha colaboración con el equipo de WHOOP Performance Science, que se encuentra dirigido por la Dra. Kristen Holmes, con el fin de mejorar la eficiencia física y la recuperación de toda la organización Scuderia Ferrari HP. Juntos, trabajarán en los elementos fundamentales de la salud y el estado físico con un programa único de optimización humana.

"WHOOP y Scuderia Ferrari HP comparten la misma obsesión: el rendimiento al límite", afirmó Will Ahmed, fundador y director ejecutivo de WHOOP. "Scuderia Ferrari HP lleva generaciones convirtiendo los datos y la precisión en velocidad. Nosotros hemos hecho lo mismo con el sistema humano. La unión de ambos mundos es algo natural, y estamos orgullosos de aportar esta experiencia a la Fórmula 1".

Esta asociación global reúne a dos marcas con un legado que se basa en el uso de datos para comprender mejor cómo operar al más alto nivel. Con décadas de competición en la Fórmula 1 y un legado de récords, Scuderia Ferrari HP lleva mucho tiempo integrando la capacidad humana, la excelencia en ingeniería y la optimización continua, lo que la convierte en un referente a nivel mundial de la excelencia basada en datos al más alto nivel de competición. Este enfoque se combina con la monitorización continua de la salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de WHOOP para apoyar el entrenamiento y el bienestar humano. A través de esta alianza, WHOOP pretende colaborar con el equipo médico que apoya a Scuderia Ferrari HP para desarrollar un trabajo de investigación que reúna los conocimientos descubiertos a través de este trabajo.

"Esta colaboración va mucho más allá de un logotipo en el coche", afirmó la Dra. Kristen Holmes, directora global de Rendimiento Humano y ciencia principal de WHOOP. "Al integrar WHOOP en todo el equipo, podemos brindar información continua y real sobre la recuperación, el sueño, el esfuerzo y la resistencia, lo que proporciona a los pilotos de Scuderia Ferrari HP y a toda la organización los datos esenciales para adaptarse con mayor rapidez, gestionar la fatiga y mantener su bienestar en las condiciones extremas de este deporte y la presión que conlleva".

"La colaboración con WHOOP nos permite ampliar nuestro enfoque basado en datos más allá del automóvil, a aspectos que están más relacionados con el factor humano, combinando nuestra experiencia en ingeniería de alto rendimiento con los conocimientos de WHOOP sobre la salud humana. Esta colaboración representa un paso más en nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua, con el objetivo de crear las mejores condiciones posibles para el equipo, tanto dentro como fuera de la pista", afirmó Lorenzo Giorgetti, director de ingresos de competición de Ferrari.

Para acceder a las imágenes, visite el Kit de prensa digital.

Acerca de WHOOP :

WHOOP, la empresa dedicada al rendimiento humano, anima a las personas a desplegar todo su potencial y llevar vidas más saludables y largas. La membresía en WHOOP ofrece tecnología ponible de primera clase, asesoramiento personalizado e información útil sobre la recuperación, el sueño, el entrenamiento y la salud.

Los dispositivos ponibles de WHOOP, como las pulseras deportivas WHOOP 5.0 y WHOOP MG, incorporan innovaciones revolucionarias, por ejemplo: control de la salud cardiovascular (incluido el electrocardiograma aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos [FDA]), Healthspan para medir el ritmo de envejecimiento y calcular la edad WHOOP, así como el primer dispositivo ponible de su clase para obtener información sobre la presión arterial.

Fundada en 2012 y con sede central en Boston, WHOOP ha recaudado más de $400 millones en capital riesgo y realiza envíos a 56 mercados del mundo. Para obtener más información o iniciar la prueba gratuita por un mes, visite whoop.com y conéctese con WHOOP en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y YouTube.

