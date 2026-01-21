American Eagle kondigt Lamine Yamal aan als wereldwijde merkambassadeur

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) heeft vandaag bekendgemaakt dat het merk American Eagle Lamine Yamal tot wereldwijde ambassadeur heeft benoemd. De internationale voetbalster zal geschiedenis schrijven met AE's eerste meerjarige samenwerking, waarmee het merk zijn toewijding aan wereldwijd talent en investeringen in sportcultuur laat zien. De vijfjarige overeenkomst gaat in de zomer van 2026 van start en omvat meerdere campagnes en limited edition-productsamenwerkingen. Lamine Yamals wereldwijde aantrekkingskracht en zelfvertrouwen, zowel op als buiten het veld, maken hem tot een ideale partner voor AE voor de komende jaren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.