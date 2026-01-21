American Eagle kündigt die Ernennung von Lamine Yamal zum Global Brand Ambassador an

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) kündigte heute an, dass die Marke American Eagle Lamine Yamal als Global Ambassador unter Vertrag genommen hat. Das internationale Fußballphänomen wird mit der ersten mehrjährigen Partnerschaft von AE Geschichte schreiben und das Engagement der Marke für globale Talente und Investitionen in die Sportkultur unterstreichen. Der auf fünf Jahre angelegte Vertrag beginnt im Sommer 2026 und umfasst mehrere Kampagnen sowie Limited-Edition-Produktkooperationen. Lamine Yamals weltweite Popularität und sein Selbstbewusstsein auf und neben dem Spielfeld machen ihn zum idealen Partner für AE in den kommenden Jahren.

„Ich freue mich unglaublich auf diese Reise mit American Eagle“, so Lamine Yamal. „Ich experimentiere außerhalb des Spielfelds gerne mit Modetrends, und als führende Lifestyle- und Denim-Marke umfasst die Kollektion von AE genau die Produkte, mit denen ich meine Energie und meinen Stil zum Ausdruck bringen kann.“

„American Eagle hat sich an der Schnittstelle zwischen Kultur und Sport positioniert, und Sport ist für unsere Community ein wichtiger Teil ihrer Identität“, so Jennifer Foyle, President – Executive Creative Director, AE & Aerie. „Fußball begeistert weltweit eine Fangemeinde, die ihresgleichen sucht. Durch unsere mehrjährige Partnerschaft mit Lamine Yamal positionieren wir AE im Zentrum dieser Community und unterstreichen damit unser Engagement für ihn, den Sport und unsere Kunden.“

Über American Eagle

American Eagle bietet bereits seit 1977 eine Auswahl an modischer Bekleidung und passenden Accessoires für jeden an. Unsere Produkte ermöglichen es unseren Kunden, sich selbst auszudrücken und ihre Individualität zu feiern. AE ermutigt die digitale Generation von heute, die Welt um sie herum mit Optimismus, Kultur und Verbundenheit mit sich selbst und anderen zu entdecken – und das in Kleidung, die ihr Selbstbewusstsein stärkt. Die Marke hat ihre Führungsposition auf dem Jeansmarkt durch innovative Stoffe mit einer großen Auswahl an Stilen und Passformen für jeden erweitert. Besuchen Sie www.ae.com, um Ihre perfekte #AEJeans zu finden.

Über American Eagle Outfitters, Inc.

American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) ist ein führender globaler Fachhändler mit einem Portfolio beliebter Bekleidungsmarken, darunter American Eagle, Aerie, OFFL/NE by Aerie, Todd Snyder und Unsubscribed. Die Marken von AEO stehen für Optimismus, Inklusivität und Authentizität und ermöglichen es jedem Kunden, seinen einzigartigen persönlichen Stil mit lässiger, bequemer, zeitloser Kleidung und hochwertigen, langlebigen Produkten zu unterstreichen.

AEO Inc. unterhält Filialen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko und vertreibt seine Produkte über ein globales Netzwerk von Lizenzpartnern in mehr als 30 Ländern. Zudem betreibt das Unternehmen ein starkes E-Commerce-Geschäft für alle seine Marken. Weitere Informationen erhalten Sie unter aeo-inc.com.

