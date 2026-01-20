Evernote veröffentlicht Version 11 und läutet damit ein neues Kapitel in der KI-gestützten Produktivität ein.

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--Evernote hat heute die Veröffentlichung von Version 11bekannt gegeben, dem ersten großen Produkt-Update seit fünf Jahren. Die neue Version umfasst drei leistungsstarke KI-Funktionen – AI Assistant, Semantic Search und AI Meeting Notes –, die intelligentere Möglichkeiten zum Erfassen, Abrufen und Verwalten von Informationen in Evernote bieten. Mit der Veröffentlichung von Version 11 stehen diese Funktionen nun allen Evernote-Kunden zur Verfügung.

Zwei Jahre Arbeit, die in einem bedeutenden Update gipfeln. Seit 2024 hat Evernote mehr als 250 neue Funktionen und Verbesserungen veröffentlicht und gleichzeitig die Synchronisierung, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erheblich verbessert. Mit Version 11 läutet Evernote eine spannende neue Phase der Entwicklung und Innovation ein und bietet Kunden innovative Möglichkeiten, mit ihrem bevorzugten Produktivitätswerkzeug zu interagieren.

„Evernote ist seit Jahren, oft sogar seit Jahrzehnten, Teil des Lebens vieler Menschen. Sie haben die Entwicklung unserer Plattform stets inspiriert und geprägt“, sagte Federico Simionato, Product Lead bei Evernote. „Auf Grundlage von Hunderten von Interviews und Workshops haben wir die KI-Funktionen von Version 11 so gestaltet, dass die täglichen Anforderungen der Nutzer beim Erfassen, Organisieren und Abrufen von Informationen in Evernote intuitiver und effizienter als je zuvor erfüllt werden.“

Leistungsstarke neue KI-Funktionen

Die drei neuen KI-Funktionen von Version 11 – AI Assistant, Semantic Search und AI Meeting Notes – bauen direkt auf den Kern-Workflows von Evernote auf und passen sich gleichzeitig an die individuellen Arbeits- und Denkweisen jedes Benutzers an. Jeder kann leistungsfähigere Funktionen für Notizen, Organisation und Produktivität nutzen, unabhängig von seinen bisherigen Erfahrungen mit Evernote.

AI Assistant – entwickelt in enger Zusammenarbeit mit OpenAI – integriert Konversationsintelligenz direkt in Evernote und ermöglicht es Benutzern, über eine spezielle Chat-Oberfläche mit ihren Notizen, Aufgaben und Kalendern zu interagieren. Durch die Unterstützung bei der Zusammenfassung von Inhalten, der Darstellung relevanter Informationen und der Suche nach Erkenntnissen im Internet trägt der KI-Assistent dazu bei, die täglichen Arbeitsabläufe produktiver zu gestalten.

Semantic Search bietet eine seit langem gewünschte neue Suchfunktion. Nun ist es möglich, natürliche Sprachabfragen zu verwenden, um relevante Notizen und wichtige Details anzuzeigen, ohne dass eine exakte Übereinstimmung der Schlüsselwörter erforderlich ist. Dadurch können die Nutzer schnell und effizient auf die erforderlichen Informationen in ihren Konten zugreifen.

AI Meeting Notes zeichnet persönliche und Online-Besprechungen direkt in Evernote auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, wobei mehrere Sprecher unterstützt werden. Durch die präzise Erfassung von Gesprächen und die Erstellung von Zusammenfassungen mit wichtigen Aktionspunkten unterstützen KI-Besprechungsnotizen die Nutzer dabei, während Besprechungen konzentriert zu bleiben und wichtige Informationen anschließend leicht wiederzufinden.

Um den Benutzern mehr Kontrolle über ihre Erfahrung zu ermöglichen, können einzelne KI-Funktionen über neue Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist AI Assistant nur für Evernote Desktop und Web verfügbar, während Semantic Search und AI Meeting Notes für Desktop, Web und Mobile verfügbar sind.

Weitere Informationen zu den KI-Funktionen von Version 11 finden Sie unter evernote.com.

Die Zukunft von Evernote über KI hinaus gestalten

Neben neuen KI-Funktionen umfasst Version 11 Verbesserungen der Kernfunktionen von Evernote, darunter die Bearbeitung, Erfassung und Navigation von Notizen. Mit Version 11 führt Evernote auch eine überarbeitete Markenidentität ein, einschließlich eines aktualisierten Logos und einer modernisierten Bildsprache. Das neue Design spiegelt die Entwicklung der Marke wider und bewahrt gleichzeitig ihre Kernidentität.

Die Version 11 wird ab dem 19. Januar 2026 für alle Evernote-Nutzer verfügbar sein.

Informationen zu Evernote

Evernote ist die führende Produktivitäts-App, die Menschen dabei unterstützt, ihre Ideen festzuhalten, zu organisieren und umzusetzen. Evernote wird von Millionen Menschen weltweit genutzt und vereint Notizen, Aufgaben, Dokumente und Termine in einem flexiblen Arbeitsbereich, sodass Sie auf allen Geräten konzentriert und produktiv bleiben können.

Weitere Informationen finden Sie unter evernote.com.

Informationen zu Bending Spoons

Bending Spoons erwirbt und transformiert digitale Unternehmen. Zu seinen Eigentümern zählen Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, WeTransfer, Vimeo und viele andere. Die Produkte des Unternehmens werden von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt, mit über 400 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und 10 Millionen zahlenden Kunden, darunter die meisten Fortune-500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter bendingspoons.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.