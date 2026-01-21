American Eagle annonce avoir choisi Lamine Yamal comme ambassadeur mondial de sa marque

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE : AEO) a annoncé aujourd’hui que la marque American Eagle avait signé un contrat avec Lamine Yamal, qui devient son nouvel ambassadeur mondial. Ce phénomène du football mondial entre dans l’histoire en devenant le premier ambassadeur de la marque à signer un partenariat pluriannuel avec AE, démontrant ainsi l’engagement de l’entreprise envers les talents mondiaux ainsi que son investissement dans la culture sportive. À partir de l’été 2026, ce contrat de cinq ans couvrira plusieurs campagnes et comprendra des collaborations sur des produits en édition limitée. Le charisme et la confiance de Lamine Yamal, tant sur le terrain qu’en dehors, en font un partenaire idéal pour AE pour les années à venir.

« Je suis on ne peut plus ravi de démarrer cette aventure avec American Eagle », a déclaré Lamine Yamal. « En dehors du terrain, j’aime beaucoup jouer avec les tendances de la mode. En tant que marque leader dans les domaines du lifestyle et du denim, AE propose des produits qui me permettent d’exprimer mon énergie et de révéler mon style. »

« American Eagle se positionne à la croisée des cultures, et pour notre communauté, le sport constitue une place prépondérante de l’identité », a déclaré Jennifer Foyle, présidente et directrice créative exécutive d’AE & Aerie. « Le football est un sport d’une popularité planétaire inégalée et notre partenariat pluriannuel avec Lamine Yamal place AE au cœur de la communauté des supporters, soulignant ainsi notre engagement envers Lamine, envers ce sport et envers nos clients. »

À propos d’American Eagle

Depuis 1977, American Eagle propose une gamme de vêtements et d’accessoires spécialisés pour tous, permettant à chacun de s’exprimer et d’affirmer sa personnalité. AE encourage la génération des natifs du numérique à profiter du monde qui les entoure avec optimisme, à s’intéresser à la culture et à créer des liens avec eux-mêmes et avec les autres, tout en portant des vêtements qui leur confèrent la plus grande confiance en eux. La marque a renforcé sa position de leader dans le domaine des jeans en proposant des tissus innovants adaptés à tous les styles et à toutes les morphologies. Visitez www.ae.com pour trouver votre paire d’#AEJeans idéale.

À propos d’American Eagle Outfitters, Inc.

American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE : AEO) est un détaillant spécialisé de premier plan à l’échelle mondiale, détenteur d’un portefeuille de marques de vêtements très appréciées, telles qu’American Eagle, Aerie, Off/White by Aerie, Todd Snyder et Unsubscribed. Ancrées dans les valeurs d’optimisme, d’inclusivité et d’authenticité, les marques d’AEO permettent à chaque client de célébrer son style personnel unique en proposant des vêtements décontractés, confortables et intemporels, ainsi que des produits de haute qualité conçus pour durer.

AEO Inc. possède des magasins aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et ses produits sont disponibles dans plus de 30 pays grâce à un réseau mondial de partenaires sous licence. La société exploite également une solide activité de commerce électronique pour l’ensemble de ses marques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site aeo-inc.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.