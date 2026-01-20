TELAMON et HOFFMANN GREEN signent un partenariat en faveur de la décarbonation de l’immobilier

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker et Telamon, le promoteur-investisseur immobilier, viennent de signer un partenariat stratégique visant à réduire l’empreinte carbone de ses projets de développement immobiliers et logistiques. Les deux groupes, tous deux très impliqués dans la décarbonation du secteur de la construction, entendent ainsi contribuer à la réduction de l’impact écologique de leur filière et livrer des bâtiments plus respectueux des territoires.

Pour ses futurs développements, Telamon va privilégier le ciment bas carbone. Conformément à sa politique d’acteur responsable attentif à l’empreinte écologique de ses réalisations, le groupe, certifié B Corp1, va intégrer le béton conçu par Hoffmann Green dans ses projets. Celui-ci se distingue par un processus de fabrication qui repose sur 2 piliers : la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid sans eau et sans cuisson. Ce processus ne crée pas de déchets et permet de se passer de clinker, principal ingrédient des ciments traditionnels qui génère 70 % des émissions de dioxyde de carbone. Cette alternative se révèle écologiquement pertinente pour réduire significativement l’impact environnemental des ouvrages, tout en maintenant les standards de performance technique et de durabilité les plus élevés.

La signature de ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie de Telamon qui développe des actifs immobiliers performants et durables dont l’impact environnemental, social et sociétal doit être mesurable.

Pour Hoffmann Green, cette collaboration renforce le portefeuille de partenaires immobiliers et consolide sa présence à l’échelle nationale et notamment en Île-de-France, région-clef pour le déploiement de ses solutions décarbonées à grande échelle.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes fiers de la signature de ce partenariat avec Telamon, promoteur et investisseur reconnu disposant d’un portefeuille d’actifs immobiliers diversifiés. Cette nouvelle collaboration nous permet de déployer, à travers la France, nos solutions de construction décarbonées 0% clinker sur une large variété de projets et de marchés, au cœur d’opérations durables et performantes. »

Christophe Bouthors, Président de Telamon, précise : « Acteur engagé, Telamon est particulièrement attentif à l’impact environnemental de ses projets de développement immobilier. À travers cet accord, le Groupe affirme sa volonté de promouvoir des opérations intégrant du ciment bas carbone. La signature de ce partenariat avec Hoffmann Green s’inscrit dans la continuité de cette démarche, visant à réduire durablement l’empreinte environnementale de ses opérations. En agissant sur le béton, levier majeur de la décarbonation du bâtiment, Telamon contribue activement à la transition bas carbone de la filière construction, tout en conciliant innovation industrielle, performance constructive et exigences réglementaires. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DU GROUPE TELAMON

Le Groupe Telamon est un acteur indépendant majeur de l’immobilier et de l’investissement en France. Fondé en 1995, il intervient en tant que promoteur, investisseur et développeur sur des actifs immobiliers diversifiés : immobilier logistique, parcs d’activités, bureaux, commerces et résidentiel.

Depuis sa création, Telamon a livré 1,5 million de m² de logistique, plus d’1 million de m² de parcs d’activités et surfaces logistiques, ainsi que plus de 1 000 logements, pour un total d’investissements supérieur à 1,5 milliard d’euros depuis 2016.

Héritier d’une vision entrepreneuriale inscrite dans le temps long, le Groupe conçoit son métier comme la capacité à imaginer et déployer des projets immobiliers durables, performants et responsables, en intégrant des solutions innovantes tout au long de la chaîne de valeur. Engagé dans une démarche de transformation responsable, Telamon est certifié B Corp, témoignant de standards élevés en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance.

Telamon en chiffres…

60 collaborateurs

4 métiers : Promotion immobilière, Asset Management, Investissement, Production d’Énergies Renouvelables

1,5 million de m2 livrés en immobilier logistique

Plus d’un million de m2 d’offre globale en immobilier d’entreprise (logistique et parcs d’activités)

Plus de 1 000 logements livrés

1,5 milliard d’euros d’investissement depuis 2016

Certifié BCorp depuis 2023

Pour plus d’informations : https://www.telamon-groupe.com/

1 La certification B Corp reconnaît les entreprises qui répondent à des standards élevés en matière de performance sociale, environnementale, de transparence et de responsabilité.