データウェーブとサーベラス、シンガポール・インド・湾岸海底ケーブル・システムに関する投資・融資契約を発表

キプロス・リマソールおよびニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キプロスに拠点を置く独立系海底インフラ・プロバイダーであるデータウェーブ・ネットワークスLtd（以下「データウェーブ」）は、グローバルなオルタナティブ投資会社であるサーベラス・キャピタル・マネジメントL.P.（以下「サーベラス」）の関連会社との間で、中東、南アジア、東南アジアを結ぶ次世代海底光ファイバー・ネットワークであるシンガポール・インド・湾岸（SING）ケーブル・システムの開発に関する拘束力のある投資・融資契約を締結したことを発表しました。

本契約に基づく取引の完了後、サーベラスはデータウェーブに対し大規模な株式投資を行い、過半数の所有権を確保するとともに、SINGケーブル・システムの建設・展開を支援するプロジェクト・ファイナンスを提供します。本投資により、データウェーブはプロジェクトを本格実行段階に進めることが可能となり、SINGが世界で最も戦略的に重要なデジタル回廊の一つにおいて、国際帯域幅に対する需要の急成長に対応できるようになります。

並行して、データウェーブは、米国を拠点とする海底ケーブル・システムの主要サプライヤーと、SINGケーブル・システムの設計・製造・展開に関して契約を締結しました。本システムは2030年のサービス準備完了（RFS）を目指しています。

SINGケーブル・システムは、オマーンのマスカット、アラブ首長国連邦（UAE）のカルバ、インドのムンバイおよびチェンナイ、 マレーシアのケダ州、そしてシンガポールに敷設する計画で、これにより、中東、南アジア、東南アジアの主要デジタル・ハブを結ぶ大容量・低遅延ルートを構築します。完成後、本システムは16のファイバー・ペアの構成となり、各ペアは最低18テラビット/秒の伝送能力を有し、加速する地域接続需要に対応する拡張性と将来性を備えた容量を提供します。

SINGはお客様に柔軟かつ強靭な接続ソリューションの提供を目的として設計されており、運用開始後はオマーンおよびUAEから欧州へのオンワード接続を可能にするとともに、サウジアラビアやアブダビを含む中東地域内の相互接続性を強化します。本システムは、インド、マレーシア、シンガポール、湾岸地域におけるAI、クラウド、ハイパースケール・データセンター・インフラの急速な拡大を支える高性能相互接続システムとして、重要な役割を果たすことが期待されています。

本取引について、データウェーブの最高経営責任者（CEO）であるマーク・ウィッカムは次のように述べています。「世界で最もダイナミックで急成長しているデジタル地域の一つへのSINGケーブル・システムの実現に向けた次のステップを、サーベラスとの提携により進めることができ、大変うれしく思います。SINGはAIやクラウド・インフラへの大規模な投資によって牽引される将来の接続需要を満たす上で、非常に有利な位置を占めています。今回の投資によって当社の果断な取り組みが可能となり、また、特に既存のケーブルが相次いで廃止される状況において、この地域の長期的成長の確保に向け、SINGを可能な限り迅速に実現することが可能になります」

サーベラスを代表するガブリエル・シュルツェは次のように述べています。「今回のデータウェーブとの契約を発表できることを誇りに思います。当社にとってのSINGプロジェクトの魅力は、現在から将来にわたって著しい成長が見込まれる中核地域を結びつけるという、そのユニークな位置付けにあります。さらに、SINGによって世界的に重要な東西回廊沿いに不可欠な経路多様性が提供されます。すでに主要顧客からの確約も得ている状況で、市場での受け入れが大きく前進することが見込まれます。データウェーブのチームは数年にわたってこのプロジェクトを推進しており、当社の戦略的および財務的能力によってSINGの実現を加速できる絶好の機会であると考えています」

データウェーブについて

データウェーブ・グループは、海底光ファイバー・ケーブル接続に特化した独立系デジタル・インフラ・プロバイダーです。グループ傘下のインド子会社であるデータウェーブ・ネットワークス・プライベートLtdは、2022年3月に国際長距離通信（ILD）ライセンスを取得しており、インドにおけるSINGの陸揚当事者の役割を担うことになります。データウェーブのシンガポール子会社はシンガポールにおける陸揚当事者として参画する見込みで、その他の陸揚当事者に関する手配はすでに全て整っています。詳細はwww.datawavenetworks.comをご覧ください。

サーベラスについて

1992年に設立されたサーベラスは、クレジット、不動産、プライベート・エクイティの補完的戦略において、約700億ドルの資産を運用するグローバルなオルタナティブ投資会社です。サーベラスは、統合された投資プラットフォームと独自の運営能力がパフォーマンスの向上と長期的な価値推進に資すると判断される場合、その資本構成全体に投資を行います。サーベラスの経験豊富なチームは、投資家の皆様に高いリスク調整後リターンを提供するため、資産クラスやセクター、地域を越えて協働する豊富な実績を有しています。詳細はwww.cerberus.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。