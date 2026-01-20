Evernote lanza v11: un nuevo camino para la productividad impulsada por IA

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Evernote anunció hoy el lanzamiento de v11, su primera gran actualización de producto en cinco años. La nueva versión incluye tres potentes funcionalidades de IA —AI Assistant (asistente de IA), Semantic Search (búsqueda semántica) y AI Meeting Notes (notas de reuniones asistidas con IA)— que permiten formas más inteligentes de capturar, recuperar y gestionar información en Evernote. Con el lanzamiento de v11, estas funciones ya están disponibles para todos los clientes de Evernote.

Dos años de trabajo culminan en esta importante actualización

V11 refleja la evolución de Evernote bajo la dirección de Bending Spoons. Desde 2024, la empresa ha introducido más de 250 funciones y mejoras, junto con optimizaciones clave en sincronización, velocidad y fiabilidad. Con v11, Evernote abre una nueva etapa de innovación que ofrece a los usuarios nuevas formas de interactuar con su herramienta de productividad favorita.

"Evernote ha formado parte de la vida de las personas durante años, a menudo décadas; esto siempre ha inspirado y moldeado la evolución de nuestra plataforma", dijo Federico Simionato, encargado de Producto en Evernote. "A través de cientos de entrevistas y workshops, diseñamos las funciones de IA de v11 para hacer que las necesidades cotidianas de capturar, organizar y recuperar información en Evernote sean más intuitivas y eficientes que nunca".

Nuevas y potentes funciones de IA

Las tres nuevas funciones de IA de v11 —AI Assistant, Semantic Search y AI Meeting Notes— se basan directamente en los flujos de trabajo centrales de Evernote y, al mismo tiempo, se adaptan a la forma única de trabajar y pensar de cada usuario. Cualquier persona puede potenciar la tomas de notas, la organización y la productividad, independientemente de su experiencia previa con Evernote.

AI Assistant (asistente de IA) —desarrollado en estrecha colaboración con OpenAI— introduce la inteligencia conversacional directamente en Evernote, lo que permite a los usuarios interactuar con sus notas, tareas y calendario a través de una interfaz de chat creada para ello. Al ayudar a resumir contenido, destacar información relevante y buscarla en la web, el asistente de IA hace que los flujos de trabajo diarios sean más productivos.

Semantic Search (búsqueda semántica) introduce una experiencia de búsqueda que muchos estaban esperando. Ahora es posible realizar consultas en lenguaje natural para encontrar notas y detalles importantes, sin necesidad de una coincidencia exacta de palabras clave. Como resultado, los usuarios pueden acceder rápidamente a la información que necesitan en sus cuentas.

AI Meeting Notes (notas de reuniones asistidas por IA) graba, transcribe y resume reuniones presenciales y en línea directamente en Evernote, con soporte para varios interlocutores. Al capturar las conversaciones con precisión y generar resúmenes con las tareas importantes, AI Meeting Notes ayuda a los usuarios a mantenerse concentrados durante las reuniones y facilita volver a consultar información relevante.

Para ofrecer a los usuarios mayor control sobre su experiencia, cada función de IA puede activarse o desactivarse desde las nuevas opciones de configuración. Desde su lanzamiento, AI Assistant está disponible únicamente en sus versiones para web y para escritorio (Evernote Desktop y Web), mientras que Semantic Search y AI Meeting Notes están disponibles también en la aplicación móvil (Evernote Mobile).

Encuentre más información sobre las funciones de IA de v11 en evernote.com.

La construcción del futuro de Evernote más allá de la IA

Además de las nuevas capacidades de IA, v11 incluye mejoras en las funciones principales de Evernote, como la edición de notas, la captura y la navegación. Con v11, Evernote también presenta una identidad de marca renovada, con un logo actualizado y un lenguaje visual modernizado. El nuevo diseño refleja la evolución de la marca preservando su identidad.

Todos los usuarios de Evernote podrán implementar V11 a partir del 19 de enero de 2026.

Acerca de Evernote

Evernote es la aplicación de productividad líder, diseñada para ayudar a las personas a capturar, organizar y dar seguimiento a sus ideas. Con millones de usuarios en todo el mundo, Evernote reúne notas, tareas, documentos y calendarios en un único espacio de trabajo flexible, lo que facilita mantener la concentración y la productividad desde cualquier dispositivo.

Obtenga más información en evernote.com.

Acerca de Bending Spoons

Bending Spoons adquiere y transforma negocios digitales. Es propietaria de Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, WeTransfer, Vimeo y muchas otras. Los productos de la compañía han alcanzado a más de 1000 millones de personas, con más de 400 millones de usuarios activos mensuales y 10 millones de clientes con suscripción; incluidas la mayor parte de las empresas del Fortune 500. Obtenga más información en bendingspoons.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.