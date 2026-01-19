KPMG firma parceria estratégica com a Uniphore para desenvolver agentes de IA baseados em modelos de linguagem de pequena escala voltados a setores específicos

PALO ALTO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Uniphore, empresa de Business AI, anunciou hoje um relacionamento estratégico com a KPMG LLP para operacionalizar agentes de IA em fluxos de trabalho internos e voltados a clientes, apoiando os esforços contínuos da empresa de avançar de testes piloto experimentais de IA até implantações prontas para produção.

Como parte da colaboração, a KPMG trabalhará com a Uniphore no desenvolvimento de agentes de IA usando a Business AI Cloud da Uniphore como plataforma para IA agêntica e modelos de linguagem de pequena escala (SLMs) ajustados sob medida, atendendo clientes de setores regulados como bancos, seguros, energia e saúde. Desenvolvida com base em uma arquitetura soberana, modular e segura, a plataforma se integra aos sistemas corporativos e ambientes de dados já existentes da KPMG, atendendo aos requisitos de governança e conformidade fundamentais para setores regulados.

Essa iniciativa reflete os esforços mais amplos da KPMG de equipar sua força de trabalho global com modelos de entrega habilitados por IA, complementando sua expertise em consultoria com execução apoiada por IA nos principais processos de negócio.

"Estamos muito animados para nos alinharmos à visão da Uniphore sobre a IA como uma força transformadora para os negócios, ao mesmo tempo em que nos concentramos em ajudar os clientes a avançar da experimentação em IA até a geração de valor operacional real", disse Prasad Jayaraman, líder de consultoria da KPMG. "Trabalhar em conjunto com a Uniphore para usar a IA na transformação de setores regulados reforça nossa missão de incorporar a Business AI aos processos de trabalho, de maneira governada, escalável e alinhada às necessidades dos clientes".

Da adoção da IA em toda a organização até a entrega de soluções prontas para os clientes

Um dos principais objetivos da colaboração é evoluir a forma como a expertise é aplicada e escalonada. A KPMG está avançando em um modelo no qual sua equipe de consultoria é treinada para projetar, implantar e governar agentes de IA, permitindo que as equipes entreguem resultados por meio da combinação entre julgamento humano e execução por IA.

"A Business AI mostra seu valor na prática, em ambientes corporativos complexos, regulados e altamente conectados", disse Umesh Sachdev, CEO e cofundador da Uniphore. "Nosso trabalho com a KPMG cria um processo repetível para usar IA dentro dos fluxos de trabalho reais das empresas, permitindo que organizações escalem a colaboração entre pessoas e IA e alcancem resultados concretos".

A Business AI Cloud da Uniphore é uma das plataformas que apoiam esses esforços, ajudando a KPMG a:

Codificar o conhecimento institucional, os marcos regulatórios e os manuais de processos em SLMs específicos para cada setor

Implementar agentes de IA governados em áreas como compras, otimização de equipe, finanças, sinistros e experiência do cliente

Apoiar tanto soluções horizontais quanto casos de uso específicos do setor, abrangendo áreas como petróleo e gás, serviços financeiros, saúde e telecomunicações

No centro dessa abordagem está o modelo de fábrica de SLM, que permite transformar o trabalho de conhecimento, normalmente feito por pessoas e documentos, em sistemas de IA escaláveis e reutilizáveis.

Compras com IA integrada em produção

Entre as soluções iniciais para clientes que a KPMG está desenvolvendo em parceria com a Uniphore está uma ferramenta de compras e contratos baseada em agentes de IA. Esses agentes classificam contratos de alto valor, comparam cláusulas com os padrões aprovados, extraem obrigações, sinalizam riscos e encaminham exceções para aprovação humana.

Ao operar diretamente nos fluxos de trabalho corporativos, a solução resolve desafios como perda de receita, ciclos prolongados de revisão de contratos e supervisão de riscos inconsistente.

Desenvolvida para a realidade dos dados corporativos

Diferente de muitas iniciativas de IA restritas a pilotos controlados, a KPMG e a Uniphore estão desenvolvendo agentes para ambientes de produção, onde os dados são fragmentados, os processos são interconectados e a governança é imprescindível. A IA não precisa apenas de dados, ela exige informações confiáveis, contextualizadas e operacionalmente acessíveis para gerar resultados relevantes.

A KPMG e a Uniphore estão desenvolvendo essas soluções para operar diretamente com plataformas modernas de dados corporativos, como Databricks e Snowflake, permitindo que os agentes de IA trabalhem sobre bases de dados corporativas governadas, sem precisar migrar informações ou criar pilhas de dados paralelas. Essa abordagem mantém os controles existentes sobre linhagem de dados, acessos e políticas, permitindo que os agentes de IA analisem dados de produção confiáveis e gerem resultados reais para a empresa, em vez de se limitar a benchmarks de modelo isolados.

"A Uniphore está assumindo um papel cada vez mais importante em IA corporativa, e estamos felizes em colaborar para transformar os conhecimentos das empresas em modelos de entrega com IA que gerem resultados reais para nossos clientes", disse Prasad Jayaraman, líder de consultoria da KPMG.

O anúncio coincide com a abertura da Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, onde líderes da KPMG e da Uniphore irão se reunir com clientes e parceiros para discutir o futuro da Business AI.

Sobre a KPMG LLP

A KPMG LLP é a filial americana da organização global KPMG, formada por firmas independentes que oferecem serviços de auditoria, tributação e consultoria. A KPMG atua em 138 países e territórios e conta com mais de 276.000 colaboradores em suas filiais ao redor do mundo. Cada firma da KPMG é uma entidade legalmente distinta e separada e se apresenta dessa forma. A KPMG International Limited é uma empresa privada inglesa limitada por garantia, e nem ela nem suas entidades relacionadas prestam serviços diretamente aos clientes.

A KPMG é amplamente reconhecida como um excelente lugar para trabalhar e seguir carreira. Nossos colaboradores compartilham um senso de propósito no que fazem e um forte compromisso em ampliar o acesso à educação e oportunidades, apoiar a saúde mental e promover a vitalidade das comunidades. Saiba mais em www.kpmg.com/us.

Sobre a Uniphore

A Uniphore é uma empresa de Business IA que permite às organizações aproveitarem todo o potencial dos agentes, oferecendo uma plataforma de IA completa e modular que integra agentes, modelos, conhecimentos e dados. Sua plataforma, o Business AI Cloud, conecta a IA para consumidores e a IA corporativa, combinando a simplicidade da IA para consumidores à robustez, segurança e escalabilidade exigidas pelas empresas. A Uniphore possibilita que usuários empresariais aproveitem a IA de forma fácil e obtenham resultados imediatos, ao mesmo tempo em que fornece aos CIOs as bases para criar aplicações de IA poderosas, integradas aos fluxos de trabalho e treinadas com dados corporativos.

Confiada por mais de 2.000 empresas no mundo todo, reconhecida pela Gartner e Forrester, e listada no Deloitte Fast 500, a Uniphore entrega a promessa da IA como uma força transformadora para as empresas. Saiba mais em www.uniphore.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.