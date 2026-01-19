KPMG conclut un partenariat stratégique avec Uniphore pour développer des agents IA basés sur de petits modèles linguistiques spécifiques à chaque secteur d'activité

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, la société spécialisée dans l'IA d'entreprise a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec KPMG LLP afin de déployer des agents IA dans les flux de travail internes et orientés clients, soutenant ainsi les efforts constants de l'entreprise pour passer de projets pilotes expérimentaux d'IA à un déploiement à l'échelle industrielle.

Dans le cadre de cette collaboration, KPMG travaillera avec Uniphore pour créer des agents IA à l'aide du Business AI Cloud d'Uniphore comme plateforme pour l'IA agentique et des petits modèles de langage (SLM) affinés, afin d'accompagner les clients dans les secteurs réglementés, notamment la banque, l'assurance, l'énergie et la santé. Reposant sur une architecture souveraine, modulable et sécurisée, la plateforme s'intègre aux systèmes d'entreprise et aux environnements de données actuels de KPMG, répondant ainsi aux exigences de gouvernance et de conformité indispensables dans les secteurs réglementés.

Cette initiative reflète les efforts plus larges déployés par KPMG pour doter son personnel international de modèles de prestation basés sur l'IA, complétant ainsi son expertise en matière de conseil par une exécution intégrant l'IA au sein des processus métier fondamentaux.

« Nous sommes ravis de nous associer à la vision d'Uniphore, qui considère l'IA comme un moteur de changement pour les entreprises, car nous nous efforçons d'aider nos clients à passer de l'expérimentation de l'IA à une réelle valeur opérationnelle », a déclaré Prasad Jayaraman, directeur consultatif chez KPMG. « Notre collaboration avec Uniphore pour utiliser l'IA afin de transformer les secteurs réglementés soutient notre mission qui consiste à intégrer l'IA dans les processus opérationnels, de manière contrôlée, évolutive et adaptée aux besoins des clients. »

De l'adoption de l'IA à l'échelle de l'entreprise à la mise à disposition des clients

L'un des principaux objectifs de cette collaboration est de faire évoluer la manière dont l'expertise est appliquée et déployée. KPMG développe un modèle dans lequel ses consultants sont formés à la conception, au déploiement et à la gestion d'agents IA, permettant ainsi aux équipes d'obtenir des résultats grâce à une combinaison entre le jugement humain et l'exécution IA.

« L'IA d'entreprise prouve sa valeur dans la production, où les environnements d'entreprise sont complexes, réglementés et profondément interconnectés », a déclaré Umesh Sachdev, PDG et cofondateur d'Uniphore. « Notre collaboration avec KPMG permet de mettre en place un processus reproductible pour utiliser l'IA dans les flux de travail réels des entreprises, afin que celles-ci puissent adapter la manière dont les personnes et l'IA travaillent ensemble et obtenir des résultats. »

Le Business AI Cloud d'Uniphore est l'une des plateformes qui soutiennent ces efforts, aidant KPMG à :

Encodage des connaissances institutionnelles, des cadres réglementaires et des manuels de procédures dans des SLM spécifiques à chaque secteur

Déploiement d'agents IA régulés dans les domaines des achats, de l'optimisation des effectifs, des finances, des réclamations et de l'expérience client

Prise en charge à la fois de solutions horizontales et de cas d'utilisation spécifiques à chaque secteur dans des domaines tels que le pétrole et le gaz, les services financiers, la santé et les télécommunications

Au cœur de cette approche se trouve un modèle d'usine SLM, qui permet de transformer le travail intellectuel traditionnellement effectué par des personnes et des documents en systèmes d'IA évolutifs et réutilisables.

Approvisionnement intégrant l'IA dans la production

Parmi les premières solutions clients développées par KPMG en collaboration avec Uniphore, figure une fonctionnalité d'approvisionnement et de passation de marchés optimisée par des agents IA. Ces agents classifient les contrats à forte valeur ajoutée, comparent les conditions aux normes approuvées, extraient les obligations, signalent les risques et transmettent les exceptions pour approbation humaine.

En s'intégrant directement dans les flux de travail de l'entreprise, cette solution permet de relever des défis tels que la perte de revenus, l'allongement des cycles de révision des contrats et le manque de cohérence dans la surveillance des risques.

Conçu pour la réalité des données d'entreprise

Contrairement à de nombreuses initiatives d'IA qui restent confinées à des projets pilotes contrôlés, KPMG et Uniphore travaillent sur des agents conçus pour des environnements de production où les données sont fragmentées, les processus interconnectés et la gouvernance non négociable. L'IA n'a pas seulement besoin de données ; elle a besoin de données fiables, contextualisées et accessibles sur le plan opérationnel pour fournir des résultats pertinents.

KPMG et Uniphore développent ces solutions afin qu'elles fonctionnent directement avec les plateformes de données d'entreprise modernes telles que Databricks et Snowflake, permettant ainsi aux agents IA de travailler à partir de bases de données régies et de qualité professionnelle sans imposer de migrations ni créer de piles de données parallèles. Cette approche préserve les contrôles existants en matière de traçabilité des données, d'accès et d'application des politiques, permettant ainsi aux agents IA de raisonner à partir de données de production fiables et d'obtenir des résultats commerciaux, plutôt que de se baser sur des modèles de référence isolés.

« Uniphore devient un acteur de plus en plus important dans le domaine de l'IA d'entreprise, et nous sommes ravis de collaborer avec eux pour contribuer à convertir les connaissances commerciales en modèles de prestation basés sur l'IA qui génèrent des résultats concrets pour nos clients », a déclaré Prasad Jayaraman, directeur consultatif chez KPMG.

Cette annonce coïncide avec l'ouverture du Forum économique mondial annuel à Davos, où les dirigeants de KPMG et d'Uniphore discuteront avec leurs clients et partenaires de l'avenir de l'IA dans le monde des affaires.

À propos de KPMG LLP

KPMG LLP est le cabinet américain membre de l'organisation mondiale KPMG, qui regroupe des cabinets indépendants fournissant des services d'audit, de fiscalité et de conseil. L'organisation mondiale KPMG est présente dans 138 pays et territoires et compte plus de 276 000 collaborateurs dans ses cabinets membres à travers le monde. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et indépendante et se présente comme telle. KPMG International Limited est une société privée anglaise à responsabilité limitée par garantie. KPMG International Limited et ses entités apparentées ne fournissent pas de services aux clients.

KPMG est largement reconnu comme un excellent lieu de travail et de carrière. Nos collaborateurs partagent le même sens du devoir dans le travail qu'ils accomplissent et un engagement fort en faveur de l'accès à l'éducation et à l'égalité des chances, de la promotion de la santé mentale et du soutien à la vitalité des communautés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kpmg.com/us.

À propos d’Uniphore

Uniphore est l’entreprise d’IA pour les entreprises, qui ouvre la voie à l’« entreprise agentique » grâce à une plateforme d’IA complète et composable couvrant les agents, les modèles, la connaissance et les données. Sa plateforme, Business AI Cloud, comble le fossé entre l’IA grand public et l’IA d’entreprise – en alliant la simplicité de l’IA grand public à la rigueur, à la sécurité et à l’évolutivité exigées par le monde de l’entreprise. Uniphore permet aux utilisateurs métiers de profiter de l’IA en toute simplicité et d’obtenir des résultats immédiats, tout en offrant aux DSI les fondations nécessaires pour déployer de puissantes applications d’IA intégrées aux flux de travail et entraînées sur les données de l’entreprise.

Reconnu par plus de 2 000 entreprises à travers le monde, salué par Gartner et Forrester, et classé dans le Deloitte Fast 500, Uniphore tient la promesse de l'IA en tant que force de transition pour les entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uniphore.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.