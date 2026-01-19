KPMG sluit een strategische relatie met Uniphore om AI agents aangestuurd door sectorspecifieke small language models tot stand te brengen

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, het Business AI-bedrijf, maakte vandaag een strategische relatie bekend met KPMG LLP om AI agents in interne en klantgerichte workflows operationeel te maken, ter ondersteuning van de voortdurende inspanningen van het bedrijf om van experimentele AI pilots te evolueren naar integratie op productieniveau.

In het kader van deze samenwerking zal KPMG met Uniphore samenwerken om AI agents tot stand te brengen aan de hand van de Business AI Cloud van Uniphore als platform voor agentic AI en afgestemde SLM's (small language models), ter ondersteuning van klanten binnen gereguleerde sectoren zoals het bankwezen, de verzekeringensector, energie en gezondheidszorg.

