KPMG与Uniphore建立战略合作伙伴关系，打造基于行业专属小型语言模型的AI智能体

加州帕洛阿尔托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 商业AI企业Uniphore今日宣布与KPMG LLP建立战略合作伙伴关系，双方将在内部工作流程和面向客户的工作流程中部署AI智能体，助力该公司持续推进AI技术从试验性试点向生产级部署的跨越。

作为合作的一部分，KPMG将与Uniphore展开协作，利用Uniphore的Business AI Cloud平台打造AI智能体。该平台可支持智能体AI和经微调的小型语言模型(SLM)，为银行、保险、能源和医疗保健等受监管行业的客户提供服务。该平台采用自主可控、可组合且安全的架构，能与KPMG现有的企业系统和数据环境实现集成，满足受监管行业不可或缺的治理与合规要求。

这项合作举措体现了KPMG为全球员工配备AI赋能交付模式的宏大布局，将AI嵌入核心业务流程的执行环节，与自身的咨询专业能力形成互补。

KPMG咨询业务负责人Prasad Jayaraman表示：“我们很高兴能与Uniphore就‘AI是推动企业变革的颠覆性力量’这一愿景达成共识，目前我们正专注于帮助客户将AI技术从试验阶段转化为实实在在的业务价值。与Uniphore携手利用AI技术推动受监管行业的转型，有助于我们达成自身使命，即以合规、可扩展且贴合客户需求的方式，将商业AI融入业务运营的全过程。”

从全公司AI技术应用到面向客户的交付落地

本次合作的核心目标，是革新专业能力的应用方式和规模化路径。KPMG正在推进一套全新模式，对其咨询团队开展AI智能体的设计、部署和治理相关培训，从而让团队能够结合人工判断和AI执行的双重优势来交付成果。

Uniphore首席执行官兼联合创始人Umesh Sachdev表示：“商业AI的价值只有在企业复杂、受监管且高度互联的实际生产环境中才能充分彰显。我们与KPMG的合作构建了一套可复制的流程，让AI技术在真实的企业工作流程中落地应用，助力企业实现人与AI协作方式的规模化，并推动业务成果的实现。”

Uniphore的Business AI Cloud是支持这些工作的平台之一，可助力KPMG：

将机构知识、监管框架和流程手册融入行业专属的SLM

在采购、人力优化、财务、理赔和客户体验等领域部署合规可控的AI智能体

为石油天然气、金融服务、医疗保健和电信等行业提供横向通用解决方案和行业专属应用场景的双重支持

这一合作模式的核心是SLM工厂模式，该模式可将过去依赖人工和文档完成的知识型工作转化为可扩展、可复用的AI系统。

AI嵌入采购流程，已实现生产级落地

KPMG与Uniphore合作开发的首批客户解决方案中包含一项基于AI智能体的采购与合同管理能力。这类智能体能够对高价值合同进行分类，对照审批标准核查合同条款，提取合同义务条款，标记风险，并将异常情况提交人工审批。

该解决方案可直接嵌入企业工作流程，有效解决收入流失、合同审核周期过长和风险监管标准不统一等挑战。

专为企业数据的实际情况而设计

许多AI项目往往止步于受控的试点阶段，而KPMG与Uniphore合作打造的智能体则截然不同——它们是为真实生产环境量身定制的。在生产环境中，数据呈现碎片化特征，流程之间紧密关联，合规治理更是不容妥协的硬性要求。AI技术的落地，不仅需要数据支撑，更需要可靠、具备上下文语境且能在业务中便捷调用的数据，才能创造真正有意义的成果。

KPMG与Uniphore合作打造的解决方案可直接与Databricks和Snowflake等现代化企业数据平台协同运行，这使得AI智能体能够在合规可控的企业级数据基础上开展工作，无需强制进行数据迁移，也无需搭建并行的数据堆栈。这种模式保留了企业在数据沿袭、访问权限和政策执行方面的既有管控体系，让AI智能体能够基于可信的生产数据进行推理分析，进而推动业务成果的达成，而非局限于孤立的模型基准。

KPMG咨询业务负责人Prasad Jayaraman表示：“Uniphore在企业级AI领域的地位正日益凸显，我们很高兴能与之合作，助力企业将业务知识转化为AI赋能的交付模式，为客户创造实实在在的成果。”

本次合作消息的发布恰逢世界经济论坛年会在达沃斯召开。会议期间，KPMG和Uniphore的领导层将与客户及合作伙伴展开交流，共话商业AI的未来发展方向。

关于KPMG LLP

KPMG LLP是KPMG全球网络的美国成员所，该网络由独立的成员所组成，提供审计、税务和咨询服务。KPMG全球网络的业务遍及全球138个国家和地区，全球成员所的员工总数超过27.6万人。各KPMG成员所均为法律上独立的实体，并以此身份开展运营。KPMG International Limited是一家英国私人担保有限公司。KPMG International Limited及其关联实体不直接向客户提供服务。

KPMG因其卓越的工作环境和职业发展机会而广受认可。我们的员工对所从事的工作怀有强烈的使命感，并坚定致力于提升教育和机会的可及性、推动心理健康事业发展和助力社区繁荣。如需了解更多信息，请访问www.kpmg.com/us。

关于Uniphore

Uniphore是一家商业AI公司，通过涵盖智能体、模型、知识和数据的完整可组合AI平台，赋能企业实现智能体化运营。其平台Business AI Cloud弥合了消费级AI和企业级AI之间的AI鸿沟——既具备消费级AI的简洁性，又拥有企业所需的严谨性、安全性和可扩展性。Uniphore让商业用户能够轻松利用AI并即时交付成果，同时为CIO提供基础支持，助力其开发强大的AI应用，这些应用将被嵌入基于企业数据训练的工作流程。

作为获得Gartner和Forrester认可的Deloitte Fast 500上榜企业，Uniphore受到全球2000多家企业的信赖，兑现了AI作为商业变革力量的承诺。如需了解更多信息，请访问www.uniphore.com。

