KPMG geht strategische Partnerschaft mit Uniphore ein, um KI-Agenten auf Basis branchenspezifischer kleiner Sprachmodelle zu entwickeln

PALO ALTO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, das Business-KI-Unternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit KPMG LLP bekannt, um KI-Agenten in internen und kundenorientierten Arbeitsabläufen einzusetzen und damit die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens zu unterstützen, von experimentellen KI-Pilotprojekten zu einer produktionsreifen Bereitstellung überzugehen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird KPMG gemeinsam mit Uniphore KI-Agenten entwickeln, die die Business AI Cloud von Uniphore als Plattform für agentenbasierte KI und fein abgestimmte kleine Sprachmodelle (SLMs) nutzen und Kunden in regulierten Branchen wie Banken, Versicherungen, Energie und Gesundheitswesen unterstützen. Die Plattform basiert auf einer souveränen, komponierbaren und sicheren Architektur und lässt sich in die bestehenden Unternehmenssysteme und Datenumgebungen von KPMG integrieren, wodurch sie die für regulierte Branchen wesentlichen Governance- und Compliance-Anforderungen erfüllt.

Diese Initiative spiegelt die umfassenden Bemühungen von KPMG wider, seine weltweite Belegschaft mit KI-gestützten Liefermodellen auszustatten und seine Beratungskompetenz durch KI-integrierte Ausführung innerhalb der Kerngeschäftsprozesse zu ergänzen.

„Wir freuen uns sehr, uns der Vision von Uniphore anzuschließen, KI als transformative Kraft für Unternehmen zu nutzen, da wir uns darauf konzentrieren, unseren Kunden dabei zu helfen, von KI-Experimenten zu echtem operativem Wert überzugehen“, sagte Prasad Jayaraman, Advisory Principal bei KPMG. „Die Zusammenarbeit mit Uniphore bei der Nutzung von KI zur Transformation regulierter Branchen unterstützt unsere Mission, Business-KI in die Arbeitsabläufe zu integrieren, und zwar auf eine Weise, die kontrolliert, skalierbar und auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.“

Von der unternehmensweiten Einführung von KI bis zur kundenorientierten Bereitstellung

Ein wichtiges Ziel der Zusammenarbeit ist die Weiterentwicklung der Anwendung und Skalierung von Fachwissen. KPMG treibt ein Modell voran, bei dem seine Beratungsmitarbeiter darin geschult werden, KI-Agenten zu entwerfen, einzusetzen und zu steuern, sodass Teams durch eine Kombination aus menschlichem Urteilsvermögen und KI-Ausführung Ergebnisse liefern können.

„Business-KI beweist ihren Wert in der Produktion, wo Unternehmensumgebungen komplex, reguliert und stark vernetzt sind“, sagte Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von Uniphore. „Unsere Zusammenarbeit mit KPMG ermöglicht einen wiederholbaren Prozess für den Einsatz von KI in realen Unternehmensabläufen, sodass Unternehmen die Zusammenarbeit von Menschen und KI skalieren und Ergebnisse erzielen können.“

Die Business AI Cloud von Uniphore ist eine der Plattformen, die diese Bemühungen unterstützt und KPMG dabei hilft,

institutionelles Wissen, regulatorische Rahmenbedingungen und Prozesshandbücher in branchenspezifische SLMs zu kodieren

gesteuerte KI-Agenten in den Bereichen Beschaffung, Personaloptimierung, Finanzen, Schadensfälle und Kundenerfahrung einzusetzen

sowohl horizontale Lösungen als auch branchenspezifische Anwendungsfälle in Sektoren wie Öl und Gas, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Telekommunikation zu unterstützen

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht ein SLM-Fabrikmodell, mit dem Wissensarbeit, die traditionell durch Menschen und Dokumente erbracht wird, in skalierbare, wiederverwendbare KI-Systeme umgewandelt werden kann.

KI-integrierte Beschaffung in der Produktion

Zu den ersten Kundenlösungen, die KPMG in Zusammenarbeit mit Uniphore entwickelt, gehört eine Beschaffungs- und Vertragsabwicklung, die von KI-Agenten unterstützt wird. Diese Agenten klassifizieren hochwertige Verträge, vergleichen die Bedingungen mit genehmigten Standards, extrahieren Verpflichtungen, kennzeichnen Risiken und leiten Ausnahmen zur Genehmigung durch Menschen weiter.

Durch den direkten Einsatz in Unternehmensworkflows bewältigt die Lösung Herausforderungen wie Umsatzverluste, verlängerte Vertragsüberprüfungszyklen und inkonsistente Risikoüberwachung.

Entwickelt für die Realität von Unternehmensdaten

Im Gegensatz zu vielen KI-Initiativen, die auf kontrollierte Pilotprojekte beschränkt bleiben, arbeiten KPMG und Uniphore an Agenten, die für Produktionsumgebungen entwickelt wurden, in denen Daten fragmentiert sind, Prozesse miteinander verbunden sind und Governance nicht verhandelbar ist. KI benötigt nicht nur Daten, sondern auch zuverlässige, kontextbezogene und operativ zugängliche Daten, um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern.

KPMG und Uniphore entwickeln diese Lösungen für den direkten Einsatz in modernen Unternehmensdatenplattformen wie Databricks und Snowflake, sodass KI-Agenten mit kontrollierten, unternehmensgerechten Datenfundamenten arbeiten können, ohne Migrationen zu erzwingen oder parallele Datenstapel zu erstellen. Dieser Ansatz bewahrt bestehende Kontrollen in Bezug auf Datenherkunft, Zugriff und Durchsetzung von Richtlinien und ermöglicht es KI-Agenten, auf der Grundlage vertrauenswürdiger Produktionsdaten zu argumentieren und Geschäftsergebnisse zu erzielen, anstatt isolierte Modell-Benchmarks zu verwenden.

„Uniphore wird zu einem immer wichtigeren Akteur im Bereich der Unternehmens-KI, und wir freuen uns, gemeinsam daran zu arbeiten, Geschäftswissen in KI-gestützte Liefermodelle umzusetzen, die unseren Kunden echte Ergebnisse liefern“, sagte Prasad Jayaraman, Advisory Principal bei KPMG.

Die Ankündigung fällt mit der Eröffnung des Weltwirtschaftsforums in Davos zusammen, wo Führungskräfte von KPMG und Uniphore mit Kunden und Partnern über die Zukunft der Unternehmens-KI diskutieren werden.

