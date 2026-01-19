KPMG與Uniphore建立策略性合作夥伴關係，打造由產業專屬小型語言模型驅動的AI代理

加州帕羅奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 商業AI企業Uniphore今日宣布與KPMG LLP建立策略性合作夥伴關係，雙方將在內部工作流程和直接面對客戶的工作流程中部署AI代理，協助該公司持續推進AI技術從試驗性試點向生產級部署的跨越。

在此次合作中，KPMG將與Uniphore攜手利用Uniphore的Business AI Cloud平台打造AI代理。該平台可支援代理式AI和經微調的小型語言模型(SLM)，為銀行、保險、能源和醫療保健等受監管產業的客戶提供服務。該平台採用自主可控、可組合且安全的架構，能與KPMG現有的企業系統和資料環境實現整合，滿足受監管產業不可或缺的治理與法規遵循要求。

這項合作措施體現了KPMG為全球員工配備AI賦能交付模式的宏大布局，將AI內建到核心業務流程的執行環節中，與自身的顧問專業能力形成互補。

KPMG顧問業務負責人Prasad Jayaraman表示：「我們欣然與Uniphore就『AI是推動企業變革的顛覆性力量』這一願景達成共識，目前我們正專注于協助客戶將AI技術從試驗階段轉化為實實在在的業務價值。與Uniphore攜手利用AI技術推動受監管產業的轉型，有助於我們達成自身使命，即以符合法規、可擴充且貼合客戶需求的方式，將商業AI融入業務營運的全過程。」

從全公司AI技術應用到直接面對客戶的交付落地

本次合作的核心目標，是革新專業能力的應用方式和規模化路徑。KPMG正在推進一套全新模式，對其顧問團隊展開AI代理的設計、部署和治理相關培訓，從而讓團隊能夠結合人工判斷和AI執行的雙重優勢來交付成果。

Uniphore執行長兼共同創辦人Umesh Sachdev表示：「商業AI的價值只有在企業複雜、受監管且高度互連的實際生產環境中才能充分彰顯。我們與KPMG的合作建構了一套可複製的流程，讓AI技術在真實的企業工作流程中落地應用，協助企業實現人與AI合作方式的規模化，並推動業務成果的實現。」

Uniphore的Business AI Cloud是支援這些工作的平台之一，可協助KPMG：

將機構知識、監管架構和流程手冊融入產業專屬的SLM

在採購、人力最佳化、財務、理賠和客戶體驗等領域部署符合法規且可控的AI代理

為石油天然氣、金融服務、醫療保健和電信等產業提供水平通用解決方案和產業專屬應用場景的雙重支援

這一合作模式的核心是SLM工廠模式，該模式可將過去依賴人工和文件完成的知識型工作轉化為可擴充、可重復使用的AI系統。

AI內建到採購流程中，已實現生產級落地

KPMG與Uniphore合作開發的首批客戶解決方案中包含一項由AI代理驅動的採購與合約管理能力。這類代理能夠對高價值合約進行分類，對照批准標準核查合約條款，擷取合約義務條款，標記風險，並將異常情況遞交人工批准。

該解決方案可直接內建到企業工作流程中，有效解決收入流失、合約審核週期過長和風險監管標準不統一等挑戰。

專為企業資料的實際情況而設計

許多AI專案往往止步於受控的試點階段，而KPMG與Uniphore合作打造的代理則截然不同——它們是為真實生產環境量身打造。在生產環境中，資料呈現碎片化特徵，流程之間密切關聯，法規遵循治理更是不容妥協的硬性要求。AI技術的落地，不僅需要資料支撐，更需要可靠、具備上下文語境且能在業務中便捷調用的資料，才能創造真正有意義的成果。

KPMG與Uniphore合作打造的解決方案可直接與Databricks和Snowflake等現代化企業資料平台協同運行，這使得AI代理能夠在符合法規且可控的企業級資料基礎上運行，無需強制進行資料移轉，也無需搭建並行的資料堆疊。這種模式保留了企業在資料沿襲、存取權限和政策執行方面的既有管控體系，讓AI代理能夠以可信的生產資料為基礎進行推理分析，進而推動業務成果的達成，而非侷限於孤立的模型基準。

KPMG顧問業務負責人Prasad Jayaraman表示：「Uniphore在企業級AI領域的地位正日益彰顯，我們欣然與之合作，協助企業將業務知識轉化為AI賦能的交付模式，為客戶創造實實在在的成果。」

本次公告的發表恰逢世界經濟論壇年會在達沃斯召開。會議期間，KPMG和Uniphore的領導層將與客戶及合作夥伴展開交流，共話商業AI的未來發展方向。

關於KPMG LLP

KPMG LLP是KPMG全球網路的美國成員所，該網路由獨立的成員所組成，提供稽核、稅務和顧問服務。KPMG全球網路的業務遍及全球138個國家和地區，全球成員所的員工總數超過27.6萬人。各KPMG成員所均為法律上獨立的實體，並以此身分展開營運。KPMG International Limited是一家英國私人擔保有限公司。KPMG International Limited及其關聯實體不直接向客戶提供服務。

KPMG因其卓越的工作環境和職業發展機會而廣受肯定。我們的員工對所從事的工作懷有強烈的使命感，並堅定致力於提升教育和機會的可及性、推動心理健康事業發展和協助社群繁榮。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.kpmg.com/us。

關於Uniphore

Uniphore是一家商業AI公司，透過涵蓋代理、模型、知識和資料的完整可組合AI平台，賦能企業實現代理化營運。其平台Business AI Cloud彌合了消費級AI和企業級AI之間的AI差距——既具備消費級AI的簡潔性，又擁有企業所需的嚴謹性、安全性和可擴充性。Uniphore讓商業使用者能夠輕鬆利用AI並即時交付成果，同時為CIO提供基礎支援，協助其開發強大的AI應用，這些應用將被內建到以企業資料為基礎訓練的工作流程中。

身為獲得Gartner和Forrester肯定的Deloitte Fast 500上榜企業，Uniphore受到全球2000多家企業的信賴，兌現了AI做為商業變革力量的承諾。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.uniphore.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。