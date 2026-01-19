KPMG establece una relación estratégica con Uniphore para desarrollar agentes de IA impulsados por modelos de lenguaje pequeños específicos por industria

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, una compañía de Business AI, anunció hoy una relación estratégica con KPMG LLP para activar agentes de inteligencia artificial en flujos de trabajo internos y orientados a clientes, con el objetivo de apoyar el esfuerzo continuo de la firma de pasar de pilotos experimentales de IA a implementaciones de nivel productivo.

Como parte de la colaboración, KPMG trabajará con Uniphore en el desarrollo de agentes de IA mediante el uso de Business AI Cloud de Uniphore como plataforma para IA agéntica y modelos de lenguaje pequeños (SLM) ajustados específicamente, con el objetivo de apoyar a clientes de industrias reguladas como banca, seguros, energía y salud. Basada en una arquitectura soberana, componible y segura, la plataforma se integra con los sistemas empresariales y entornos de datos existentes de KPMG, lo que le permite cumplir con los requisitos de gobernanza y cumplimiento normativo esenciales para los sectores regulados.

Esta iniciativa refleja el esfuerzo más amplio de KPMG por dotar a su fuerza laboral global de modelos de entrega habilitados por IA para complementar su experiencia en consultoría con ejecución integrada de IA dentro de los procesos centrales del negocio.

“Estamos entusiasmados de alinearnos con la visión de Uniphore sobre la IA como una fuerza transformadora para los negocios, mientras nos enfocamos en ayudar a los clientes a pasar de la experimentación con IA a un valor operativo real”, afirmó Prasad Jayaraman, asesor principal de KPMG. “Trabajar junto a Uniphore para utilizar la IA en la transformación de industrias reguladas respalda nuestra misión de integrar la IA empresarial en la forma en que se realiza el trabajo, de manera gobernada, escalable y alineada con las necesidades de los clientes”.

De la adopción de la IA a nivel de toda la firma a soluciones listas para clientes

Un objetivo clave de la colaboración es evolucionar la forma en que se aplica y escala el conocimiento experto. KPMG impulsa un modelo en el que su equipo de consultoría se capacita para diseñar, implementar y gobernar agentes de IA, lo que permite a los equipos entregar resultados mediante una combinación de criterio humano y ejecución basada en IA.

“La IA empresarial demuestra su valor en producción, donde los entornos corporativos son complejos, regulados y profundamente interconectados”, señaló Umesh Sachdev, CEO y cofundador de Uniphore. “Nuestro trabajo con KPMG permite establecer un proceso repetible para ejecutar la IA en flujos de trabajo empresariales reales, de modo que las organizaciones puedan escalar la colaboración entre personas e IA y generar resultados concretos”.

La Business AI Cloud de Uniphore es una de las plataformas que respaldan estos esfuerzos, lo que ayuda a KPMG a:

Codificar el conocimiento institucional, los marcos regulatorios y los manuales de procesos en SLM específicos por industria

Implementar agentes de IA gobernados en áreas como compras, optimización de la fuerza laboral, finanzas, gestión de siniestros y experiencia del cliente

Dar soporte tanto a soluciones horizontales como a casos de uso específicos por industria en sectores como petróleo y gas, servicios financieros, salud y telecomunicaciones

En el centro de este enfoque se encuentra un modelo de “fábrica de SLM”, que permite transformar el trabajo de conocimiento tradicionalmente realizado por personas y documentos en sistemas de IA escalables y reutilizables.

Compras integradas con IA en producción

Entre las primeras soluciones para clientes que KPMG está desarrollando junto a Uniphore se encuentra una capacidad de compras y contratación impulsada por agentes de IA. Estos agentes clasifican contratos de alto valor, comparan términos con estándares aprobados, extraen obligaciones, identifican riesgos y derivan excepciones para aprobación humana.

Al operar directamente dentro de los flujos de trabajo empresariales, la solución aborda desafíos como la pérdida de ingresos, los ciclos prolongados de revisión de contratos y la supervisión de riesgos inconsistente.

Diseñadas para la realidad de los datos empresariales

A diferencia de muchas iniciativas de IA que permanecen limitadas a pilotos controlados, KPMG y Uniphore están desarrollando agentes pensados para entornos productivos, en los que los datos están fragmentados, los procesos, interconectados y la gobernanza es innegociable. La IA no solo necesita datos: requiere datos confiables, contextualizados y operativamente accesibles para generar resultados significativos.

KPMG y Uniphore están diseñando estas soluciones para que operen directamente junto a plataformas modernas de datos empresariales como Databricks y Snowflake, lo que permite que los agentes de IA trabajen sobre bases de datos gobernadas y de nivel empresarial sin forzar migraciones ni crear arquitecturas paralelas. Este enfoque preserva los controles existentes sobre linaje de datos, acceso y aplicación de políticas, lo que permite a los agentes de IA razonar sobre datos productivos confiables y generar resultados de negocio, en lugar de limitarse a métricas aisladas de modelos.

“Uniphore se está convirtiendo en un actor cada vez más relevante en el ámbito de la IA empresarial y nos complace trabajar juntos para traducir el conocimiento del negocio en modelos de entrega habilitados por IA que generen resultados reales para nuestros clientes”, agregó Prasad Jayaraman, asesor principal de KPMG.

El anuncio coincide con la apertura de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, donde líderes de KPMG y Uniphore interactuarán con clientes y socios sobre el futuro de la IA empresarial.

