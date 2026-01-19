-

KPMG avvia una relazione strategica con Uniphore per lo sviluppo di agenti IA alimentati da modelli linguistici di piccole dimensioni specifici per il settore

La collaborazione si avvale delle conoscenze di KPMG nell'ambito dei modelli linguistici di piccole dimensioni per accelerare l'erogazione di risultati commerciali ai clienti nei settori bancario, assicurativo, energetico e sanitario

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, la società dell'IA aziendale, ha annunciato oggi l'avvio di una relazione strategica con KPMG LLP per rendere operativi agenti IA all'interno di flussi di lavoro interni e rivolti ai clienti, a sostegno dello sforzo continuo dell'azienda verso il passaggio da piloti IA sperimentali a una distribuzione a livello di produzione.

Nell'ambito della collaborazione, KPMG lavorerà assieme a Uniphore per sviluppare agenti IA utilizzando Business AI Cloud di Uniphore come piattaforma per l'IA agentica e modelli linguistici di piccole dimensioni (SLM) ottimizzati, per offrire supporto ai clienti in settori regolamentati, tra cui quello bancario, assicurativo, energetico e sanitario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Tim Harris
Direttore, Relazioni pubbliche
tim.harris@uniphore.com

