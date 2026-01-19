KPMG avvia una relazione strategica con Uniphore per lo sviluppo di agenti IA alimentati da modelli linguistici di piccole dimensioni specifici per il settore

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, la società dell'IA aziendale, ha annunciato oggi l'avvio di una relazione strategica con KPMG LLP per rendere operativi agenti IA all'interno di flussi di lavoro interni e rivolti ai clienti, a sostegno dello sforzo continuo dell'azienda verso il passaggio da piloti IA sperimentali a una distribuzione a livello di produzione.

Nell'ambito della collaborazione, KPMG lavorerà assieme a Uniphore per sviluppare agenti IA utilizzando Business AI Cloud di Uniphore come piattaforma per l'IA agentica e modelli linguistici di piccole dimensioni (SLM) ottimizzati, per offrire supporto ai clienti in settori regolamentati, tra cui quello bancario, assicurativo, energetico e sanitario.

