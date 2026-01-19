Cloudflare übernimmt Astro, um die Zukunft der leistungsstarken Webentwicklung voranzutreiben

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Team von The Astro Technology Company, den Entwicklern des Astro-Webframeworks, zu Cloudflare wechseln wird. Astro ist ein beliebtes JavaScript-Web-Framework, das von großen Marken wie Unilever, Visa und NBC News sowie von Hunderttausenden von Entwicklern verwendet wird, um schnelle, inhaltsorientierte Websites zu erstellen. Astro wird weiterhin als Open Source verfügbar sein, um das langfristige Wachstum und die Weiterentwicklung des Projekts unter der Leitung von Cloudflare sicherzustellen. Mit dem Beitritt des Astro-Teams zu Cloudflare setzen beide Unternehmen verstärkt auf eine nachhaltige Zukunft für Astro, damit es auch weiterhin das maßgebliche Framework für inhaltsorientierte Websites bleibt.

Suchmaschinen bevorzugen schnell ladende, übersichtliche Seiten, und Verbraucher erwarten heute scheinbar sofortige Ladezeiten von den Webseiten, die sie besuchen. Websites, die für die anfängliche Darstellung stark auf JavaScript angewiesen sind, haben oft Schwierigkeiten, diese Geschwindigkeit zu erreichen, was sich negativ auf Suchrankings und Kundenkonversionen auswirkt. Mit Astro lädt jede Webseite nur den wichtigsten Code, der für die Anzeige einer Seite in einem Browser erforderlich ist. Dies macht Astro zur bevorzugten Wahl für die Erstellung leistungsstarker, inhaltsorientierter Websites, die auf Geschwindigkeit optimiert sind.

„Der Schutz und die Investition in Open-Source-Tools sind entscheidend für ein funktionierendes, freies und offenes Internet“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Durch die Übernahme dieses talentierten Teams und das Engagement für eines der wirkungsvollsten Frameworks in Bezug auf Geschwindigkeit und Leistung werden wir sicherstellen, dass Astro auch in Zukunft das beste Web-Framework für inhaltsorientierte Websites bleibt, nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Jahren.“

„Durch den Beitritt zu Cloudflare können wir die Entwicklung von Astro schneller und in viel größerem Umfang vorantreiben“, sagte Fred Schott, CEO von The Astro Technology Company. „Astro wird auch weiterhin die beste Möglichkeit für Entwickler sein, inhaltsorientierte Websites zu erstellen, unabhängig davon, ob sie auf Cloudflare oder anderswo gehostet werden.“

Astro ist bereits das Rückgrat für erfolgreiche Plattformen wie Webflow und Wix, die auf Cloudflare laufen. Astro hat diese Woche die Beta-Version von Astro 6 vorgestellt, die zusätzliche JavaScript-Laufzeiten unterstützt, die Leistung verbessert und die Erstellungszeiten beschleunigt. Cloudflare hat sich außerdem verpflichtet, Open-Source-Beiträge über den Astro Ecosystem Fund zusammen mit Branchenpartnern wie Webflow, Netlify, Wix und Sentry weiterhin zu unterstützen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare - von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

